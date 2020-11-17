أودي تخطف الأنظار بسيارة شبابية قوية



اعتادت أودي كل سنة إطلاق عدة نماذج من السيارات لتلفت أنظار فئة الشباب ومحبي المركبات المميزة، ولهذه الغاية أعلنت السنة أيضا عن نموذجها الجديد من Q2.

وأكثر ما يميز النموذج "S" الجديد من هذه السيارات هو البساطة في التصميم واللمسة التي تمنح السيارة طابع الرياضية والقوة بنفس الوقت.

وخارجيا حصلت هذه المركبة على هيكل كروس أوفر متوسط الحجم مزين بشبك أمامي عريض ومصابيح مميزة يمنحانها طابعا هجوميا بعض الشيء، أما قمرتها فتميزت بمقاعد جلدية رياضية ومقود رياضي أيضا، وتصميم فريد لمقبض ناقل السرعة إضافة إلى العديد من العناصر التي غطيت بالكروم وألياف الكربون.

كما زودت هذه السيارة بنظام مولتيميديا متطور يمكن التحككم به عبر شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، وزودت بوسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وأنظمة متطورة لزيادة الثبات على الطرقات المتعرجة، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة لتدفئة المقاعد والزجاج والمرايا.

وتعمل هذه المركبة بمحركات TFSI توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 300 حصان، ومطورة وفقا لمعايير Euro 6d، وعلب سرعة بـ 7 سرعات، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.8 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة أقصاها 250 كلم/سا.