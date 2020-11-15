نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Samsung Galaxy Note 20 Ultra مواصفاته وسعره في السعودية والوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة Samsung Galaxy Note 20 Ultra ، قامت شركه سامسونج بالإعلان عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy Note 20 Ultra لينضم إلي سلسلة النوت بمواصفات وإمكانيات عالية وبكاميرا عالية الجودة تنافس بها هواتف هواوي . وتقدم مكتبة جرير أقوي الخصومات والعروض على هذا الهاتف بمناسبة البلاك فرايدي في السعودية، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم علي مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra في السعودية والإمارات والكويت ومصر، فتابعوني لمعرفة التفاصيل . مواصفات Samsung Galaxy Note 20 Ultra يأتي الهاتف بمعالج اكسينوس من شركة سامسونج . يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والجيل الرابع . يبلغ وزن الهاتف 208 جرام . الهاتف يأتي بإبعاد 164.8*77.2*8.1 ملم . الخامات المستخدمة في الهاتف تأتي من الزجاج وإطار الهاتف من معدن الألمونيوم، لتحمل الصدمات . الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim . الهاتف يأتي مقاوم للماء والغبار حتي متر ونصف أسفل الماء ولمدة نصف ساعه . الهاتف يدعم القلم ال S Pen للتحكم في الهاتف بدون اللمس عن طريق البلوتوث والمستشعرات الجيروسكوب والتسارع ، والخامات المستخدمة في القلم من المعدن . تأتي شاشة الهاتف على شكل ثقب من نوع Dynamic AMOLED 2X وبانحناء بسيط من الأطراف . شاشة الهاتف تأتي بمساحة 6.9 إنش بجودة ال QHD، وبدقة 1440*3088 بكسل . تأتي شاشة الهاتف بطبقة حماية ضد الخدش والكسر من نوع Corning Gorilla Glass الجيل السابع . الهاتف يدعم زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري بمساحة 1 تيرا بايت، ويتم وضع كارت الميموري مكان الشريحة الثانية للهاتف . تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 10 ميجا بكسل، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4k بدقة 2160 بكسل، والتصوير بجودة ال FHD بدقة 1080 بكسل . الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بكاميرا ثلاثيه، الكاميرا الأولي هي الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية الخاصة بالزوم بدقة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة الخاصة بالتصوير الواسع بدقة 12 ميجا بكسل . الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم التصوير بجودة ال 8k بدقة 4320 بكسل، ويدعم التصوير بجودة ال 4k بدقة 2160 بكسل، ويدعم التصوير بجودة ال FHD بدقة 1080 بكسل، والتصوير بجودة ال HD بدقة 720 بكسل . يأتي الهاتف بفلاش أحادي من نوع ليد فلاش . هاتف سامسونج نوت 20 الترا يدعم عزل الضوضاء والضجيج إثناء استخدام الهاتف بصفه عامه عن طريق الميكروفون الثانوي، مع وجود ميكروفون ثالث يوجد في إطار الكاميرا الخلفية للهاتف . يأتي الهاتف بسماعات خارجيه بصوت ستيريو لصوت أفضل . الهاتف يدعم خاصية الواي فاي بترددات ال a/b/g/n/ac/ax، كما يدعم ال Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot . بلوتوث الهاتف يأتي بإصدار 5.0، ويدعم ال A2DP, LE, aptX . يدعم الهاتف خاصية ال GPS لتحديد الموقع الجغرافي، ويدعم أنظمة الملاحة الأخري لتحديد الموقع بدقه أكثر . يدعم الهاتف خاصية البصمة الذي تأتي مدمجة مع شاشة الهاتف وتعمل عن طريق الموجات الفوق صوتيه، كما يدعم خاصية بصمة الوجه ال Face Unlock . هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra يدعم المستشعرات الأخري مثل التسارع والقرب والضغط الجوي والبوصلة والجيروسكوب . منفذ ال USB يأتي من النوع الأحدث ال Type C، ويدعم خاصية ال OTG . بطارية الهاتف تأتي بسعة 4500 مللي أمبير . الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط . الهاتف يتوفر باللون الأسود اللامع والأبيض اللامع واللون البرونزي المط . عيوب Samsung Galaxy Note 20 Ultra الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي ببروز كبيره نسبيا، لذلك يفضل استخدام الجراب .

لا يدعم هاتف سامسونج نوت 20 الترا منفذ ال 3.5 الخاص بسماعات الأذن .

منفذ ال 3.5 الخاص بسماعات الأذن . الهاتف لا يدعم لمبه الإشعارات، ويمكن تعويض هذا العيب عن طريق ال Always On Display .

معالج الهاتف يستهلك البطارية بشكل كبير ويتسبب في سخونة الهاتف إثناء اللعب . سعر Samsung Galaxy Note 20 Ultra سعر الهاتف في السعودية للنسخة 256 جيجا هو 3699 ريال سعودي، وسعر نسخة 512 جيجا هو 4799 ريال سعودي .

سعر الهاتف في الإمارات للنسخة 256 جيجا هو 4799 درهم إماراتي، وسعر نسخة 512 جيجا هو 5149 درهم إماراتي .

سعر الهاتف في الكويت للنسخة 256 جيجا هو 379 دينار كويتي، وسعر نسخة 512 جيجا هو 409 دينار كويتي .

سعر الهاتف في مصر للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام هو 18500 جنيه مصري .

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