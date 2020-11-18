نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Galaxy Z Fold 2 مواصفاته وسعره في السعودية والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة Galaxy Z Fold 2 ، قامت شركة سامسونج بالإعلان عن هاتفها الذكي الجديد Galaxy Z Fold 2 القابل للطي في المؤتمر الخاص بها، كما أعلنت عن هواتف أخري منها هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra وهاتف Samsung Galaxy S20 FE ، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على هاتف Galaxy Z Fold 2 وأهم مواصفاته وسعره في السعودية والإمارات، فتابعوني لمعرفة التفاصيل . مواصفات Galaxy Z Fold 2 يأتي الهاتف بوزن 279 جرام تقريبا . الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف من الخارج من الزجاج مع إطار من معدن الألومنيوم . يأتي الهاتف بإبعاد 159.2*128.2*6.9 مم وهذه الإبعاد قبل طي الهاتف، إما أبعاده بعد الطي هي 16.8*68*159.2 مم . يدعم هاتف سامسونج فولد 2 شريحة اتصال واحدة من الجيل الخامس . الهاتف لا يدعم كارت ميموري . حجم شاشة الهاتف 7.6 بوصة، بدقة 1768*2208 بكسل من نوع Dynamic AMOLED . يأتي الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 865+ ثماني النواة . يأتي الهاتف بذاكرة داخلية سعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام . واجهة الهاتف One Ul 2.1 من شركة سامسونج على اندرويد 10 . يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، تأتي الكاميرا الأولي بدقة 12 ميجا بكسل، أما الكاميرا الثانية الخاصة باللزوم تأتي بدقة 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة للتصوير العريض بدقة 12 ميجا بكسل . يوجد فلاش من نوع ليد في الكاميرا الخلفية للهاتف . هاتف سامسونج فولد 2 يدعم تصوير الفيديوهات بجودة [email protected] كما يدعم المثبت الإلكتروني . جودة الكاميرا السيلفي في شاشة الهاتف بدون طي بدقة 10 ميجا بكسل، ودقتها في الشاشة الأساسية 10 ميجا بكسل . الكاميرا السيلفي تدعم تصوير الفيديوهات بجودة [email protected] وتدعم HDR والمثبت الإلكتروني . يأتي الهاتف بدون منفذ ال 3.5 مللي الخاص بسماعات الأذن . يدعم الهاتف سماعات خارجية ستيريو لتقديم تجربة صوت أفضل من المعتاد . يدعم الهاتف ال NFC . يدعم الهاتف خاصية بصمة الأصبع التي توجد على زر الباور . يدعم هاتف سامسونج فولد 2 ال Samsung Dex . بطارية الهاتف بحجم 4500 مللي أمبير، من نوع ليثيوم بوليمر . يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 25 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 11 وات، والشحن العكسي بقوة 9 وات . الهاتف متوفر باللون الأسود والبرونز . سعر Galaxy Z Fold 2 سعر سامسونج فولد في السعودية 5018.7 ريال سعودي .

5018.7 ريال سعودي . سعر سامسونج فولد 2 في مصر 35.999 جنيه مصري .

35.999 جنيه مصري . سعر سامسونج فولد 2 في الإمارات 8.000 درهم إماراتي .

سعر Samsung Z Fold 2 عالميا 2000 دولار .

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