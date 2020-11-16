ميني تُطلق كانتري مان الجديدة لعام 2021 في السوق المصري

أطلقت ميني مؤخرًا النُسخة المُحدثة الجديدة من طراز كانتري مان لعام 2021 في السوق المصري، ضمن فئة السيارات الـSUV المدمجة الفخمة التي تجمع بين مستويات الراحة الاستثنائية والطابع العملي المميّز إلى جانب معدّلات الأداء الرياضية الشهيرة لعلامة ميني.

ويُمكن التعرّف على نسخة كانتري مان من خلال بعض التحديثات الجديدة داخليًّا وخارجيًّا، أبرزها تصميم جديد للشبك الأمامي، مع مصد امامى وخلفى بشكل جديد، والمصابيح الرئيسية فئة LED التي جاءت بتصميم جديد مع امكانية توجيه الإضاءة في المنحنيات لتحسين مدى الرؤية للسائق ، إلى جانب مصابيح الضباب الأمامية والخلفية من فئة LED فئة UNION JACK، ومرايات جانبية ذات طي كهربائي، وعوارض سقف، والعجلات قياس 17 بوصة، وغيرها من اللمسات الحصرية المميّزة.

إن كانت مقصورة الجيل الحالي من سيارات كانتري مان قد خَطت خطوة متقدّمة للغاية مقارنة بالجيل السابق، فإن نسخة كانتري مان المُحسنة لعام2021 باتت أفضل بشكل واضح . ففي هذا الجيل في العموم ، نجد ثلاثة مقاعد كبيرة تستوعب ثلاثة ركّاب بالغين في المنطقة الخلفية. وفي الجهة الأمامية يستفيد السائق والراكب الأمامي من مساحات للرؤوس والأكتاف. وعلى الصعيد العملي، باتت كانتري مان الأحدث توفّر مساحات تحميل تبلغ ٤٥٠ لترًا، مع إمكانية زيادتها إلى ١٣٩٠ لترًا مع طيّ قِسم المقاعد الخلفية، وبمجرد الدخول إلى مقصورة كانتري مان الأحدث، تُحيط بالسائق مقصورة مكسوة من القماش بلون الياف الكربون، أرضية مصنوعة من القطيفة، جودة المكوّنات داخل المقصورة الداخلية لتلك النسخة من الكروس أوفر المُدمجة تتفوّق على المنافسين بأشواط طويلة.

توفّر ميني كانتري مان الأحدث باقة طويلة ومتنوّعة من تجهيزات الراحة والترف، وتستفيد هذه الفئة التجهيزية مِن مكيّف هواء أوتوماتيكي، مع شاشة الكونسول الوسطي الجديدة Digital cluster المعاد تصميمها، وشاشة العدادات الرقمية الجديدة نظام ترفيهي ملحق بشاشة عرض قياس 5.0 بوصة، مع امكانية توصيل الهاتف من خلال تطبيقApple car play، وأيضًا نظام صوتي وراديو ونظام ملاحه Navigation. ومِن بين التجهيزات الأخرى يُمكن ذِكر نظام خاص لوضعيات القيادة ميني DRIVING MODES، ونظام التحكم في مسافة الصفPDC، والمقاعد الرياضية للسائق والراكب الأمامي، ناهيك بالمقوّد متعدد الإستخدامات مصنوع من الجلد، وزجاج خاص للحماية من أشعة الشمس، مسند يد أمامي ووسطي بالصف الخلفي، إمكانية تعديل المقاعد الخلفية ، وباقة ميني Excitement،

في المقابل، تُضيف ميني كانتري مان S عن التجهيزات السابقة من تجهيزات الراحة والترف، مقاعد رياضية للسائق والراكب الامامى مكسوة بالجلد و القماش،ومجموعة الاضاءة الخارجية وأيضا الإضاءة الداخلية بالمقصورة ، مع كاميرا خلفية، ونظام المساعدة على صف السيارة، ونظام فتح السيارة بدون استخدام المفتاح، وسقف بانورامى، وزجاج عازل للحرارة ، مع توافر خزان للوقود اكبر.

وعلى الصعيد التقني، استفادت كانتري مان بكل فئاتها من باقة متنوّعة من الأنظمة التقنية المتطوّرة المساعدة للقيادة، والتي لا تتوافر عادة إلا مع الموديلات الأعلى، منها نظام التحكّم الإلكتروني بالثبات DSC، ونظام التحكّم بغلق الترس التفاضلي الوسطي إلكترونيًّا EDLC الذين يعملوا بالتوازي مع نظام دعم مستويات التماسك الديناميكي DTC ونظام التحكّم بالكبح على المنعطفات CBC، إضافة إلى مثبّت السرعة مع وظيفة الكبح عند اللزوم، ونظام المساعدة على اصطفاف ورَكن السيارة من خلال الدخول أو الخروج من وإلى مساحات الرّكن الضيقة PDC، بخلاف الاستعانة قياسيًّا بنظام مانع الانغلاق الكبحي ABS. وبالنسبة إلى تجهيزات السلامة الراكدة هناك وسادات هوائية متنوّعة تصل إلى ست وسادات، ونقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، ناهيك بأحزمة أمان ثلاثية نقاط التثبيت الأمامية منها مدعمة بخواص الشدّ المسبق والارتخاء التدريجي.

خيارين من المحركات لميني كانتري مان في مصر

ميكانيكيًّا، يستقر تحت الغطاء الأمامي للكروس أوفر كانتري مان الجديدة محرك مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة 1.5 لتر. يولّد هذا المحرك القوي 136 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 220 نيوتن/متر. ويتّصل المحرك بعلبة تروس مزدوجة القابض الفاصل فئة "ستيبترونيك" تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية. ويمكن اختراق الحاجز المئوي من السكون مع هذا المحرك في غضون 9.6 ثانية.

أما عن محرك نسخة كانتري مان S فيأتي مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة لترين. يولّد هذا المحرك القوي 192 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 280 نيوتن/متر. ويتّصل المحرك بعلبة تروس مزدوجة القابض الفاصل فئة "ستيبترونيك" تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية. ويمكن اختراق الحاجز المئوي من السكون مع هذا المحرك في غضون 7.5 ثانية، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها 225 كلم/ساعة.

وتوفر المجموعه البافاريه للسيارات الوكيل الحصري لـ BMW وميني النسخة المحسنة الجديدة من كانتري مان لعام 2021 حصريا بفئتين، لتأتي النسخة الأولى من فئة COOPER كانتري مان القياسية بسعر635,000 جنيه، والنسخة الثانية من الفئة عالية الأداء الحاملة لإسم COOPER S كانتري مان بسعر 790,000 جنيه، ويقدم الطراز بضمان عامين غير محددة الكيلومترات.