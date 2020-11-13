نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Huawei MatePad Pro مواصفاته وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei MatePad Pro ، قامت شركة هواوي بالإعلان عن تابلت Huawei MatePad Pro بنظام أندرويد بمواصفات وإمكانيات عاليه تنافس يه جهاز أبل أيباد برو، كما أن الخامات المستخدمة في تصنيعه خامات قوية لتحمل الصدمات، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات وسعر Huawei MatePad Pro في السعودية، فتابعني لمعرفة التفاصيل . مواصفات Huawei MatePad Pro يأتي الجهاز بتصميم مميز، حيث يأتي بحواف دائريه تعطيه مظهر رائع . يأتي الجهاز بشاشة AMOLED بمقاس 10.8 بوصه . تأتي الشاشة بدقة 1600*2560 بكسل . تأتي الكاميرا الأمامية للجهاز بدقة 8 ميجا بكسل على شكل ثقب توجد في أعلي يمين الجهاز . بينما الكاميرا الخلفية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل . يأتي الجهاز بأربع سماعات ستيريو لتقديم صوت أفضل من المعتاد . وزن الجهاز يبلغ 460 جرام، وبسمك 7.2 ملم فقط . يأتي تابلت هواوي ميت باد برو بمعالج Kirin 990 . يأتي تابلت هواوي بأكثر من أصدار، الأصدار الأول بمساحة 128 جيجا مع ذاكرة وصول عشوائي ( RAM ) بحجم 6 جيجا بايت، أما الأصدار الثاني يأتي بمساحة 256 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي ( RAM ) بحجم 8 جيجا بايت . يأتي الجهاز ببطارية قوتها 7250 مللي أمبير . الجهاز يدعم الشحن السريع بقوة 40 واط، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، ويدعم الشحن اللاسلكي العكسي . يوجد من الجهاز إصدار يدعم الواي وفاي، والإصدار الأخر يدعم الواي فاي وشبكات الجيل الرابع LTE . يدعم الجهاز القلم الرقمي M-Pen مع إمكانية توصيل لوحة المفاتيح . يأتي تابلت هواوي ميت باد برو بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة هواوي MIUI10 . الجهاز لا يدعم خدمات وتطبيقات جوجل، ولكن تدعم هواوي التابلت بالمتجر الخاص بها حيث يمكنك تحميل جميع الخدمات التي تريدها من خلال متجر هواوي . يأتي الجهاز بأربعة ألوان هما الأسود والأبيض والبرتقالي واللون الأخضر . مميزات Huawei MatePad Pro يأتي الجهاز بكاميرا عالية الدقة تصل إلى 13 ميجا بكسل بفتحة عدسه F/1.8 .

يمكن تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K لتصوير فيديوهات عالية الجودة والوضوح .

يدعم تابلت هواوي ميت باد برو الشحن الاسلكي والشحن السريع بقوة 40 واط .

ميت باد برو الشحن الاسلكي والشحن السريع بقوة 40 واط . شاشة الجهاز تغطي معظم الواجهة الأمامية، مع وجود الكاميرا الأمامية على شكل ثقب، وهذا يعطي مظهر رائع للتابلت .

يأتي الجهاز بشاشة عالية الوضوح بدقة 1600*2650 بكسل وبجودة FHD . سعر Huawei MatePad Pro سعر تابلت هواوي ميت باد برو في السعودية هو 2200 ريال سعودي .

سعر تابلت هواوي ميت باد برو في مصر هو 11339 جنيه مصري .

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