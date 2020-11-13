نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر samsung s20 fe في السعودية وأهم المواصفات ونقاط عيوبه ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر samsung s20 fe في السعودية ،أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد سامسونج جالكسي S20 Fe في أواخر شهر أكتوبر الماضي، وهو يعتبر كنسخة أصغر من Samsung Galaxy S20، ولكن يأتي الهاتف بمواصفات رائدة مع سعر مميز ليستقطب أكبر عدد من جماهير سامسونج العريض، سنناقش سعر samsung s20 fe وأهم المواصفات التي يحملها الهاتف مع ذكر نقاط عيوبه ومميزاته. أهم مواصفات سامسونج جالكسي S20 Fe يأتي الهاتف بحجم 190 جرام مع أبعاد 8×74.5×8.4 ملم. يدعم الهاتف شريحتي إتصال من نوع Nano Sim. الهاتف مصنوع من من المعدن والبلاستيك. الهاتف يأتي مقاوماً للغبار والماء تحت ضغط متر ونصف لمدة نصف ساعة. تأتي ذاكرة الهاتف بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، كما يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية. معالج الهاتف Exynos 990 بتكنولوجيا الـ 7 نانو. تصميم أعلى شاشة الهاتف تأتي بثقب يشبه حرف O من نوع Super AMOLED. مساحة الشاشة 6.5 بوصة بدقة 1080×2400 بكسل ومدعمه بطبقة حماية Corning Gorilla Glass من الجيل الثالث. الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية 12+12+8 ميجا بكسل وتدعم المثبت البصري، أما الكاميرا الأمامية فدقتها 32 ميجا بكسل. يدعم الهاتف ميكروفون خاص لعزل الضوضاء أثناء إستخدام الهاتف. الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بخاصية الـ 4K بدقة 21600 بكسل، كما يدعم تصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل. الهاتف لا يدعم مدخل 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. يدعم الهاتف وسائل الحماية والأمان كبصمة الأصبع والوجه. بطارية الهاتف تأتي بحجم 4500 ملي أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط وشحن لاسلكي 15 واط. الهاتف متوفر في الأسواف بألوان البرتقالي واللافندر والنعناعي و الكحلي. سعر samsung s20 fe في السعودية سعر الهاتف عالمياً 700 دولار.

700 دولار. أما سعره في السعودية 2999 ريال.

سعر الهاتف في الإمارات المتحدة 2268 درهم.

أما سعر الهاتف في مصر 12.000 جنيه. مميزات هاتف samsung s20 fe الهاتف مقاوم للغبار والماء.

الهاتف يأتي بأحدث نظام تشغيل وهو أندرويد 10.

اللوان طلاء الهاتف جديدة وعصرية.

معالج الهاتف قوي ليتحمل الأستخدام المستمر.

كاميرا الهاتف أداءها ممتاز.

الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي. عيوب هاتف samsung s20 fe الهاتف لايدعم منفذ سماعات الأذن.

خامة الهاتف من البلاستيك.

لا يدعم الهاتف لمبة الإشعارات.

معالج الأكسنوس يستهلك من البطارية بشكل كبير يؤدي إلى إرتفاع حرارة الهاتف أثناء اللعب.

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