نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Galaxy Z Fold 2 في السعودية القابل للطي وأهم مواصفات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Galaxy Z Fold 2 في السعودية ،قامت شركة سامسونج بإطلاق هاتف جديد قابلاً للطي، والجدير للذكر إنه قد تم إطلاق هاتفي samsung s20 fe و samsung Note 20 Ultra وهما من أحدث إصدارت شركة Samsung وحاذوا على أهتمام عدد كبير من متابعي الشركة وحققوا مبيعات كبيرة لأدائهم الرائع، ونحن هنا بصدد مناقشة أهم صفات هاتف Galaxy Z Fold 2 ومعرفه أسعار الهاتف في السعودية والدول العربية. مواصفات هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 يأتي وزن الهاتف 297 جرام مع أبعاد 2x68x16.8 ملم ومع نظام الطي 159.2×128.2×6.9 ملم. الهاتف مصنوع من فريم الألمونيوم وزجاج فائق النحافة وتعتبر الشاشة Dynamic AMOLED 2X قابلة للطي أنتجتها شركة سامسونج. الهاتف يدعم شبكة الجيل الخامس، وهي ما يمكن إضافتها فقط لأن الهاتف يدعم بطاقة أتصال واحدة فقط. حجم شاشة الهاتف 7.6 بوصة بدقة 1768×2208 بكسل كما أن نوع الشاشة Dynamic AMOLED. معالج الهاتف Qualcomm Snapdragon 865 Plus ثماني النواة. مساحة الهاتف الداخلية 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 12 جيجا رام. كاميرا الهاتف الخلفية ثلاثية 12+12+12 وتدعم المثبت البصري وتدعم LED وتدعم HDR وPanorama. الكاميرا الأمامية للهاتف دقتها 10 ميجا بكسل، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة [email protected] لا يوجد بالهاتف منفذ سماعات 3.5 مللي. لا يدعم الهاتف نظام الراديو. الهاتف به سماعات ستيريو ودرجة وضوح الصوت 32-بت / 384 كيلو هرتز. يدعم الهاتف بصمة الأصبع على زر الباور. نظام تشغيل الهاتف Android 10.0. يدعم الهاتف شبكات Wi Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، كما يدعم dual band. واجهة سامسونج One UI 2.5 وهي تعتبر أحدث واجهة لسامسونج. بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 25 وات واللاسلكي بقوة 11 وات. أللوان الهاتف بالسوق الأسود والبرونزي. سعر Galaxy Z Fold 2 في السعودية والإمارات ومصر سعر هاتف Galaxy Z Fold 2 عالميا 1999 دولار.

عالميا 1999 دولار. سعر الهاتف في السعودية 5018.6 ريال.

سعر الهاتف في الإمارات 8.000 درهم.

سعر الهاتف في مصر 35.999 جنيه. محتويات هاتف Galaxy Z Fold 2 موصل USB.

سماعات USB.

شاحن محمول.

غطاء سماعة.

دبوس للشريحة.

يأتي مع الهاتف Galaxy Buds Live وGalaxy Watch3 مجاناً.

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