نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Samsung Galaxy S20 FE مواصفاته وسعره في السعودية وأهم العروض المقدمة من Samsung في المقال التالي

عمر شويل - جدة Samsung Galaxy S20 FE ، قامت شركة سامسونج بالإعلان عن هاتفها الجديد على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لينضم هاتفها الجديد Samsung Galaxy S20 FE إلى سلسلة هواتف Galaxy s الذكية، حيث يكون هذا الهاتف هو نسخة مصغرة من هاتف Samsung Galaxy S20 .

كما أن هاتف Samsung Galaxy S20 Fan Edition يأتي بمواصفات رائعه وبسعر مقبول إلى حد ما، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S20 FE الجديد وأهم العروض المقدمة من شركة سامسونج ، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S20 FE

الهاتف يدعم الاتصال قريب المدي NFC . الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim . خامات الهاتف المستخدمة في تصنيعه تكون من البلاستيك وإطار الهاتف من معدن الالمونيوم . يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار حتي متر ونصف تحت الماء ولمدة نصف ساعه . شاشة الهاتف تأتي على شكل ثقب ويطلق عليها infinity o . شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED بمساحة 6.5 إنش، وبدقة 1080*2400 بكسل . تدعم شاشة الهاتف معدل التحديث 120Hz لتقديم تجربة أفضل وأسرع إثناء اللعب وإثناء استخدام الهاتف بصفه عامه . الذاكرة الصلبة للهاتف تأتي بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت . يدعم الهاتف كارت ميموري حتي 1 تيرا بايت وذلك لزيادة المساحة التخزينية في الهاتف . يأتي الهاتف بمعالج سامسونج Exynos 990 بتكنولوجيا ال 7 نانو . الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بكاميرا ثلاثيه، حيث تأتي الكاميرا الأولي وهي الكاميرا الأساسية للهاتف بدقة 12 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الثالثة 12 ميجا بكسل . الهاتف يأتي بكاميرا أماميه بدقة 32 ميجا بكسل . يدعم الهاتف عزل الضوضاء والضجيج إثناء استخدام الهاتف بصفه عامة عن طريق الميكروفون الثانوي للهاتف . يدعم الهاتف التصوير ال 4K بدقة 2160 بكسل، وتصوير ال FHD بدقة 1080 بكسل لتقديم تجربة أفضل في تصوير الفيديوهات . تأتي السماعات الخارجية للهاتف بصوت ستيريو، ويدعم خاصية ال Dolby Atmos لتقديم صوت أفضل . الهاتف لا يدعم مدخل سماعات 3.5 ملم . بلوتوث الهاتف يأتي بإصدار 5.0، ويدعم خاصتي ال A2DP, LE . يدعم الهاتف خاصية ال GPS لتحديد الموقع الجغرافي، كما يدعم ال A-GPS, GLONASSM, BDS, GALILEO . يدعم الهاتف خاصية الواي فاي، كما يدعم ال Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot . يدعم الهاتف مستشعر البصمة الذي يأتي أسفل شاشة الهاتف، كما يدعم خاصية بصمة الوجه لفتح الهاتف عن طريق الوجه . منفذ ال USB من نوع ال Type C ويدعم خاصية ال OTG . تأتي بطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير . يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط، وقوة الشحن اللاسلكي 15 واط، وقوة الشحن العكسي 4.5 واط . نظام تشغيل الهاتف اندرويد 10 . يأتي الهاتف باللون الكحلي واللون اللافندر واللون البرتقالي واللون النعناعي .

عيوب هاتف Samsung Galaxy S20 FE

خامة ظهر الهاتف تأتي من البلاستيك .

لا يدعم الهاتف منفذ ال 3.5 الخاص بسماعات الأذن .

الهاتف لا يدعم لمبه الإشعارات .

الشاحن الذي يأتي مع الهاتف بقوة 15 واط فقط .

حواف الشاشة كبيره إلى حد ما .

يستهلك معالج الاكسنوس 990 البطارية وسخونية في الهاتف إثناء اللعب .

سعر هاتف Samsung Galaxy S20 FE