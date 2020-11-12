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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Samsung Galaxy S20 FE مواصفاته وسعره في السعودية وأهم العروض المقدمة من Samsung في المقال التالي
عمر شويل - جدة Samsung Galaxy S20 FE ، قامت شركة سامسونج بالإعلان عن هاتفها الجديد على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لينضم هاتفها الجديد Samsung Galaxy S20 FE إلى سلسلة هواتف Galaxy s الذكية، حيث يكون هذا الهاتف هو نسخة مصغرة من هاتف Samsung Galaxy S20 .
كما أن هاتف Samsung Galaxy S20 Fan Edition يأتي بمواصفات رائعه وبسعر مقبول إلى حد ما، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S20 FE الجديد وأهم العروض المقدمة من شركة سامسونج ، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .
مواصفات هاتف Samsung Galaxy S20 FE
- الهاتف يدعم الاتصال قريب المدي NFC .
- الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim .
- خامات الهاتف المستخدمة في تصنيعه تكون من البلاستيك وإطار الهاتف من معدن الالمونيوم .
- يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار حتي متر ونصف تحت الماء ولمدة نصف ساعه .
- شاشة الهاتف تأتي على شكل ثقب ويطلق عليها infinity o .
- شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED بمساحة 6.5 إنش، وبدقة 1080*2400 بكسل .
- تدعم شاشة الهاتف معدل التحديث 120Hz لتقديم تجربة أفضل وأسرع إثناء اللعب وإثناء استخدام الهاتف بصفه عامه .
- الذاكرة الصلبة للهاتف تأتي بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .
- يدعم الهاتف كارت ميموري حتي 1 تيرا بايت وذلك لزيادة المساحة التخزينية في الهاتف .
- يأتي الهاتف بمعالج سامسونج Exynos 990 بتكنولوجيا ال 7 نانو .
- الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بكاميرا ثلاثيه، حيث تأتي الكاميرا الأولي وهي الكاميرا الأساسية للهاتف بدقة 12 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الثالثة 12 ميجا بكسل .
- الهاتف يأتي بكاميرا أماميه بدقة 32 ميجا بكسل .
- يدعم الهاتف عزل الضوضاء والضجيج إثناء استخدام الهاتف بصفه عامة عن طريق الميكروفون الثانوي للهاتف .
- يدعم الهاتف التصوير ال 4K بدقة 2160 بكسل، وتصوير ال FHD بدقة 1080 بكسل لتقديم تجربة أفضل في تصوير الفيديوهات .
- تأتي السماعات الخارجية للهاتف بصوت ستيريو، ويدعم خاصية ال Dolby Atmos لتقديم صوت أفضل .
- الهاتف لا يدعم مدخل سماعات 3.5 ملم .
- بلوتوث الهاتف يأتي بإصدار 5.0، ويدعم خاصتي ال A2DP, LE .
- يدعم الهاتف خاصية ال GPS لتحديد الموقع الجغرافي، كما يدعم ال A-GPS, GLONASSM, BDS, GALILEO .
- يدعم الهاتف خاصية الواي فاي، كما يدعم ال Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .
- يدعم الهاتف مستشعر البصمة الذي يأتي أسفل شاشة الهاتف، كما يدعم خاصية بصمة الوجه لفتح الهاتف عن طريق الوجه .
- منفذ ال USB من نوع ال Type C ويدعم خاصية ال OTG .
- تأتي بطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير .
- يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط، وقوة الشحن اللاسلكي 15 واط، وقوة الشحن العكسي 4.5 واط .
- نظام تشغيل الهاتف اندرويد 10 .
- يأتي الهاتف باللون الكحلي واللون اللافندر واللون البرتقالي واللون النعناعي .
عيوب هاتف Samsung Galaxy S20 FE
- خامة ظهر الهاتف تأتي من البلاستيك .
- لا يدعم الهاتف منفذ ال 3.5 الخاص بسماعات الأذن .
- الهاتف لا يدعم لمبه الإشعارات .
- الشاحن الذي يأتي مع الهاتف بقوة 15 واط فقط .
- حواف الشاشة كبيره إلى حد ما .
- يستهلك معالج الاكسنوس 990 البطارية وسخونية في الهاتف إثناء اللعب .
سعر هاتف Samsung Galaxy S20 FE
- سعر الهاتف العالمي للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام هو 775 دولار .
- سعر الهاتف في السعودية للنسخة 12ه جيجا مع 8 جيجا رام هو 2900 ريال سعودي تقريبا .
- سعر الهاتف الرسمي للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام هو 12000 جنيه .
- ( العرض المقدم من شركة Samsung ) يمكن استبدال شاشة سامسونج 32 بوصة مرة واحدة مجانا في أول عام استخدام للهاتف .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Samsung Galaxy S20 FE مواصفاته وسعره في السعودية وأهم العروض المقدمة من Samsung على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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