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عمر شويل - جدة كثيرٌ من مستخدمي الحاسب الآلي على مستوى العالم، يفضلون تنزيل واتس اب ويب للكمبيوتر whatsapp web، خصوصًا العاملين في مؤسسات تعتمد نظام الأونلاين، إذ يضم هذا الموقع على جهاز الكمبيوتر، مميزات عديدة، أهمها سرعة إرفاق الصور ومقاطع الفيديو، وملفات البي دي إف والوورد، وغير الكثير من الصيغ التي يصعب على المستخدم تحميلها على الهاتف المحمول، ثم إرسالها من خلال حسابه عبر تطبيق هذا البرنامج، الذي اتسعت شهرته فملأت السمع والبصر، فربما لا يخلو هاتف ذكي منه في جميع القارات والدول.

وأسس هذا التطبيق موظفَين سابقين في ياهو، الأول أمريكي والثاني أوكراني، ليجري تطويره مع الوقت، ويتعامل به معظم سكان الكرة الأرضية، نظرًا لتحديثاته المهمة والعظيمة، وهو ما دفع شركة فيسبوك في عام 2014م، بشرائه في صفقة كبيرة، بلغت قيمتها 19 مليار دولار أمريكي، وبعدها شهد هذا التطبيق إضافات وتحديثات أخرى، مثل إمكانية التحديث عبر الفيديو بين نحو 50 شخصًا في وقت واحد.

تنزيل واتس اب ويب للكمبيوتر whatsapp web

وننشر من خلال موقعنا، كيفية تنزيل واتس اب ويب للكمبيوتر whatsapp web، وتسجيل الدخول إليه، خدمة لراغبي التواصل مع الأصدقاء من خلال هذا البرنامج، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

في البداية، علينا الانتقال إلى موقع التطبيق عبر شبكة الإنترنت.

بعد ذلك، نضغط على التحميل من أعلى الموقع.

ثم نختار النسخة التي تتوافق مع نظام تشغيل الحاسب الآلي الذي نمتلكه.

وبعد ذلك ننتظر حتى انتهاء التنزيل.

علينا بعد ذلك البدء في تنصيب البرنامج.

يلي ذلك تشغيل التطبيق على الحاسب الآلي.

أخيرًا، الدخول إلى التطبيق، والتعامل مع بإرسال الرسائل واستقبالها.

مميزات فتح whatsapp على الحاسب الآلي