نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Oppo Reno 4 في السعودية والدول العربية وأهم مواصفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Oppo Reno 4 في السعودية ،أطلقت شركة أوبو الصينية هاتف أوبو رينو 4 والذي كان الإصدار المتحدث من هاتف Oppo Reno 3 السابق الذي حاز على أعلى التقييمات من حيث الأداء والمضمون، ثم جاء Oppo Reno 4 ليستكمل مسيرة نجاحات عائلة رينو، دعونا نناقش أهم المواصفات التي يحملها الهاتف ومعرفة سعر Oppo Reno 4 في السعودية في السطور القادمة. أهم مواصفات هاتف أوبو رينو 4 وزن الهاتف 156 جرام مع أبعاد 3×73.9×7.7 ملم. يدعم الهاتف شريحتي إتصال من نوع Nano Sim. الهاتف مصنوع من البلاستيك. يدعم الهاتف حتى شبكات الجيل الرابع. الهاتف به ثقب مزدوج ويأتي بمساحة 6.4 بوصة بجودة FHD، وتأتي دقة الهاتف 1080×2400 بكسل. ذاكرة الهاتف الداخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، مع إمكانية زيادة مساحة الهاتف التخزينية إلى 256 جيجا بايت. معالج الهاتف Snapdragon 720G ومعالج رسومي Adreno 618 و Adreno 618 لتطوير أداء الألعاب. الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية وتأتي بـ 48+8+2+2 ميجا بكسل. الكاميرا الأمامية للهاتف 32 ميجا بكسل وتدعم التصوير بـ Ultra Night Selfie Mode. يمكن أستخدام تصوير الفيديوهات بـ Ultra Steady Video 3.0 لتثبيت أفضل في تصوير الفيديوهات دون أهتزاز و Ultra Night Mode للحصول على تصوير رائع في الليل، كما يدعم التصوير بوضع الـ Slow Motion. يمكن عزل أصوات الضجيج والضوضاء من خلال ميكروفون ثانوي أثناء أستخدام الهاتف. يدعم الهاتف التصوير بـ 4K بدقة 2160 بكسل وتصوير بجودة HD بدقة 720 بكسل. يدعم الهاتف منفذ USB من نوع Type C. نظام تشغيل الهاتف أندرويد 10. بطارية الهاتف تأتي بحجم 4015 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بـ 30 واط. الهاتف يتوافر في الأسواق بأللوان الأسود والأزرق ونسخة محمد صلاح. سعر Oppo Reno 4 في السعودية يأتي سعر هاتف Oppo Reno 4 عالمياً بـ 420 دولار.

عالمياً بـ 420 دولار. أما سعر الهاتف في السعودية بـ 1750 ريال.

سعر الهاتف في الإمارات 2499 درهم.

أما سعر الهاتف في مصر 6290 جنية ونسخة محمد صلاح تأتي بسعر 6590 جنيه. محتويات هاتف Oppo Reno 4 أسكرين لحماية الهاتف.

رأس شاحن بقوة 30 وات.

سلك يو اس بي.

دبوس معدني خاص للشرائح.

جراب حماية.

سماعات أذن.

ضمان للهاتف.

كتيب إرشادات.

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