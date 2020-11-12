نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر iPhone 12 Pro Max وموعد طرحه في السعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر iPhone 12 Pro Max ،قدمت شركة ابل سلسلة هواتف ايفون 12 ومن أحدث إصدارت السلسلة هو هاتف ايفون 12 برو ماكس ويعتبر أفضل وأحدث ما أصدرته الشركة من حيث المواصفات والإحداثيات من حيث الأداء، وشركة ابل معروفة بدقة تصميم هواتفها وجودة آداءها ونظام تشغيلها، وتهتم ابل بسمعتها وأسمها أمام مستخدمي هواتفها ومتابعيها ولكن هذا سيكلف مستخدمي هواتف الايفون كثيراً ولكن سيستمعون بأعلى أداء ممكن وأعلى جودة، سنتحدث بالتفصيل عن سعر iPhone 12 Pro Max وتوقيت طرحه وأهم المواصفات التي يحملها الهاتف.

مواصفات هاتف ايفون 12 برو ماكس

يأتي الهاتف بوزن 226 جرام وأبعاد 8×78.1×7.4 ملم. الهاتف يدعم الأتصال القريب NFC. الهاتف مقاوم للغبار والماء لعمق 6 أمتار في مدة 30 دقيق. الهاتف مُصمم من المعدن المتين والزجاج ليبقيه أقوى 5 مرات في حاله سقوطه. الهاتف يدعم شريحتي إتصال Nano Sim وeSim . يدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس. معالج الهاتف Apple A14 Bioni بتكنولوجيا 5 نانو والمعالج الرسومي Apple GPU 4-core graphics وهو يعتبر من أحدث المعالجات الرسومية من الذكاء الإصطناعي. كامير الهاتف الخلفية رباعية 12+12+12 يدعمون المثبت البصري، أما الكاميرا الرابعة فهي TOF 3D LiDAR لعمل العزل والبورتريه. الهاتف يأتي بميكروفون ليعزل الضوضاء أثناء غستخدام الهاتف. يدعم الهاتف تصوير الفيديو بتقنية الـ 4K بدقة 2160 بكسل، كما يدعم تصوير Slow Motion. دعم خاصية بصمة الوجه. بطارية الهاتف تأتي بحجم 3687 مللي أمبير لتستمر لمدة 20 ساعة دون توقف. يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 20 واط والشحن اللاسلكي 12 واط. الهاتف سيتوفر في الأسواق بأللوان الذهبي والرصاصي والفضي و الأزرق المحيطي. يأتي الهاتف ب 3 إصدارات للذاكرة الصلبة والعشوائية:

سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام.

سعة 256 جيجا بايت و 6 جيجا رام.

سعة 512 جيجا بايت و 6 جيجا رام.

سعر iPhone 12 Pro Max في السعودية والدول العربية

سعر هاتف ايفون 12 برو ماكس عالمياً 1099 دولار.

سعر هاتف ايفون 12 برو ماكس في السعودية 5.100 ريال.

سعر هاتف ايفون 12 برو ماكس في الإمارات 5.600 درهم.

سعر هاتف ايفون 12 برو ماكس في مصر 27.000 جنيه.

موعد طرح ايفون 12 برو ماكس في الأسواق العالمية والعربية

سيتم طرح وإستلام هاتف iPhone 12 Pro Max في الاسواق ابتداءاً من اليوم 13 نوفمبر 2020 متزامناً مع عروض الجمعة السوداء، والذي كان المقرر حجز الهاتف من يوم 6 نوفمبر.