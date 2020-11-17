مواصفات بيجو 2008 الجديدة

تعزف شركة بيجو الفرنسية منفردة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات مرة أخرى بعد إطلاق الجيل الثاني من أيقونتها 2008.

أتقنت الشركة الفرنسية قواعد اللعبة الخاصة بسيارات الدفع الرباعي في عام 2017، عندما أطلقت أول سيارة SUV بيجو 3008 ذات تصميم جذاب وسرعان ما تبع ذلك سيارة بيجو 5008 ذات السبعة مقاعد الممتازة.

وتسعى بيجو لتلبية متطلبات وتغيرات العالم الجديدة والاتجاه إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات مع تطويرها بشكل مستمر يمنحها أكثر قوة مع تكنولوجيا حديثة وإظهار قدراتها على الإبهار خلال التنقل داخل وخارج المدينة.

تم بناء الجيل الثاني من بيجو 2008، على قاعدة جديدة، مشتركة مع طرازات بيجو وسيتروين وأوبل المدمجة، مما يغير أبعادها للأفضل حيث جاءت أطول بـ 142 ملم وأعرض بـ 31 ملم وأطول 6 ملم من السيارة السابقة بالنسبة للأبعاد اصبح الطول 4300 مم والعرض 1770 مم والارتفاع 1550 مم وزادات قاعدة العجلات بمقدار 67 ملم ليصبح 2660 مم، في محاولة لتحسين مساحة المقصورة ومساحة تخزين مريحة وصلت لـ 434 لتر.

بيجو 2008 الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة هي قطعة نحتية فنية تستهدف الشركة الفرنسية من خلالها في فتح صفحة جديدة في تاريخ سيارات بيجو الرياضية متعددة الاستخدامات لتتماشى مع النمط الحالي للمجموعة مع إظهار شخصيتها الخاصة.

منحت بيجو 2008 خطوط متوازنة وجمالية الخاصة بسيارات الدفع الرباعي، مع غطاء محرك صمم بشكل أفقي وعريض يخلق جسمًا قويًا، مندمجة مع أكتافًا متناسقة مع باقي الخطوط القوية وشبكة أمامية أصبحت أكثر استقامة منحوته للداخل تعطي انطباعا هجوميا واضح ومصابيح LED تعمل في النهار.

التصميم الداخلي للسيارة بيجو 2008 يسير على نفس مسار الخطوط الخارجية المبهرة لنجد المقاعد المصنوعة من القماش والفينيل ثلاثية الأبعاد.

احتفظت مقصورة القيادة بنفس تصميم مجموعة بيجو الجديدة من شاشات العرض، والتي تم ترتيبها بهذه الطريقة من أجل جذب انتباه السائق بشكل أفضل، من خلال أنظمة التحذير من الاصطدام الأمامي في المقدمة وعجلة قيادة مدمجة لتحكم وقبضة أفضل، شاشة تعمل باللمس عالية الدقة مقاس 7.0 بوصة، تتميز باتصال بالهواتف الذكية مثل Apple CarPlay و Android Auto.

في نطاق قوة الدفع تعتمد بيجو 2008 على محركين بنزين من ثلاث أسطوانات سعة 1.2 لتر مع الالتزام بمعيار Euro 6 بقوة ما بين 130/155 وعزن دوران بين 230/240 نيوتن.متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ممن انتاج الشركة اليابانية Aisin.