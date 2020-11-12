نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوبوa93 احدث موبايل في السوق معلومات لازم تعرفها قبل ما تشتريه هتغير رأيك ؟!! في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوبو a93 الجديد والذي تم طرحه في السوق المصري والسعودي منذ أيام قليلة ، جعلت الكل يترقب ماهية الجهاز الجديد الذي تم طرحه وماهي مميزاته وكذلك العيوب الذي تلحق بالجهاز ؟؟ وغير ذلك السعر المقترح للجهاز .

فمن المعلومات التي تم تداولها أن الجهاز يعتبر طفرة جديدة وإنطلاقه حصرية إنفردت بها شركة أوبو العالمية من جديد لتعلن أنها قادرة علي التحدي والتميز بأسلوب حصري لا يقبل المنافسة ، فقد جمع الجهاز بين التميز والجودة والسعر الحصري الغير قابل للمنافسة ، إليكم أهم المعلومات والمميزات الخاصة بجهاز اوبو a53 الجديد معلومات خاصة تجعلك تفكر قبل شراء هاتف جديد .

مميزات هاتف اوبو الجديد

أطلقت مجموعة أوبو مجموعة خاصة منرالهواتف الذكية وسلسلة من الفئات التي تحمل اسم a52 , a93 بجودة خاصة تجعلها قادرة علي المنافسة داخل السوق المصرية والعالمية ، وكذلك هواتف الفئة المتوسطة المتواجدة داخل الأسواق العالمية.

مواصفات جهاز اوبو A93

وزن خفيف لا يتجاوز 164 جرام. الجهاز بالكامل مصنع من البلاستيك البولي كاربوليك. يدعم شريحتين للاتصالات من الجيل الرابع وكارت ميموري يصل إلي 256 جيجا. شاشاة الهاتف عالية الجودة تصل إلي 1080 *1400 ميجا بيكسل عالية الدقة والوضوع بأبعاد مميزة مع كثافة بيكسلات 409 وأبعاد عرض 20: 9 شاشة كاملة وكاميرا خاصة بالسيلفي بثق أعلي الشاشة من جهة اليسار.

عيوب هاتف اوبو A93 الجديد

الهاتف الوحيد الذي تم نزوله في وقت قياسي دون وجود أي عيوب علي العكس يوجد به العديد من المميزات غير الموجودة في باقي الأجهزة والتي من أبرزها ما يلي :