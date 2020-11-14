نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خصم كبير” أفضل حاسبات الألعاب في عروض الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا على مهرجان العروض السنوي Black Friday أو ما يعرف في منطقتنا العربية بمسمى عروض الجمعة البيضاء، ويسعى العديد من الأشخاص إلى استغلال هذا المهرجان السنوي العالمي للحصول على أفضل الأجهزة الإلكترونية سواء كانت هواتف ذكية أو أجهزة حاسب آلي بنوعيها المحمولة اللاب توب أو المكتبية وغيرها بتخفيضات كبيرة، ومن ضمن الأجهزة المطلوبة خلال الفترة الأخيرة هي أجهزة الحسابات الآلية ذات الإمكانيات العالية نوعاً ما والخاصة بتشغيل الألعاب الشهيرة.

عروض الجمعة البيضاء Black Friday على اللاب توب

اتجهت العديد من شركات تصنيع الكمبيوتر مثل Dell أو HP وغيرها من الشركات إلى إنتاج أجهزة ذات مواصفات قوية تناسب ألعاب الفديو الحديثة، ووفق تقارير صحفية خاصة بمتابعة عروض البلاك فرايداي فإن عروض هذا العام على أجهزة لابتوب المخصصة للألعاب سوف تأتي بأجهزة قوية مع أسعار مخفضة، ونستعرض معكم واحدة من أشهر تلك الأجهزة مع التخفيضات الخاصة بها.

1- لابتوب HP Omen 15 Laptop

يأتي هذا الحاسب من قبل شركة HP العملاقة الشهيرة، مع شاشة بدقة Full HD مقاس 15.6 بوصة، أما بالنسبة لحجم ذاكرة التخزين الداخلية Hard Disk فيأتي بمساحة 512 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائي Ram تصل إلى 8 جيجا بايت، ويأتي لابتوب اتش بي مع بروسيسور من الجيل الرابع من نوع AMD Ryzen 7 CPU، وسعر هذا الجهاز 1049 دولار أمريكي وهو ما يعادل 3935 ريال سعودي و16400 جنيه مصري.

2- لابتوب Dell G3 15 Laptop

تعتبر شركة ديل الأمريكية واحدة من أكبر وأشهر شركات تصنيع الحواسب في العالم، ولذلك تقدم عبر جهازها لابتوب Dell G3 15 بعض المواصات المميزة، فشاشة الجهاز تأتي بدقة Full HD مع مقاس 15.6 بوصة، وذاكرة داخلية أقل من الجهاز السابق حيث تصل إلى 256 جيجا بايت، أما حجم الرام فيصل إلى 8 جيجا بايت، ويأتي لابتوب ديل مع بروسيسور رباعي النواة من الجيل العاشر Core i5، أما بالنسبة للسعر فهو 749 دولار أمريكي وهو ما يعادل 2810 ريال سعودي أو 11712 جنيه مصري.

3- لابتوب Asus 15.6 Laptop

يعتبر هذا الجهاز من شركة أسوس واحد من أقوى أجهزة اللابتوب في هذه الفئة السعرية، حيث يقدم شاشة تدعم جودة 4K والمناسبة جداً للألعاب الألكترونية الحديثة، وتأتي الشاشة بمقاس 15.6 بوصة، ويصل حجم الهارد ديسك في جهاز أسوس إلى 1 تيرا بايت مع رام يصل إلى 16 جيجا بايت، أما وحدة المعالجة المركزية Processor فيأتي من قبل شركة Intel i7، ويتوفر حاسب الألعاب هذا بسعر 1079 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 4045 ريال سعودي أو 16870 جنيه مصري.