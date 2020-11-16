نيسان تطرح الجيل الجديد من سيارتها قشقاي العام المقبل

تستعد شركة نيسان اليابانية لإطلاق الجيل الثالث من أيقونتها قشقاي الأكثر مبيعًا المقرر ظهورها لأول مرة أوائل العام المقبل.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الإصدار الثالث من قشقاي يهدف إلى تأكيد النجاح النسخة الكروس أوفر وجذب شرائح من العملاء في جميع انحاء العالم حيث تم بيع أكثر من ثلاثة ملايين نموذج من الجيلين الأولين في أوروبا وخمسة ملايين على مستوى العالم.

واستخدم مصممين نيسان منصة CMF-C، التابعة لتحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي التي تم تصميمها وصنعها في المملكة المتحدة لتمنح السيارة الجديدة مساحة داخلية أكبر من سابقتها، ليس بشكل كبير لضمان بقائها في الفئة C مع زيادة في الطول بـ 35 ملم وإضافة 20 ملم إلى قاعدة العجلات وزيادة في العرض بمقدار 32 مم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى زيادة ارتفاع الركوب في قاشقاي وأتساع صندوق السيارة ليصبح أكبر بـ 50 لترًا من الموديل السابق.

وكشف الشركة اليابانية عن صور مموهة وأخرى تظهر تفاصيل المصباح الأمامي للطراز الجديد التي تبرز أن المظهر العام للسيارة الجديدة مألوف والواجهة الأمامية مستوحاة من تصميم جوك الجديدة مدعومة بعجلات مقاس 19 بوصة للنسجة ذات الدفع الأمامي وعجلات 20 بوصة لطراز الدفع الرباعي.

وعلى مستوي الدفع تعتمد قشقاي الجديدة على مجموعة محركات بنزين ومهجنة بالكامل ويأتي الخيار القياسي بمحرك بنزين توربو سعة 1.3 لتر يشمل على نظام هجين بجهد 12 فولت يوفر قوة 138 حصانًا كنموذج يدوي، و 155 حصانًا للنسخة رباعية الدفع مزودًا بصندوق تروس أوتوماتيكي CVT ليشغل محل ناقل الحركة ثنائي القابض المستخدم في الطراز السابق.