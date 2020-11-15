نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف هواوي بي 40 برو بلس وسعره في السعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هاتف هواوي بي 40 برو بلس هو النسخة الأحدث من سلسلة هواتف بي 40، حيث تم الإعلان عن الهاتف في شهر مارس 2020، حيث قامت شركة هواوي بطرحه هذا الهاتف في الأسواق في شهر أبريل 2020م، ويكون الهاتف واحد من الهواتف التي تم نزولها في الأسواق خلال هذه الفترة وهواتف أخري منها هاتف Huawei P40، هاتف Huawei P40 Pro، والهاتف يتمتع بالعديد من المزايا تجعله ينافس بقية الهواتف الذكية، ومن هذه المزايا أن الهاتف يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، كما أن الهاتف يأتي بمعالج قوي من نوع Hisilicon Kirin 990 5G، بتكنولوجيا 7 نانو، وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات وسعر هاتف هواوي بي 40 برو بلس في مصر والسعودية والدول العربية

مواصفات هاتف هواوي بي 40 برو بلس

يحتوي هاتف هواوي بي 40 برو بلس على مواصفات عديدة وهي كالتالي:-

يدعم الهاتف تشغيل كل شبكات الاتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس. يأتي الهاتف بأبعاد الجوال 158.2*72.6*9 مليمتر، وزن الموبايل 226 جرام. يكون الهاتف مصنوع من الزجاج من الأمام والخلف، مع وجود إطار من مادة الألومنيوم. الهاتف مضاد للغبار والماء بمعيار IP68 حتى متر ونصف لمدة 20دقيقة. يقوم الهاتف بتشغيل شريحتي اتصال من نوع Nano SIM. يحتوي الهاتف على أحدث معالجات شركة هواوي من نوع Hisilicon Kirin 990 5G، بتكنولوجيا 7 نانو. يأتي هاتف P40 Pro Plus بإصدارين من حيث حجم الذاكرة, يأتي الإصدار الأول بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجابايت، رامات 8 جيجا بايت، ويأتي الإصدار الثاني بذاكرة داخلية صلبة سعتها 512 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت. يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري من نوع Nano Memory حتى 256 جيجابايت، من خلال تركيبة مكان الشريحة الثانية. يحتوي الهاتف على خاصية منع الضوضاء من خلال مايك خاص. يحتوي الهاتف على شبكة واي فاي بتقنية 802.11 بترددات a/b/g/n/ac. يحتوي الهاتف على بلوتوث من الإصدار 5.1. يدعم الهاتف الاتصال القريب من خلال NFC، ويدعم أيضاً الاتصال من خلال تقنية IR. لا يدعم الهاتف تشغيل راديو FM. يدعم الهاتف مستشعرات التعرف على الوجه من خلال الأشعة تحت الحمراء، ويدعم أيضاً بصمة الإصبع أسفل الشاشة، ويدعم ايضاً مستشعر التسارع والتقارب، والبوصلة، والجيروسكوب، الطيف اللوني. يكون نظام تشغيل الهاتف أندرويد 10، وواجهة المستخدم EMUI 10.1. تأتي الشاشة من النوع OLED وتدعم 16 مليون لون، وتدعم اللمس المتعدد. تأتي مساحة شاشة الهاتف 6.58 بوصة، ونسبة أبعادها 20.9 وتكون دقة الشاشة 2640*1200 بكسل، بكثافة بكسلات 441 بكسل في البوصة. حماية الشاشة عبارة عن زجاج من الأمام، وسيراميك من الخلف، وإطار جانبي من السيراميك وتدعم الشاشة تقنية HDR10، وتقنية DCI-P3. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف خماسية، حيث تأتي دقة كاميرا الأولى للهاتف 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.9/F وتدعم التركيز التلقائي الثنائي، وتدعم التثبيت البصري OIS، وتأتي دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل للتقريب البصري حتى 10X زووم، وفتحة عدسة قطرها 4.4/F، وتدعم المثبت البصري، والـ PDAF، وتأتي دقة الكاميرا الثالثة 8 ميجا بكسل وخاصة بالتقريب البصري حتى 3X زووم، وفتحة عدسة قطرها 2.4/F، وتدعم المثبت البصري، والـ PDAF، وتأتي الكاميرا الرابعة دقتها 40 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 1.8/F زاويه فائقة الاتساع، وتأتي الكاميرا الخامسة TOF 3D وخاصة بالعزل والبور تريه. يدعم الهاتف التصوير بجودة 4K، ويدعم أيضاً مستشعر مانع الاهتزاز. تكون الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة، وتأتي دقة الكاميرا الأولى 32 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.2/F بزاوية واسعة، وتأتي الكاميرا الثانية IR TOF 3D وتدعم العمق. تدعم الكاميرا الأمامية للهاتف التصوير بجودة 1080 بكسل، والتصوير بجودة 2160 بكسل. سعة بطارية الهاتف 4200 ملي أمبير ولا يمكن إزالتها. تدعم بطارية الهاتف الشحن السريع بقوة 40 وات وتدعم ايضاً الشحن اللاسلكي بقوة 40 وات وتدعم أيضاً الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 27 وات.

سعر هاتف هواوي بي 40 برو بلس

سوف نتعرف على سعر هاتف هواوي بي 40 برو بلس كالتالي:-