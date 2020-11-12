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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي نوت 20 الترا في السعودية والكويت والامارات، حيث يعد هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra من أحدث الهواتف في السعودية والبلاد العربية التي قامت شركة سامسونج الرائدة في مجال الهواتف بطرحها مؤخرًا، ومنذ الإعلان عنه ترقب العديد موعد صدوره، وطرحت الكثير من الإستفسار عن مميزاته وما به من عيوب، وكذلك السعر االذي تقرر طرحه به في البلاد العربية.

سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي نوت 20 الترا في السعودية والكويت والامارات

هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra قد تم الإعلان عنه في شهر أغسطس الماضي، وقد إهتمت شركة سامسونج بتقديم هاتفها الجديد بمواصفات متطورة جعلت من ينتظرونه متلهفون أكثر لشراءه، وفيما يلي نعرض لكم سعر ومواصفات الهاتف، التي تتنافس مع سعر ومواصفات الأيفون ومختلف الفئات الأخرى من الهواتف الحديثة، كما نلقي الضوء أيضًا على ما به من عيوب ومميزات، حتى نتيح الفرصة لمعرفة كل ما يخص الهاتف قبل خوض تجربه الشراء.

مواصفات سامسونج جلاكس نوت 20 الترا

شاشة هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra من النوع Dynamic AMOLED 2X، وهي بحجم 6.9 بوصة.

يتوفر بالهاتف كاميرا أمامية بجودة 10 ميجابكسل، كما أنه مزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، منهما اثنتين بجودة 12 ميجابكسل، والعدسة الثالثة جودة 108 ميجابكسل.

الهاتف يأتي بذاكرة داخلية سعة 128، أو 256، أو 512 جيجابايت، كما أنه به ذاكرة للرام بسعة 12 ميجابايت.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10 باي.

يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة Exynos 990.

سعة بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير.

أبعاد الهاتف 16.49×0.8.1×7.72 مللي، أما الوزن فهو 208 جرام.

سعر سامسونج جلاكس نوت 20 الترا

سعر الهاتف داخل المملكة العربية السعودية 3699 ريال سعودي للإصدر 256 جيجابايت، و 4799 ريال سعودي للإصدار 512 جيجابايت.

سعر الهاتف داخل الكويت يبدأ من 379 دينار كويتي للإصدار 256 جيجابايت، و 409 دينار كويتي للإصدار 512 جيجابايت.

سعر الهاتف داخل الإمارات العربية المتحدة يبدأ من 4799 درهم إماراتي للإصدر 256 جيجابايت، و 5149 درهم إماراتي للإصدار 512 جيجابايت.

عيوب سامسونج جلاكس نوت 20 الترا

يعد سعر الجهاز مرتفع نسبيًا.

لا يحتوي الهاتف على منفذ سماعة 3.5 مللي، ويستخدم بدلًا منه usb type c.

وبهذا نكون قدمنا لكم كل ما تحتاجون معرفته عن هاتف سامسونج جلاكسي نوت 20 الترا الجديد، والذي منذ أن تم طرحه في الأسواق تهافت عليه الكثير من محبي إقتناء تلك الفئة من الهواتف.