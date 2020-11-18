نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Galaxy Z Flip في السعودية ومراجعة عامة بمواصفاته ومحتويات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Galaxy Z Flip في السعودية ،أطلقت شركة سامسونج منذ عدة أشهر هاتف سامسونج جالكسي زد فليب القابل للطي ولكن طياً حديثاً لأن شاشة الهاتف من الزجاج القابل للطي، فالجديد فالهاتف أنه ليس كابقية الهواتف التي تُفتح وتُغلق كالكتاب فالهاتف جديد من نوعه في مسئلة الطي مما جعله منافساً لهاتف Huawei Mate X، دعونا نناقش بالتفاصيل ما هو سعر هاتف Galaxy Z Flip في السعودية والدول العربية وأهم صفات الهاتف.

صفات هاتف سامسونج جالكسي زد فليب

يدعم الهاتف حتى شبكات الجيل الرابع. وزن الهاتف 183 جرام مع أبعاد 3×73.6×7.2 ملم وفي حالة الطي فيصبح أبعاد الهاتف 87.4×73.6×17.3 ملم. يدعم الهاتف شريحتي إتصال Nano Sim والشريحة الثانية من نوع eSIM. الهاتف مصنوع من الزجاج والمعدن. شاشة الهاتف Foldable Dynamic AMOLED ولها ثقب أسود على شكل حرف O، ومساحة الشاشة 6.7 بوصة ودقتها 1080×2636 بكسل. الذاكرة الداخلية للهاتف 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت. كاميرا الهاتف الخلفية مزدوجة 12+12 وتدعم الكاميرا التقريب الرقمي حتى 8 مرات. كاميرا الهاتف الأمامية 10 ميجا بكسل وهي مدعومة للتصوير بجودة 4K بدقة 2160 بكسل. تدعم كاميرا الهاتف تصوير الفيديوهات الـ Slow motion بجودة FHD بدقة 1080 بكسل و Super Slow motion بجودة 720 بكسل. معالج الهاتف Snapdragon 855 Plus ومعالج رسومي Adreno 640. الهاتف يدعم بصمة الأصبع و Face Unlock. نظام تشغيل الهاتف Android 10.0. بطارية الهاتف تأتي بسعة 3300 كللي أمبير بقوة 15 زات. الهاتف متوافر بالأسواق بأللوان الأسود والذهبي والبنفسجي.

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سعر Galaxy Z Flip في السعودية والدول العربية

سعر هاتف جالكسي زد فليب عالمياً 1347 دولار.

عالمياً 1347 دولار. سعر الهاتف في السعودية 3450 ريال.

سعر الهاتف في الإمارات 5499 درهم.

سعر الهاتف في مصر 22.500 جنيه.

محتويات علبه هاتف Galaxy Z Flip