نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب ويب whatsapp web طريقة تشغيل الواتس أب على الكمبيوتر والرابط الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب ويب whatsapp web ، يعاني الكثير من احتياجهم إلى نقل ملفات العمل الخاص بهم من جهاز الكمبيوتر الخاص به إلى الهاتف المحمول، بواسطة كابل اليو اس بي، أو التوصيل بالبلوتوث في الكمبيوتر المحمول، حتى يتمكن من إرسال لطرف آخر عبر تطبيق واتساب ، ولكن البشرى لكم اليوم، لا مزيد من نقل الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف حتى تتمكن من إرسال أعمالك الخاصة ستتمكن من إرسالها مباشرةً من جهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر الواتس اب ، حيث يتوفر تطبيق الواتساب علي أجهزة الايفون والأندرويد فهو متوفر في جميع الأجهزة الحديثة مثل شاومي بوكو و غيره ف ثواني قليلة فقط تابعوا هذا المقال. واتساب ويب whatsapp web طريقة الدخول إلى الرابط الخاص قامت شركة واتساب بتحديث جديد لتسهيل رابط تطبيق الواتساب ويب whatsapp web بجهاز الكمبيوتر من خلال تطبيق واتساب ويب ، بطريقة بسيطة فقط قم باتباع الخطوات الآتية: عليك أولاً الدخول إلي الرابط الخاص تطبيق واتساب ويب whatsapp website من خلال رابط واتساب ويب.

من خلال ثم قم بفتح الواتساب الخاص بك على هاتفك المحمول.

الخاص بك على هاتفك المحمول. افتح القائمة من العلاقة نقاط الموجودة أعلى يسار التطبيق.

قم باختيار كلمة “ واتساب ويب ” من القائمة التي قمت بفتحها.

” من القائمة التي قمت بفتحها. سيقوم التطبيق تلقائياً بفتح الكاميرا الخاصة بالهاتف.

قم بتوجيه الكاميرا على رمز Qr الذي يظهر على شاشة الكمبيوتر في مربع.

تقوم الكاميرا بعملية مسح الكود الظاهر على الكمبيوتر للتعرف عليه، وتفعيل الاتصال.

من ثمّ يتم فتح واتساب ويب على جهاز الكمبيوتر ويعمل بمنتهى السهولة، وبكامل المميزات الخاصة بِالواتساب. أهم مميزات استخدام واتساب ويب يوفر تطبيق واتساب ويب الكثير من المميزات ومنها: يعد تطبيق الواتساب ويب من التطبيقات المجانية التي لا تكلف مستخدمها رسوم خاصة.

من التطبيقات المجانية التي لا تكلف مستخدمها رسوم خاصة. يوفر لك تطبيق واتساب ويب whatsapp web استخدام أسهل وأسرع من خلال الكمبيوتر.

استخدام أسهل وأسرع من خلال الكمبيوتر. يمكن استخدام واتس اب ويب من خلال الموقع مباشرةً بدون تحميل تطبيق خاص.

من خلال الموقع مباشرةً بدون تحميل تطبيق خاص. يسهل عليك واتس ويب إرسال واستسلام الوسائط والملفات بسهولة أكبر.

إرسال واستسلام الوسائط والملفات بسهولة أكبر. يوفر واتساب ويب أمان تام لحسابك الخاص.

يتم إرسال الإشعارات الخاصة في الواتساب في أعلى الشاشة في هاتفك، في حالة إذا كان حسابك الخاص مفتوح عبر الكمبيوتر، ليتيح لك مزيد من الأمان لمتابعة وحماية حسابك من التعرض للاختراق.

في أعلى الشاشة في هاتفك، في حالة إذا كان حسابك الخاص مفتوح عبر الكمبيوتر، ليتيح لك مزيد من الأمان لمتابعة وحماية حسابك من التعرض للاختراق. يمكنك تسجيل الخروج من موقع واتساب ويب، أو ترك الحساب مفتوح من خلال صفحة الويب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتساب ويب whatsapp web طريقة تشغيل الواتس أب على الكمبيوتر والرابط الدخول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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