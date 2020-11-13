نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وعيوب وسعر آبل أيفون 12 بالسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة آبل أيفون 12 ، هو أحدث إنتاج لشركة آبل الأمريكية، وأحد أربعة جوالات من فئة iPhone 12، والتي تشمل على iPhone 12 Pro Max، وهاتف iPhone 12 Pro، وموبايل iPhone 12 Mini، والهاتف أرخص هذه الإصدارات الأربعة، ومن أهم مميزاته أنه خفيف الوزن، ويدعم أحدث شبكات الاتصال العالمية شبكة الجيل الخامس، ويأتي بثلاثة إصدارات من حيث حجم التخزين، وسوف نتناول بالتفصيل من خلال موقع ثقفني الإخباري، مواصفات وعيوب وسعر الجوال في السعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات جوال آبل أيفون 12

يحتوي الجوال على العديد من المزايا التي تجعله أقوى وأحسن هاتف ذكي موجود بالأسواق في الوقت الحالي وهى كما يلي:-

يعمل هاتف Apple iPhone 12 بنظام تشغيل ISO 14، والجوال ينافس هواتف سامسونج من نوع Samsung Galaxy S20 Ultra، وهاتف Samsung Galaxy Note 20. حجم شاشة الهاتف تبلغ 6.1 بوصة، وهى من نوع Liquid Retina IPS LCD. أبعاد الهاتف 146.7*71.5*7.4 ملم. يبلغ وزن الموبايل 189 جرام، ودقة الشاشة 1800*830 بكسل، ونسبة العرض إلى الطول في الجوال 20:9. معالج الجهاز من نوع Apple A14 Bionic وهو أحدث إصدارات شركة آبل، ودقة تصنيع المعالج 7 نانومتر بلس. يحتوي على معالج رسومي رباعي النواة. يأتي الموبايل بثلاثة إصدارات من حيث الذاكرة الداخلية والعشوائية، النوع الأول يأتي بمساحة 64 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت، والنوع الثاني يأتي بذاكرة حجمها 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، والنوع الثالث يأتي بذاكرة صلبة مساحتها 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت. حجم بطارية آبل أيفون 12 الجديد 3200 مللي أمبير، وتدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 20 وات. يأتي الهاتف بأربعة كاميرات، كاميرتان من الخلف، وكاميرتان من الأمام. دقة الكاميرا الخلفية الأولى 12 ميجا بكسل، ودقة الثانية 12 ميجا بكسل. تدعم الكاميرات الخلفية للهاتف فلاش ليد رباعي، وتدعم التقاط الصور والفيديوهات بجودة الـ HDR، وتدعم التصوير البانوراما. دقة الكاميرا الأولى الأمامية 12 ميجا بكسل، والثانية من نوع SL 3D، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 2160 بكسل. لا يحتوي جوال iPhone 12 على منفذ 3.5 ملم، ويدعم الصوت ستيريو والصوت دولبي أتموس.

مميزات هاتف Apple iPhone 12

يأتي الهاتف بالعديد من المزايا وهى كما يلي:-

يأتي الجوال مقاوم للماء والغبار حتى عمق 6 متر لمدة نصف ساعة.

يأتي الموبايل بأقوى وأحدث معالج من شركة آبل ويطلق عليه اسم Apple A14 Bionic، وهو أقوى من معالج الشركة السابق Apple A13 Bionic الذي جاء في هاتفي Apple iPhone 11 Pro Max، وجوال iPhone 11 الطراز القياسي.

ويطلق عليه اسم Apple A14 Bionic، وهو أقوى من معالج الشركة السابق Apple A13 Bionic الذي جاء في هاتفي Apple iPhone 11 Pro Max، وجوال iPhone 11 الطراز القياسي. يأتي ببطارية سعتها 3110 مللي أمبير، تعمل لفترات طويلة، لكنها أقل في السعة من الهواتف الرائدة الأخرى، لكن هواتف أيفون معروف عنها أنها تستهلك طاقة أقل من هواتف الشركات الأخرى.

الجوال يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة تعطينا صور دقيقة وتحتوي على جميع التفاصيل.

تتميز كاميرات هاتف آبل أيفون 12 الجديد باحتوائها على مستشعر عريض، يسمح لنا بتصوير مساحة كبيرة تحتوي على عدد كبير من الأشخاص.

الجديد باحتوائها على مستشعر عريض، يسمح لنا بتصوير مساحة كبيرة تحتوي على عدد كبير من الأشخاص. يدعم الجوال تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K.

من أهم مزايا الجوال أنه من المتوقع أن يأتي بسعر أقل من الأعوام السابقة.

الجوال يأتي بألوان عديدة وهى الأبيض والأسود والأصفر والأخضر والأرجواني.

عيوب هاتف آبل أيفون 12

يحتوي الهاتف على بعض السلبيات ويجب على الشركة أن تتلاشاها في الإصدارات القادمة وهى كما يلي:-

يحتوي جوال iPhone 12 على نتوء يستحوذ على مساحة كبيرة من واجهة الجوال الأمامية. يحتوي الجوال على عدد كاميرات أقل بالمقارنة بهواتف الشركات الأخرى. لا يمكن إزالة البطارية من الهاتف إلا من خلال خبير أو متخصص في هواتف آبل. لا تحتوي علبة الهاتف على الشاحن السريع، لكن يتم شرائه منفصلًا عن الهاتف. لا يأتي الجوال بسماعات الأذن.

سعر جوال iPhone 12

سوف نعرض عليكم سعر الجوال في السعودية ومصر والإمارات وهى كما يلي:-