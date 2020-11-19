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عمر شويل - جدة خطوات استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف المحمول، يهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن الخطوات الصحيحة التي تساعدهم في استرجاع الارقام المحذوفة من الهاتف المحمول خاصة في ظل التكنولوجيا الحديثة حيث كان يعاني الكثير من الأشخاص بعد مسح الأرقام أو إصلاح الهاتف، وبالتالي يتم مسح الأرقام بشكل تلقائي ولكن من خلال مقال اليوم سوف نتعرف على خطوات استرجاع الارقام المحذوفة من هواتف الاندرويد.

استرجاع الارقام المحذوفة من الاندرويد

يمكنك بكل سهولة استعادة الارقام المحذوفة من خلال الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد مثل سامسونج وأوبو وهواري وغيرها من هذه الهواتف المحمولة.

حيث تقوم جوجل بعمل نسخة احتياطية لجميع الأسماء الموجودة لدي حتى إذا لم تقم بعمل نسخ احتياطي حتى تتمكن من استرجاع أسماء الهواتف المحذوفة.

خطوات استرجاع الارقام المحذوفة

أولا ينبغي عليك تسجيل الدخول إلى التطبيق إذا كان موجود لديك أما في حالة إذا لم يكن لديك تطبيق ثم تقوم بتنزيله على الهاتف الخاص بك وتنزيله من المتجر بعد ذلك تقوم بفتح هذا التطبيق والضغط على الخطوط الجانبية سوف تجدها من جهة اليسار تقوم باختيار خيارات الإعدادات ثم تقوم بالضغط على تراجع عن التغيرات ومن خلاله سوف تقوم بإلغاء الحذف الذي قمنا قبل ذلك بحذفه من داخل التطبيق سوف يظهر لك بعض لتقوم باختيارها، أما آخر 10 دقائق أو أخر ساعة أو لمدة أسبوع وتقوم بتحديد المدة التي تريدها ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة تأكيد.

طريقة أخري لاسترجاع الأسماء

يوجد أيضا طريقة أخرى لتتمكن فيها من استعادة الأرقام من خلال فتح التطبيق وتحديد الإعدادات واختيار الحسابات سوف تظهر لك قائمة تقوم بالذهاب إلى جوجل كونكت وتقوم بنسخ الاسم البريد الإلكتروني ثم تقوم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني وتضيف حسابك ثم تدخل إلى الصفحة الرئيسية وتختم الإعدادات وتختار undo changes وبعد ذلك سوف تظهر لك المدة الزمنية التي تريد استعاده الأرقام منها وتقوم باختياره أسبوع أو يوم وتضغط على الموافقة وسوف تتمكن من استعادة الأسماء.

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