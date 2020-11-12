خطوات تجديد رخصة القيادة للوافدين والمقيمين من خلال منصة ابشر

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عمر شويل - جدة خطوات تجديد رخصة القيادة للوافدين والمقيمين بالمملكة عن طريق ابشر الذي يقدم العديد من الخدمات المهمة والهادفة التي تخدم اغلب فئات المجتمع لما تقدمة المنصة من مزايا وخدمات عديدة،لذلك قامت المنكلة بإنهاء الكثير من الخدمات الكترونيا دون الحاجة الذهاب إلى المكاتب لتوفير الجهد والوقت ويعد تجديد الرخصة من مهما أدارة العامة للمرور التي تعمل على تنفيذ كافة قوانين تجديد واستخراج رخصة القيادة عبر منصة ابشر، وتعد منصر ابشر نظام الكتروانى أطلقتها وزارة الداخلية وتعمل على تجديد رخصة القيادة ومعرفة معلومات عن رخصة القيادة والاستعلام عن المخالفات المرورية.

خطوات تجديد رخصة القيادة من خلال ابشر

الدخول إلى منصة ابشر. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي. اختيار خدمات المرور. ثم اختيار تجديد رخصة القيادة. معرفة كافة الشروط والتعليمات والضغط على تأكيد. الضغط على بدء تنفيذ الخدمة. اختيار نوع رخصة القيادة الخصوصية. اختيار سنوات التجديد مآبين 2 او5 أو 10 سنوات. ستظهر إليك صفحة جديدة توضح لك أن تجديد الرخصة تم بنجاح. اختيار الوسيلة الأسهل التي يُمكن من خلالها إيصال رخصتك الجديدة من خلال البريد السعودي أو استلامها بشكل يدوي من أحد فروع إدارة المرور. الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة من خلال الدخول على نفس الرابط، والذهاب إلى الخدمات الاستعلامية ومن ثم اختيار الخدمة.

طريقة تجديد الرخصة العمومي

هناك بعض الرخص لا تجدد ألا يدويا ومراجعة أدارة المرور ومراكز تعليم القيادة ومنها رخص القيادة العامة مثل رخصة المُعدات الثقيلة ومركبات الأشغال والدراجات النارية يكون التقديم عليها بصورة شخصية والتجديد الخاص بهم لا يتم عبر نظام أبشر الإلكتروني.

تقديم اصل رخصة القيادة المنتهية.

أحضار صورتين شخصية مقاس 4 في 6.

لو الشخص غير سعودي ومقيم بالمملكة لابد من إحضار صورة من الهوية الشخصية الخاصة به بالإضافة إلى صورة من جواز السفر.

لابد من معرفة أن ميعاد استلام الرخصة يتم حسابه على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية ونظام أبشر.

أن يكون صاحب الرخصة على قيد الحياة.

وجود الهوية الوطنية.

يتم وضع كافة الأوراق بملف واحد ويذهب الشخص إلى أقرب إدارة مرور متواجدة في منطقته ويقوم بتسليم الأوراق ثم يتم استلام الرخصة الجديدة من ذات الإدارة التي قام بتسليم الملف إليها.

رسوم تجديد رخصة القيادة

دفع رسوم تصل إلى 80 ريال سعودي عند تجديد الرخصة لمدة عامين.

دفع رسوم تصل إلى 200 ريال سعودي عند تجديد الرخصة لمدة 5سنوات.

دفع رسوم تصل إلى 400 ريال سعودي عند تجديد الرخصة لمدة 10 سنوات.

دفع غرامة 100 ريال سعودي في حاله عدم استلام الرخصة بعد التجديد خلال أسبوع.

والجدير بالذكر أن منصة ابشر تقدم خدمات كثيرة خاصة بالإدارة العامة للمرور منها تجديد الرخصة المنتهية أو الاستعلام عن صلاحية تامين المركبات وتفويضها وغيرها الكثير لذلك تعد منصة ابشر من اهم منصات العمل الإلكتروني المتاحة بالمملكة والتي تعمل على تطوير جميع الخدمات بما يتناسب مع روية 2030 للنهوض بالمملكة.