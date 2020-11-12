نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الجوالات اليوم في السعودية آخر تحديث لأسعار الهواتف الذكية في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الجوالات اليوم في السعودية وآخر تحديث حول أسعار الهواتف الذكية في المملكة، والأسعار المتوقعة للهواتف التي سوف يتم إصدارها في الأسواق السعودية قريباً، حيث يبحث الكثيرين من عشاق الهواتف الذكية عن أحدث أسعار الجوالات بشكل يومي، كما ينتظر الكثيرين أيضا الإصدارات الجديدة من الهواتف المتوقع إصدارها هذا الشهر في الأسواق، وخاصة هاتف iphone 12 pro max، وهاتف iphone 12 pro، وهاتف iphone 12، وهاتف iphone 12 mini، لذلك فسوف نستعرض معكم اليوم الأسعار المتوقعة لهذه الهواتف، بالاضافة إلى آخر تحديث حول أسعار الجوالات اليوم في السعودية.

أسعار الجوالات اليوم في السعودية

من ضمن قائمة أسعار الجوالات اليوم في السعودية أيضا جاء هاتف nokia 8.3 ليبلغ سعره اليوم 2069 ريال سعودي، وهو يأتي بمعالج من النوع سناب دراجون 765 جي بتكنولوجيا تصنيع 7 نانومتر، مع كاميرا خلفية رباعية تبلغ دقتها 64+12+2+2 ميجا بكسل على التوالي، وكاميرا أمامية دقتها 24 ميجا بكسل، بالاضافة إلى بطارية 4500 ميللي أمبير وشاشة 6.81 بوصة بدقة full HD plus، ويبلغ سعر هاتف oppo a93 اليوم في السعودية 1199 ريال سعودي، وهو يأتي بمعالج من النوع ميدياتك هليو بي 95 بتكنولوجيا تصنيع 12 نانومتر، مع كاميرا خلفية رباعية تبلغ دقتها 48+8+2+2 ميجا بكسل على التوالي، وكاميرا أمامية ثنائية تبلغ دقتها 16+2 ميجا بكسل على التوالي، بالاضافة إلى بطارية 4000 ميللي أمبير وشاشة 6.43 بوصة بدقة full HD plus.

ومن ضمن قائمة أسعار الجوالات اليوم في السعودية أيضا جاء هاتف poco x3 nfc ليبلغ سعره اليوم 1099 ريال سعودي، وهو يأتي بمعالج من النوع سناب دراجون 732 جي بتكنولوجيا تصنيع 8 نانومتر، مع كاميرا خلفية رباعية تبلغ دقتها 64+13+2+2 ميجا بكسل على التوالي، وكاميرا أمامية دقتها 20 ميجا بكسل، بالاضافة إلى بطارية عملاقة 5160 ميللي أمبير وشاشة 6.67 بوصة بدقة full HD plus، بينما يبلغ سعر هاتف realme 7 pro اليوم في السعودية 1299 ريال سعودي، وهو يأتي بمعالج من النوع سناب دراجون 720 جي بتكنولوجيا تصنيع 8 نانومتر، بالاضافة إلى بطارية 4500 ميللي أمبير وشاشة 6.4 بوصة بدقة full HD plus، مع كاميرا خلفية رباعية تبلغ دقتها 64+8+2+2 ميجا بكسل على التوالي، وكاميرا أمامية دقتها 32 ميجا بكسل.

ويبلغ سعر هاتف oppo reno 4 pro اليوم في السعودية 2799 ريال سعودي، وهو يأتي بمعالج من النوع سناب دراجون 720 جي بتكنولوجيا تصنيع 8 نانومتر، مع كاميرا خلفية رباعية تبلغ دقتها 48+8+2+2 ميجا بكسل على التوالي، وكاميرا أمامية دقتها 32 ميجا بكسل، بالاضافة إلى بطارية 4000 ميللي أمبير وشاشة 6.5 بوصة بدقة full HD plus، وأيضا من ضمن قائمة أسعار الجوالات اليوم في السعودية جاء هاتف huawei y9a ليبلغ سعره اليوم 1099 ريال سعودي، وهو يأتي بكاميرا خلفية رباعية تبلغ دقتها 64+8+2+2 ميجا بكسل على التوالي، وكاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بكسل، بالاضافة إلى بطارية 4200 ميللي أمبير وشاشة 6.63 بوصة بدقة full HD plus، مع معالج من النوع ميدياتك هليو جي 80 بتكنولوجيا تصنيع 12 نانومتر.

الأسعار المتوقعة لسلسلة هواتف iphone 12

وجاءت قائمة أسعار الجوالات المتوقع إصدارها في السعودية لتتضمن 4 جوالات من شركة آيفون، حيث أنه من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف iphone 12 في السعودية 3799 ريال سعودي، وهو يأتي بمعالج من النوع Apple A14 Bionic بتكنولوجيا تصنيع 5 نانومتر، مع كاميرا خلفية ثنائية تبلغ دقتها 12+12 ميجا بكسل على التوالي، وكاميرا أمامية ثنائية تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل وSL 3D كاميرا، بالاضافة إلى بطارية 2815 ميللي امبير وشاشة 6.1 بوصة بدقة full HD plus، بينما من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف iphone 12 mini في السعودية 3399 ريال سعودي، وهو فقط يختلف في حجم البطارية والشاشة حيث يأتي مع بطارية 2227 ميللي أمبير وشاشة 5.4 بوصة.

بينما من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف iphone 12 pro في السعودية 4699 ريال سعودي، وهو يأتي بمعالج من النوع Apple A14 Bionic بتكنولوجيا تصنيع 5 نانومتر، مع كاميرا خلفية رباعية تبلغ دقتها 12+12+12+TOF 3D ميجا بكسل على التوالي، وكاميرا أمامية ثنائية تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل وSL 3D كاميرا، بالاضافة إلى بطارية 2815 ميللي أمبير وشاشة 6.1 بوصة بدقة full HD plus، بينما من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف iphone 12 pro max في السعودية 5199 ريال سعودي، وهو فقط يختلف في حجم البطارية والشاشة حيث يأتي مع بطارية 3687 ميللي أمبير وشاشة 6.7 بوصة.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول أسعار الجوالات اليوم في السعودية تحديث يومي، وتعرفنا من خلال موضوعنا المتجدد باستمرار على أسعار الجوالات اليوم في السعودية، وآخر تحديث حول أسعار الهواتف الذكية في المملكة، والأسعار المتوقعة للهواتف التي سوف يتم إصدارها في الأسواق السعودية قريباً.