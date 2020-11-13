نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ومميزات هاتف Xiaomi Poco X3 NFC في السعودية المقدم من شركة شاومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف Xiaomi Poco X3 NFC هو ما قامت شركة شاومي العالمية بالإعلان عنه مؤخرا حيث سيكون الهاتف منافس قوي بين الفئات السعرية المنافسة لأن شركة شاومي كالمعتاد تقدم هواتف منافسة بخامات ومواصفات أفضل لكن بسعر أقل من المنافسين وهذا ما لفت الكثير من العملاء لشراء هواتف شاومي ولذلك أصبحت شركة شاومي لها حصة كبيرة بين الهواتف الذكية في فترة صغيرة، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على مواصفات ومميزات وعيوب هاتف Xiaomi Poco X3 NFC. مواصفات هاتف Xiaomi Poco X3 NFC يأتي هاتف Xiaomi Poco X3 NFC بمعالج ثماني النواة Snapdragon 732G تكنولوجيا 8 نانو.

كما يمتلك الهاتف مساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا، ورامات بسعة 6 جيجا رام.

أما الكاميرا الخلفية فهي مكونة من أربع كاميرات 64+13+2+2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية 20 ميجا بيكسل.

حجم شاشة الهاتف 6.67 بوصة بدقة FHD+ رائعة بها ثقب صغير خاص بالكاميرا الإمام.

يأتى الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10.

كما يمتلك هاتف Xiaomi Poco X3 NFC بطارية كبيرة بحجم 5160 مللي أمبير. مميزات هاتف Xiaomi Poco X3 NFC يدعم العاتف التصوير الفيديو بجودة 4K مع الثبات إلكتروني عند التصوير بجودة 4K وهذا أمر رائع لهواة تصوير الفيديوهات. كما يمكن التحكم عن بعد بالأجهزة الكهربائية في المنزل وهذا من خلال خاصية الهاتف IR Blaster الموجودة بالهاتف. كما يأتي الهاتف بأحدث وأجمل واجهة التي تقدمها شركة شاومي وهي واجهة MIUI 12. أما بالنسبة للبطارية فيمكن القول بأنها كبيرة حتى تصمد لوقت طويل كما يأتى الهاتف بشاحن سريع بقوة 33 واط. التصوير بالكاميرا ممتاز جدا خاصة التصوير في الإضاءات النهارية. من أفضل مميزات الهاتف بأن شركة شاومي تقدم دائما سعر مميز مقابل خامات عالية الجودة وهذا سر نجاح شركة شاومي. عيوب هاتف Xiaomi Poco X3 NFC لا يوجد إمكانية استخدام كارت ميموري وشريحتين الاتصال في نفس الوقت. لا تحتوي علبة الهاتف على سماعات الأذن. سمك الهاتف كبير وكذلك الوزن أيضا. يأتي الهاتف بخامات بلاستيك مع العلم أن هواتف أخرى بنفس الفئة السعرية تأتي بخامات زجاجية، مع العلم بأن البلاستيك جيدا ضد الصدمات والسقوط. يمكن الكاميرا الخلفية أن تتعرض بسهولة للكسر أو الخدش وهذا لأنها بارزة بشكل مبالغ فيه، فأنت بحاجة إلى استخدام الجراب المرفق مع الهاتف. البصمة ليست سريعة ولكنها مقبولة. محتويات علبة هاتف Xiaomi Poco X3 NFC شاحن بقوة 33 واط للشحن السريع مع سلك USB جيد جدا من نوع Type C كعادة جميع الهواتف الحديثة في نفس الفئة.

اسكرينه تم لصقها من قبل الشركة على شاشة الهاتف.

جراب شفاف للهاتف.

دبوس من المعدن لإدخال واستخراج شرائح الاتصال. سعر هاتف Xiaomi Poco X3 NFC في السعودية ومصر سعر الهاتف للنسخة 128 جيجا هو 1099 ريال سعودي. أما في مصر فيأتي الهاتف بسعر 4399 جنيه مصري للنسخة 128 جيجا، وبسعر 3999 جنيه مصري للنسخة 64 جيجا.

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