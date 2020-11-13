نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف oppo A92s وسعره في السعودية وفي الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة هواتف أوبو عن سلسلة من الهواتف ومنها هاتف Oppo A92s الذي يعتبر هو آخر إصدار شركة أوبو الصينية والذى تم الإعلان عنه مؤخرا في الأسواق منذ الفترة الحالية، وأوضحت شركة أوبو أن هاتفها الجديد Oppo A92 يحتوي على مواصفات مميزة وجودة عالية وممتازة، حيث أن يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية وسعة بطارية كبيرة الحجم بالإضافة إلى ذلك دعم الهاتف للشحن السريع والشحن اللاسلكي، ويحتوي هاتف أوبو A92s على خاصة دعم شبكات الجيل الخامس، يدعم ايضاً جميع أجهزة الاستشعار، ويدعم أيضاً ذاكرة داخلية 128 جيجابايت مع إمكانية إضافة ذاكرة خارجية، ويعمل هاتف أوبو A92s بأحدث أنظمة الأندرويد 10، وسوف نقدم لكم متابعينا مواصفات وسعر هاتف OPPO A92s وسعره في السعودية وعالمياً والدول العربية مواصفات هاتف أوبو A92s لهاتف OPPO A92s مواصفات عديدة وهي كالتالي:- يدعم ويوفر الهاتف سماعات الأذن. يدعم الهاتف خاصية الأمان من خلال بصمة الأصابع. تأتي شاشة الهاتف بحجم بوصة والشاشة من النوع IPS LCD، وبدقة1080*2400 بكسل، وكثافة بكسل. يأتى الهاتف Oppo A92s بأبعاد 162*75.5*8.9 مم ويأتي أيضاً بوزن 148 جرام. يحتوي الهاتف على ذاكرة صلبة داخلية 128 جيجابايت، مع إمكانية إضافة ذاكرة خارجية كارت ميموري. يحتوي الهاتف على ذاكرة العشوائية حيث يوجد إصدار به ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام وآخر 6 جيجا رام. تأتي الكاميرا الخلفية بأربع كاميرات تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/1.8، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4. تأتى الكاميرا الامامية للهاتف ثنائية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 16ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.0، تأتى الكاميرا الثانية بدقة 2ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4. سعة بطارية الهاتف كبيرة ٤٠٠٠ ملى أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات والشحن اللاسلكي. يدعم الهاتف ثلاث شبكات وهي شبكة من الجيل الثالث وشبكة من الجيل الرابع وشبكة من الجيل الخامس. يعمل الهاتف بنظام تشغيل من أحدث أنظمة التشغيل أندرويد 10. يتوفر من الهاتف ألوان عديدة اللون الأبيض والأسود والرمادي. سعر هاتف أوبو A92s سوف نتعرف متابعينا على سعر هاتف أوبو A92s وهي كالتالي:- السعر العالمي لهاتف”أوبو a92s ٢٩٠دولار أمريكي.

السعر في السعودية 1180 ريال سعودي.

السعر في الإمارات 1160 درهم إماراتي.

السعر في مصر 4950 جنية مصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات هاتف oppo A92s وسعره في السعودية وفي الدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.