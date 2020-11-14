بسبب احتراق البطارية.. ”جنرال موتورز” تستدعي 69 ألف سيارة كهربائية

استدعت شركة ”جنرال موتورز“ الأمريكية لصناعة السيارات حوالي 69 ألف سيارة شيفروليه بولت الكهربائية، في جميع أنحاء العالم؛ بسبب مشاكل في البطارية.

وتردد أن البطاريات اشتعلت في خمس سيارات، مما تسبب في ذعر كبير، ويعمل المهندسون على مدار الساعة لمعرفة السبب وراء ذلك.

وقالت الشركة إنها لا تعرف حتى الآن سبب الحرائق، وتم استدعاء السيارات التي تم تصنيعها في الفترة من عام 2017 حتى عام 2019، منها 51 ألف سيارة في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد شهر من إعلان الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، أنها تحقق في اشتعال السيارات، مشيرة إلى أن الحرائق اندلعت تحت المقعد الخلفي بينما كانت السيارات متوقفة دون مراقبة.

ومن جانبه، قال المهندس بالشركة، جيسي أورتيغا، إن المهندسين تتبعوا الحرائق في خلايا البطارية المصنوعة في مصنع بكوريا الجنوبية، وتوصلوا إلى أن الحرائق حدثت عندما كانت البطاريات مشحونة بالكامل.

وأضاف أورتيغا: ”ليس لدينا حوادث مؤكدة من سيارات لم يتم إنتاجها في هذا المصنع أو في حالة شحن أقل“.

وأشار إلى أن بعض السيارات المنتجة في 2019 وجميع إصدارات 2020 و 2021، تحتوي على بطاريات مصنوعة في مصنع بهولندا، ولم يتم تضمينها في هذه التقارير.

وطالبت ”جنرال موتورز“ من المالكين تغيير الإعدادات القابلة للتعديل يدويا؛ لمنع شحن البطاريات بالكامل، مؤكدة أنها ستبدأ في إخطار التجار والعملاء بالاسترداد المؤقت على الفور.