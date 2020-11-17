نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسنجر يضيف خاصية جديدة بعد نجاح تحديث واتساب الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسنجر يضيف خاصية جديدة بعد نجاح تحديث واتساب، بعد أن تم عمل تحديث للرسائل على تطبيق واتساب وحاز على إعجاب الكثير من مستخدمي هذا التطبيق كما ماسنجر الفيسبوك بإطلاق ميزة جديدة على تطبيق الماسنجر وهذه الميزة سوف تكون بعمل اختفاء الرسائل عندما يتم قراءتها في الدردشة وإغلاق النافذة وتتضمن هذه الميزة الجديدة على تطبيق ماسنجر هي إعطاء الحماية والخصوصية عند الحديث مع الأصدقاء بشكل عام دون الإحساس بالقلق أو الخوف.

ماسنجر يضيف خاصية جديدة

الفيسبوك أكد أن الميزة الجديدة التي تم إطلاقها سوف يمكن استخدامها لجميع المشاركين الوسائط والصور والملفات التي لا تريد أن تحتفظ بها وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات استخدام هذه الميزة الجديدة على تطبيق ماسنجر.

خطوات استخدام ميزة جديدة على ماسنجر

حتى تتمكن من استخدام هذه الميزة التي تم تطبيقها على تطبيق ماسنجر يمكنك الضغط يساراً ويمين في الدردشة حتى يتم إخفاء الرسالة وبالتالي إذا قام بالضغط مرة أخرى سوف تظهر الدردشة كما كانت، وبالتالي ينبغي على المستخدم إذا كان يريد استخدام هذه الميزة الجديدة أن يقوم بتنشيطها وإلا لن تعمل مرة أخرى وهذه المنصة سوف تقوم بإبلاغ المرسل إذا كان هذا الشخص يقوم بأخذ لقطة للشاشة لاستخدامها في سناب شات.

حيث تتميز هذه الميزات الجديدة على الماسنجر لتسهيل المستخدم استخدام الميزات آخر التطبيق بشكل صحيح وسوف يتم إطلاقها أولا في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، وبعد نجاحه سوف يتم إطلاقها على مستوى العالم كله وتم البدء في إطلاق هذه الميزة بعد أن تم نجاحها في تطبيق واتساب وانستغرام.