أوتوموتيف تُطلق آودي A4 الجديدة كليًّا 2021 في السوق المصري

أطلقت "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" (EATC) -الوكيل الرسمي لسيارات آودي في مصر- الطراز الجديد كليًّا آودي A4 لعام 2021 في السوق المصرية، من فئة سيارات السيدان المُدمجة الفاخرة ومحركها القوي فئة TFSI رباعي الأسطوانات سعة لترين.

منذُ أن قُدّمت للمرة الأولى في عام 1994، ظلّت آودي A4 دومًا خيارًا مُفضّلًا للعملاء الذين يتطلّعون إلى اقتناء سيارة ليموزين فخمة وأنيقة تُواكب روح العصر. أمّا الجيل الخامس الحالي مِن آودي A4، فقدّم في منتصف عام 2015، قبل أن يُخضع لتحسينات وتعديلات شاملة داخليًّا وخارجيًّا لعام 2021، ليستكمل رحلة النجاحات الماضية لتلك السيدان الرياضية الفخمة التي امتدّت لأكثر مِن ربع قرنٍ من الزمان.

ورغم أن آودي A4 لعام 2021 تُعد نسخة محسّنة مِن الجيل الخامس الحالي فإنّها تبدو أكثر مِن كونها تحسينات "منتصف العمر"؛ إذ جاءت A4 الجديدة كليًّا بطابع ديناميكي-رياضي معزّز مِن مختلف الجوانب بلمسات جذّابة بلغة التصميم الجديدة في عائلة الصّانع الألماني. تصميميًّا، تَكمن أبرز التحسينات الجديدة التي طرأت على الخطوط الخارجية في شبك التهوئة الأمامي الأحادي الجديد والمقدّمة الأحدث، جنبًا إلى جنب مع المصابيح الرئيسية المتطوّرة فئة LED والنوافذ ذات اللون الدّاكن المظلّل وفتحة السقف الجذّابة، وكذلك العجلات قياس 17 بوصة.

ومِن اللمسات الأخرى المتفرّدة لا يُمكن إغفال المصابيح الخلفية اللافتة فئة LED وذلك الشريط الكرومي الرفيع الذي يمتدّ بين المصباحين الخلفيين، وخيارات ألوان الطلاء الخارجي الستة، وأيضًا المرايا الخارجية ذاتية التعتيم المجهّزة بخاصيتي التدفئة والذاكرة. وعلى صعيد الأبعاد القياسية يبلغ الطول العام 4762 ملم في حين يبلغ العرض والارتفاع ١٨٤٧ و1428 ملم على الترتيب، أمَّا قاعدة العجلات فجاءت بطول 2820 ملم.

لم تقتصر جهود العلامة الألمانية آودي على إضفاء مظهر فخم على الخطوط الخارجية للموديل A4 الأحدث فحسب، وإنما جاءت المقصورة الداخلية كذلك أفخم مِن أي وقتٍ مضى؛ إذ تضمّنت مكوّنات عالية الجودة ناعمة الملمس شهدت تداخل زوائد الألومنيوم الفضية والتلبيسات الجلدية الفاخرة. وعلى الصعيد التقني، استفادت A4 الجديدة كليًّا مِن نظام معلوماتي ترفيهي جديد يتضمّن شاشة أكبر عاملة باللمس، بالإضافة إلى لوحة عدّادات رقمية بالكامل (Audi virtual cockpit) ضمن التجهيزات القياسية.

تستعين A4 الجديدة كليًّا بباقة طويلة ومتنوِّعة من تجهيزات الراحة والترف المتوافرة قياسيًّا، منها مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في ثلاث مناطق مختلفة، ومرايا الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم دون إطار، وأيضًا تقنية البلوتوث، ونظام الدخول السهل دون استخدام المفاتيح التقليدية، والمقوّد الجلدي الجديد ثلاثي الأذرع متعدّد الاستخدامات، ومسند الذراع الوسطي الأمامي. وكذلك عن المقاعد الأمامية التي يُمكن ضبط وضعيتها كهربائيًّا مع خاصية الذاكرة لمقعد السائق، والنظام الصوتي المكوّن من عشر سمّاعات، ومثبّت السرعة، ومحدّد السرعة، وحسّاسات الرّكن الأمامية والخلفية، وخاصية فتح صندوق دون استخدام اليدين عن طريق حسّاسات القدم، وغيرها من التجهيزات الحصرية والمتنوِّعة.

في ما يتعلّق بتجهيزات السلامة والأمان استفادت A4 الجديدة لعام 2021 مِن باقة متنوّعة من الأنظمة التقنية المتطوّرة المساعدة للقيادة وتجهيزات السلامة الرائدة، منها الوسادات الهوائية الستة، ونظام مانع الانغلاق المكابح (ABS)، ونظام توزيع قوى الكبح عند الطوارئ (EBD)، بخلاف نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC)، ونظام الأمان ضد السرقة، ونقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

ميكانيكيًّا، يستقرّ تحت الغطاء الأمامي للسيدان A4 الجديدة مُحرِّك مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة لترين فئة TFSI. يولّد هذا المحرك القوي 190 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 320 نيوتن/متر. ويتّصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة S Tronic، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية، ويُمكن الوصول إلى سرعة 100 كم/الساعة مِن السكون في غضون 7.5 ثوانٍ فقط.

وفي السوق المصرية، تتوافر آودي A4 الأحدث لعام 2021 بفئتين تجهيزيتين فئة Luxury بسعر 820,000 جنيه مصري، وفئة سبورت الأعلى تجهيزا بسعر 880,000 جنيه مصري.