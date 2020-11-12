آبل تعلن عن حواسب جديدة مزودة بأحدث معالجاتها

أعلنت شركة آبل خلال حدثها التقني الأخير عن معالجها الأحدث M1 ومجموعة جديدة من الحواسب التي حصلت على هذا المعالج.

ومن أبرز أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي كشفت عنها شركة آبل خلال الحدث جاء جهاز MacBook Pro بنسخته الحديثة، والذي وصفه الخبراء في الشركة بأفضل كمبيوتر احترافي محمول تطرحه شركتهم حاليا.

وتبعا للخبراء فإن معالج M1 الذي حصل عليه هذا الجهاز ونظام التبريد النشط الذي زود فيه أيضا يجعلانه أسرع بنحو 2.8 مرة من حواسب MacBook Pro السابقة وأقل استهلاكا للطاقة على نحو ملحوظ.

ويتميز الحاسب الجديد ببطارية تكفيه ليعمل نحو 17 ساعة متواصلة، وبشاشة عالية الدقة بمقاس 13 بوصة، غضلا عن خصوله على مايكروفونات متطورة للحصول على مكالمات فيديو ذات جودة عالية، وكاميرا ويب عالية الدقة.

كما أعلنت آبل خلال الحدث أيضا عن نسخة جديدة من حواسب MacBook Air، وحصلت هذه النسخة هي الأخرى على معالج M1 الجديد الذي وفر لها أداء ممتازا ومدة عمل أطول تصل إلى 18 ساعة تقريبا.

وزود هذا الحاسب بشاشة عالية الدقة بمقاس 13 بوصة، وهيكل نحيف وخفيف الوزن مصنوع من المعدن، ويمكن تزويده بذواكر وصول عشوائي تصل سعاتها إلى 16 غيغابايت، وبأقراص تخزين داخلية بسعات تصل حتى 2 تيرابايت.