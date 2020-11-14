نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 9 ومميزات وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة شاومي بالإعلان عن سلسلة هواتف النوت 9 وأول هاتف هو Xiaomi Redmi Note 9 ويكون هو تطوير خفيف عن الإصدار السابق من هاتف الـ Redmi Note 8 وقامت الشركة بتغيير التصميم كليا وقامت أيضاً بتغيير الكاميرا الأمامية وأصبحت موجودة في ثقب على اليسار وهو أفضل من شكل النوتش السابق وقامت أيضاً بتطوير المعالج بشكل كامل وقامت بإضافة معالج جديد من ميدياتيك جيد جداً وإضافة بطارية كبيرة تدعم الشحن سريع شاحن لاسلكي مرفق في العلبة, وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات ومميزات وعيوب وسعر هاتف Xiaomi Redmi Note 9 مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 9 لهاتف Xiaomi Redmi Note 9 مواصفات عديدة وهي كالتالي:- الهاتف يأتي بأبعاد 162.3×77.2×8.9 ملم مع وزن 199 جرام . الهاتف يدعم الـ IR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية في أي مكان. يدعم الهاتف تشغيل شريحتين إتصال من نوع Nano Sim . الهاتف يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع. تأتي الشاشة بشكل الثقب الـ Dot Display والثقب تأتي بأعلى يسار الشاشة مثل هاتف ريدمي 6 حيث تأتي الشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.53 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل وتدعم أيضاً الشاشة الأبعاد الجديدة بنسبة 19.5:9 لعرض محتوى أكبر في الفيديوهات ولعب الألعاب. يأتي الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية حيث يأتي الإصدار الأول بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بايت, ويأتي الإصدار الثاني بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4X بسعة 4 جيجا بايت. الهاتف يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية بتشغيل كارت ميموري حتى 512 جيجا بايت في منفذ مخصص له . تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.3 حيث انها تدعم الكاميرا الأمامية أكثر من وضع وهي يدعم البورتريه الـ Portrait Mode ووضع AI beautify وغيرها. يدعم الهاتف الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف. يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية حيث أن تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير الواسع وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالماكرو وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالعزل مع فلاش خلفي من نوع ليد. الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات حيث يدعم التصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الهاتف يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن . الهاتف يدعم البلوتوث بالإصدار الخامس كما يدعم خاصيتي الـ A2DP, LE . يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS ويدعم أيضاً أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS . يدعم الهاتف الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac. يدعم الهاتف منفذ الـ USB فيأتي من نوع Type C . يحتوي الهاتف على وسائل الأمان والحماية فالهاتف يدعم مستشعر البصمة ويأتي في ظهر الهاتف ويدعم أيضاً خاصية الـ Face Unlock . الهاتف يدعم المستشعرات الأخرى مثل دعم التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب. يدعم الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهة MIUI 11 . يتوفر من الهاتف باللون الأبيض واللون الرمادي باللون الأخضر. مميزات Xiaomi Redmi Note 9 سوف نتعرف متابعينا على مواصفات هذا الهاتف كالتالي:- يدعم الهاتف تشغيل شريحتين وكارت ميموري في وقت واحد .

يأتي تصميم الهاتف شيك وممتاز وجديد من شاومي ولكن مصنع من البلاستيك .

البطارية تعمل لفترة طويلة خلال اليوم لأنها بسعة كبيرة.

اداء الكاميرا الخلفية قوي جداً يتفوق على معظم المنافسين.

يدعم الهاتف خاصية الـ IR Blaster للتحكم في الأجهزة الكهربائية عن بعد.

يدعم الهاتف معالج ميديا تيك الـ Helio G85 جيد لتشغيل الالعاب . عيوب هاتف Xiaomi Redmi Note 9 سوف نتعرف على عيوب هاتف شاومي ريدمي نوت 9 كالتالي:- لا تأتي علبة الهاتف مشتملة على سماعات الأذن كعادة كل هواتف شاومي . لا يدعم الهاتف تصوير فيديوهات بجودة 4K مثل النسخة القديمة وهي شاومي ريدمي نوت 8 . لا يدعم الهاتف لمبة إشعارات. رغم أن الهاتف يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي المرفق معه إلا أنه يأخذ ساعتين عند الشحن. وزن الهاتف ثقيل عند حمله. سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 9 سوف نتعرف على سعر هذا الهاتف وهو كالتالي:- السعر في مصر للنسخة 64 بسعر 2900 جنيه, والنسخة 128 بسعر 3250 جنيه.

السعر في السعودية للنسخة 64 بسعر 599 ريال سعودي.

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