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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجمات إلكترونية على تطبيق ميكروسوفت تيمز في المقال التالي
عمر شويل - جدة تطبيق ميكروسوفت تيمز، أصبح استخدام برنامج ميكروسوفت تيمز كثيرًا في الفترة الأخيرة وخاصةً مع القطاع التعليمي لأنه يسهل من سهولة شرح الدروس التعليمية لجميع المراحل التعليمية بطريقة سهلة عن بعد، وذلك بعد اتخاذ قرارات حازمة في جميع البلاد بتقليل أيام الحضور للمدارس والجامعات، فبدء اللجوء إلى البرامج التعليمية مثل برنامج ميكروسوفت تيمز وغيره من البرامج على نفس الشاكلة، ولكن وصل لمركز الأمن السيبراني أن هناك تحذير بشأن برنامج ميكروسوفت تيمز على جميع المستخدمين أن يتخذوا حذرهم الكافي من ذلك.
تحذير بشأن تطبيق ميكروسوفت تيمز
قام مركز الأمن السيبراني بالإعلان مؤخرًا عن أن هناك بعض الهجمات الإلكترونية على برنامج ميكروسوفت تيمز وبشكل خاص على مستخدميه من القطاع التعليمي فهم أصبحوا من أكثر الفئات المستخدمة له، وجاءت تلك الهجمات بشكل تصيدي للتطبيق وثغراته.
وأوضح المركز أن تلك الهجمات جاءت على شكل إعلان يتم وضعه بمحركات البحث عن تطبيق ميكروسوفت وعن تحديث جديد له بشكل مجاني، وذلك الإعلان يقوم بتحميل تطبيقين على الهاتف أو الجهاز المستخدم أحدهما برنامج حقيقي حتى يتم إيهام المستخدم بأن التحميل جاري والتطبيق الآخر هو التطبيق الخبيث المزيف ويقوم بالسيطرة على الجهاز المستخدم للوصول إلى كل معلومة عليه.
نصائح للحماية من هجمات ميكروسوفت تيمز
كما أن المركز السيبراني أوضح أنه يجب على جميع مستخدمي ميكروسوفت تيمز أن يتأكدوا من آمن وسلامة الجهاز:
- استخدام متصفحات ويب من النوع الذي يقوم بفلترة المواقع الضارة بالجهاز ويقوم بحظهرها.
- على كلمات المرور المستخدمة في المسئول المحلي أو كما يعرف باسم Local admin أن تكون قوية صعبة التخمين.
- حظر أي ملفات قابلة للتنفيذ لا تحمل الشروط الكافية للوقاية والأمان، مع منع Java Script من تحميل أي محتوى قابل للتنفيذ.
- عدم إعطاء صلاحيات استخدام للعديد من المستخدمين.
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