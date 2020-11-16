نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Oppo Reno 4F ومميزاته وسعر في السعودية والعالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة أوبو عن هاتفها الجديد تحت اسم Oppo Reno 4F و قامت الشركة بعمل للهاتف شاشة بدون حواف جانبية مع ثقب في أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية المزدوجة، وهي من أفضل أنواع الشاشات في العالم، كما يدعم الهاتف معالج Helio P95، ويدعم الهاتف ذاكرة صلبة ورام بمساحة 8 جيجا بايت، تحتوي البطارية على سعة 4000 ملّي أمبير، يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 18 وات، سوف نتعرف متابعينا على مواصفات ومميزات وسعر هاتف Oppo Reno 4F

مواصفات هاتف Oppo Reno 4F

لهاتف Oppo Reno 4F مواصفات عديدة وسوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يدعم الهاتف درج به ثلاث مداخل ومنها لإضافة بطاقتي اتصال Nano SIM تعمل الإثنين في وضع الاستعداد, ومدخل لإضافة بطاقة توسيع الذاكرة في مكانها المخصص، كما أيضاً يتصل هاتف اوبو رينو 4 اف بشبكات المحمول المزودة بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات. يكون وزن الهاتف يبلغ حوالي 164 جرامًا، كما يبلغ طوله 160.1 ملم، وعرضه 73.8 ملم، و سُمكه 7.5 ملم، الهاتف مصنوع من خامات بلاستيك. تكون شاشة الهاتف من النوع Super AMOLED مثل موبايلات Samsung وتصل درجة سطوع الشاشة حتى 800 نايتس. يدعم Oppo Reno 4F Color OS 7.2 بشكل افتراضي، و هي مبنية على نظام التشغيل Android 10. يدعم الهاتف معالج أساسي من النوع MediaTek MT6779V Helio P95 مع دقة تصنيع 12 نانو، و هو ثماني النواة وبذلك يحمل الهاتف نفس معالجات مع نفس مواصفات Oppo A93. يحتوي الهاتف على ذاكرة صلبة بمساحة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بمساحة 8 جيجا بايت. يحتوي الهاتف على سماعة خارجية تعمل على تضخيم الصوت، كما يأتي بمدخل مخصص للسماعات. يدعم الاتصال بشبكات الواي فاي عن بُعد (Wi Fi 802.11 a/b/g/n/ac)، كما يدعم الـ dual band، مع إمكانية إنشاء نقطة اتصال HotSpot. يدعم الهاتف نظام البلوتوث من الإصدار 5.1، ويدعم نظام تحديد المواقع الجغرافية (جي بي إس، A GPS، و Glonass، و Galileo، و BDS، و QZSS)، ولكنه لا يدعم نظام الاتصال قريب المدى NFC، و يأتي بمدخل الشحن من النوع USB Type C. الهاتف يدعم مستشعر التعرّف على البصمة (في الواجهة الأمامية أسفل الشاشة)، و مستشعر التسارع و التقارب، و الجيروسكوب، و البوصلة. يتوافر من الهاتف اللون الأسود، واللون الأبيض. يعمل الجهاز ببطارية من الليثيوم بوليمر بسعة تصل إلى 4000 ملّي أمبير في حالتها الجديدة ومن صعب الإزالة، مع دعم لإمكانية الشحن السريع بقوة 18 وات. الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية، تأتي الكاميرا الاولي عادية Wide بدقة 48 ميجا بكسل، مع فتحة عدسة f1.7، وتدعم الكاميرا التركيز التلقائي بعد تحديد المرحلة. تأتي الكاميرا الثانية واسعة Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل، مع فتحة عدسة f2.2، وهي مخصصة للتصوير من زاوية واسعة للحصول على مجال أكبر للرؤية. تأتي الكاميرتين الثالثة والرابعة للعزل Depth بدقة 2 ميجا بكسل لكل منهم، مع فتحة عدسة f2.4، و يتم استخدام الكاميرتين في تحديد بعد الأجسام عن الكاميرات بشكل أدق، ثم يتم استخدام هذه الخاصية في عزل الخلفية, وتدعم كاميرات Oppo Reno 4F فلاش ليد فردي. يدعم الهاتف كاميرا أمامية مزدوجة، كاميرا عادية Wide بدقة 16 ميجا بكسل، مع فتحة عدسة f2.4، وكاميرا عزل Depth بدقة 2 ميجا بكسل، مع فتحة عدسة f2.4، وهي تعمل على عزل الخلفية. وتدعم الكاميرا السلفي للهاتف وضع الـ High Dynamic Range.

مميزات هاتف Oppo Reno 4F

سوف نتعرف متابعينا على مميزات هاتف أوبو رينو 4 أف كالتالي:-

يمكن للمستخدم الاتصال بشبكة الانترنت من خلال إحدى الشرائح على سرعات الجيل الثاني EDGE، والجيل الثالث HSPA، والجيل الرابع LTE

يدعم هاتف Oppo Reno 4F تشغيل بطاقتي اتصال و كارت ميموري في وقت واحد.

وزن الهاتف خفيف نسبيًا عند حمله، ويعتبر مناسب للاستخدام بيد واحدة.

تدعم الكاميرا الخلفية للهاتف التصوير بجودة الـ 4K.

يدعم الهاتف مدخل مخصص للسماعات مع نظام راديو إف إم.

يدعم الهاتف مدخل الشحن الحديث، مع دعم لخاصية الـ USB OTG.

يدعم الهاتف مستشعر البصمة موجود أسفل الشاشة ويستجيب في وقت سريع.

بطارية الهاتف تصمد حتى نهاية اليوم، ويتم شحنه في حوالي ساعة ونصف باستخدام الشحن السريع.

سعر هاتف Oppo Reno 4F

سوف نتعرف متابعينا على سعر الهاتف كالتالي:-

السعر الرسمي للهاتف في الخارج 250 يورو أوروبي.

سعر الهاتف في السعودية حوالي 1100 ريال سعودي.