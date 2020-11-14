نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Note 20 Ultra في السعودية والدول العربية وأهم مواصفات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Note 20 Ultra في السعودية ،أصدرت شركة سامسونج هاتفاً يعتبر من أقوى الهواتف التي أصدرتها من فئة النوت وهو يعد مطوراً لهاتف Samsung Galaxy Note 10 Plus ولكن مع وضع تحسينات في كاميرا الهاتف ومعالجة بعض العيوب ليصبح هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra من أقوى هواتف سلسلة النوت، ونحن هنا بصدد مناقشة سعر Note 20 Ultra في السعودية وبعض الدول العربية الأخرى وسنناقش أهم مواصفات الهاتف. مواصفات جالكسي نوت 20 ألترا وزن الهاتف 208 جرام مع أبعاد 8×77.2×8.1 ملم. الهاتف مصنوع من المعدن المتين والزجاج. يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع. يدعم الهاتف شريحتي إتصالات من نوع Nano Sim. الهاتف مقاوم للغبار والماء لمدة نصف ساعة على عمق متر ونصف. الهاتف يدعم ميزة القلم والذي يقدم أداء فائق الجودة في خيارات البلوتوث والمستشعرات والتحكم من بعد. شاشة الهاتف بها ثقب من نوع Dynamic AMOLED 2X، ومساحة الشاشة 6.9 بوصة وتأتي بدقة 1440×3088 بكسل بإنحناء بسيط، كما يوجد عليها طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass من الجيل السابع. ذاكرة الهاتف الداخاية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، مع إمكانية تزويد المساحة التخزينية بمساحة 1 تيرا بايت. معالج الهاتف Exynos 990 ومعالج الرسومي Mali-G77 MP11. كاميرا الهاتف الخلفية ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل وتدعم المثبت البصري، والكاميرا الثانية والثالثة 12+12. كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل وتدعم تصوير فيديوهات بجود 4K بدقة 2160 بكسل وتصوير بجودة FHD. تدعم الكاميرا الخلفية تصوير بجودة 8K بدقة 4320 بكسل. للحصول على جودة الصور فتم تزويد عدسة الكاميرا بـ Auto Focus بإضافة ليزر أوتو فكوكس. يدعم الهاتف ميكروفون ثانوي لعزل صوت الضجيج أثناء أستخدام الهاتف. يدعم الهاتف بصمة الاصبع وخاصية Face Unlock. بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط وشحن لاسلكي بقوة 4.5 واط. الهاتف متوافر في الأسواق بأللوان الأبيض والأسود والبرونزي. سعر Note 20 Ultra في السعودية والإمارات ومصر سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا عالمياً 1.485 دولار.

عالمياً 1.485 دولار. أما سعر الهاتف في السعودية 3998.99 ريال.

سعر الهاتف الإمارات 3335 درهم.

سعر الهاتف في مصر 21.099 جنيه.

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