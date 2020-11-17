نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببجي الموسم 16 PUBG MOBILE وبعض الإضافات الجديدة والمتميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ببجي الموسم 16 PUBG MOBILE، هي لعبة جماعية يمكن للجميع الاستمتاع بها من خلال الإنترنت، وقد تم ظهور هذه اللعبة في شهر مارس لعام 2017 ميلادية، ويتم اللعب و الاستمتاع بهذه اللعبة علي أنواع معينة من أجهزة الهواتف الذكية مثل أجهزة الاندرويد و اللاب توب و إكس بوكس ون، يصل عدد اللاعبين في هذه للعبة إلي 100 لاعب، ويتم التصويب علي الخصم من منظورين مختلفين ويمكن اللعب سكواد ” وهو فريق من اربع أعضاء”، كما يمكنك اللعب دو ” وهو فريق مكون من لاعبين فقط”، وبإمكانك أن تلعب سولو ” بمفردك”، كما يمكنك اللعب سولو سكواد ” تلعب بمفردك أمام فريق آخر”، وآخر لاعب أو فريق يظل علي قيد الحياة يكون هو الفائز ،كما يمكن لعب لعبة فورت نايت واستمتاع اللاعبين ال100 بهذه اللعبة عن طريق الإنترنت أيضاً .

ببجي الموسم 16 PUBG MOBILE

قد تم تحديث لعبة ببجي الموسم 16 اليوم وحدوث تغييرات جديدة في اللعبة حتي يستمتع اللاعبين بالموسم الجديد وبشكل مختلف ويتم تحديث اللعبة عقب انتهاء الموسم، قد قامت ببجي من خلال الموقع الرسمي علي برنامج تويتر التي قامت بإصدار هذه اللعبة بالإشارة إلي أن هذه اللعبة المميزة عن باقي الألعاب سيكون لها وضع جديد في الموسم 16 بعد أن خضعت اللعبة للتجربة سابقاً، مع وجود العديد من الميزات الرائعة، وهذا ما ينتظره لاعبي ببجي، وتحديث لعبة ببجي موبايل هو الذي سيتمكن منه اللاعبين من الحصول علي وضع لعبة Metro Royal ,ويتم هذا بعد التحديث مباشرةً، وبمجرد أن يقوم اللاعب بالضغط علي كلمة البدء سوف يتم الانتقال إلي خريطة اللعب علي الجهاز الخاص بك بشكل مباشر.

ببجي الموسم 16 PUBG MOBILE والمميزات الجديدة

خلال شهر أغسطس الماضي قد تم إصدار تسخه جديدة من ببجي موبايل PUBG MOBILE، وقد تم الإعلان عن تعاونها أيضاً مع Metro , Exodus الذي له دور مهم وأساسي في التحديث الجديد للعبة، والتي تعمل علي إطلاق النيران من منظور الشخص الأول والتي تتميز بطابع الرعب الشديد ، وتوفر لعبة ببجي الموسم الجديد علي جميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية و اللاب توب و جوجل و الإكس بوكس stadia , nintendo, switch ,ps4، وفي الموسم الجديد سيتم توفير خريطتين جديدتين بالإضافة إلي انه سيتم تحميل أسلحة ومعدات مجهزة سابقاً، وسلاحاً جديدا يسمي tikhar، بالإضافة إلي بعض التحديات الجديدة.