نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إنشاء حساب على فواتيري و خدمات الفواتير الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية عن توفير خدمة فواتيري، وهذه الخدمة الإلكترونية تهدف إلى تسهيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ورقم الحساب أيضا، ولذلك يجب على المستفيد أن يقدم جميع البيانات الخاصة به، وهذه البيانات هامة للغاية لكي يتم تسهيل الأمور على جميع المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية.

بيانات المستفيد لتسهيل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء :

رقم العداد.

الاسم.

رقم السجل المدني.

كيفية إنشاء حساب على فواتيري :

يجب الدخول على رابط شركة السعودية للكهرباء. ثم يجب على المستفيد الضغط على ” تسجيل جديد”. سوف يتم ظهور نافذة جديدة يجب ع المستفيد الاختيار بين “أفراد أو أعمال”. ثم الضغط على تسجيل البيانات ثم يجب تحديد الجنسية وكتابة رقم الهوية الوطنية، ويجي كتابه تاريخ الميلاد، ورقم الجوال الخاص به. ثم يجب الضغط على كلمة ” إكمال ” ثم يصل رساله نصيه على الجوال تحتوي على رمز التحقق. وبعد التحقق من صحة البيانات سوف تسجل البيانات الشخصية، ثم الضغط على كلمة “إكمال”. سوف يقوم الموقع بإرسال رمز التحقق على الجوال الخاص بالمستفيد. ثم إدخال رمز التحقق ثم الضغط على كلمة “إكمال”. سوف يقوم الموقع بإرسال رسالة على البريد الإلكتروني للتفعيل.

تم الإعلان من قبل شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية خدمات الفواتير الإلكترونية عبر الإنترنت، وهذا يعد الخدمات التي أطلقتها الشركة السعودية للتحول الرقمي الهائل، وهذا يعد لكي يتم التعرف عن خدمات الفواتير الإلكترونية المتوفرة.

خدمات الفواتير الإلكترونية :

الفاتورة الثابتة. خدمة حاسبتي المقدمة لحساب الاستهلاك السكني. خدمة رسائل الجوال SMS. خدمة رسائل البريد الإلكتروني.

ومن الجدير بالذكر أن كيفية إنشاء حساب على فواتيري للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقوم بتقديمها، يجب الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء، وفي حالة تسجيل جديد المتواجدة داخل خانة الحساب الشخصي في الصفحة الرئيسية، ثم يجب على المستفيد استكمال عملية التسجيل.

بالإضافة إلى ذلك أن يجب على المستفيد أن يسجل جميع البيانات الخاصة به، ثم الضغط على إكمال لكي يقوم بتوجيهك إلى الصفحة التالية، وفي هذه الحالة سوف يتم ارسال رساله بها رمز التحقق، ويجب على المواطن المستفيد كتابة البيانات المطلوبة عند تسجيل الدخول بدقة لكي يتم رمز التحقق مرة أخرى للتأكد من الصحة، حيث أن يقوم موقع شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية عن إرسال نصيحة على البريد الإلكتروني الخاص بالمستفيد، ولذلك يمكن الضغط على رابط التفعيل حتى يفعل حسابه بشكل فوري لكي يتم التسجيل مباشرةً.