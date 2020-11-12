نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات تابلت سامسونج جالاكسي أس 6 لايت الجديد Galaxy Tab S6 Lite في المقال التالي

عمر شويل - جدة تابلت سامسونج جالاكسي أس 6 لايت: أعلنت شركة سامسونج عن تابلت جديد بأسم Galaxy S6 Lite، وهذة النسخة تعتبر النسخة الأقل من النسخة التي تم إطلاقها منذ شهور،ولهكذا سميت هذه النسخة Lite أي تعني النسخة المخففة،وسنتعرف علي كافة تفاصيل ومواصفات وسعر تابلت سامسونج جلاكسي اس 6 لايت، وأيضاً جاءت صناعة الهواتف المحمولة من نوع تابلت مهمة جداً فى وقتنا الحالي ولا يمكننا الأستغناء عنها، من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد Covid 19 والتي تساعدنا فى العمل والدراسة عن بُعد من أجل سلامتنا وسلامة من حولنا، ف هيا بنا كي نتعرف علي تابلت Galaxy S6 Lite. مواصفات تابلت جلاكسي اس 6 لايت المعالج: يأتي المعالج من سامسونج بنوع Exynos 9611 ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانوميتر، وبقوة 2.3 جيجاهرتز.

يأتي المعالج من سامسونج بنوع Exynos 9611 ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانوميتر، وبقوة 2.3 جيجاهرتز. معالج الرسوميات: يأتي معالج الرسوميات من نوع Mali-G72 MP3.

يأتي معالج الرسوميات من نوع Mali-G72 MP3. الذاكرة: يأتي تابلت جالاكسي اس 6 لايت بذاكرة تخزين بمساحة 64 جيجابايت او 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بمساحة 4 جيجابايت.

يأتي تابلت جالاكسي اس 6 لايت بذاكرة تخزين بمساحة 64 جيجابايت او 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بمساحة 4 جيجابايت. الكاميرا الخلفية: يأتي بكاميرا خلفية أحادية بدقة 8 ميجابكسل وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 1080 بكسل وبجودة FHD.

يأتي بكاميرا خلفية أحادية بدقة 8 ميجابكسل وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 1080 بكسل وبجودة FHD. الكاميرا الأمامية: يأتي بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 1080 بكسل وبجودة FHD.

يأتي بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 1080 بكسل وبجودة FHD. الشاشة: يأتي بشاشة من نوع TFT LCD بحجم 10.4 بوصة، بدقة 1200×2000 بكسل.

يأتي بشاشة من نوع TFT LCD بحجم 10.4 بوصة، بدقة 1200×2000 بكسل. شبكات الإتصال: يدعم شبكات الإتصال الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G، ويدعم تركيب شريحة إتصال من نوع nano sim.

يدعم شبكات الإتصال الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G، ويدعم تركيب شريحة إتصال من نوع nano sim. البطارية: يأتي ببطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 7040 ميللي أمبير، وغير قابلة للإزالة.

يأتي ببطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 7040 ميللي أمبير، وغير قابلة للإزالة. الوان التابلت: يتوفر التابلت بثلاث الوان وردي أزرق رمادي.

يتوفر التابلت بثلاث الوان وردي أزرق رمادي. نظام التشغيل: يأتي بنظام تشغيل من اندرويد 10 وواجهة مستخدم من نوع One UI 2. مميزات تابلت جالاكسي اس 6 لايت خامات تصنيع التابلت ممتازة وقوية.

المعالج يقدم أداء رائع وأكثر من ممتاز ولا تواجه أي تعليق او تهنيج.

يدعم تركيب ذاكرة تخزين إضافية تصل الي 1 تيرابايت.

البطارية بسعة كبيرة تدوم لوقت طويل وتدعم الشحن السريع.

يأتي بنظام تشغيل وواجهة مستخدم بأحدث اصدار.

من مميزاتة أنه يدعم قلم متعدد المهام. سعر تابلت جالاكسي اس 6 لايت السعر فى مصر: يتوفر Galaxy Tab S6 Lite فى مصر بسعر 6500 جنية مصري.

يتوفر Galaxy Tab S6 Lite فى مصر بسعر 6500 جنية مصري. السعر فى السعودية: يتوفر Galaxy Tab S6 Lite فى المملكة العربية السعودية بسعر 1550 ريال سعودي.

يتوفر Galaxy Tab S6 Lite فى المملكة العربية السعودية بسعر 1550 ريال سعودي. السعر فى الأمارات : يتوفر Galaxy Tab S6 Lite فى الامارات بسعر 1515 درهم.

يتوفر Galaxy Tab S6 Lite فى الامارات بسعر 1515 درهم. السعر فى الولايات المتحدة الأمريكية: يتوفر Galaxy Tab S6 Lite فى الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 400 دولار امريكي.

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