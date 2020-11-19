Beats تعلن عن أحدث سماعاتها اللاسلكية

كشفت شركة Beats التابعة لآبل مؤخرا عن أحدث نموذج من سماعاتها اللاسلكية الصغيرة المخصصة لمحبي الموسيقى وأصحاب الهواتف الذكية.
ومن أكثر ما يميز النموذج الأحدث من سماعات Powerbeats هو هيكلها المصنوع من مواد خاصة تجعله يضيئ بلون أخضر فاقع في الظلام، ما يجعلها قطعة مميزة لمحبي النزهات الليلية، كما تزين الهيكل بعلامة Ambush الشهيرة للأزياء، والتي تعاون مصمموها على تطوير هذه السماعة مع الخبراء في Beats .
وتتألف السماعة من قسميم أساسيين يتصلان مع بعضهما عبر كابل صغير، كل قسم يحتوي على بطارية داخلية تكفيه ليعمل لأكثر من 15 ساعة متواصلة حين استقبال المكالمات، وأكثر من ساعة ونصف الساعة عند الاستماع إلى الموسيقى.
وحصلت Powerbeats الجديدة أيضا على حماية من الرطوبة والعرق وفق معايير IPX4، وعلى معالجات Apple H1 التي تضمن لها معالجة سريعة للبيانات، وكما يمكنها الاتصال مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة اللاسلكية عبر البلوتوث، فضلا عن أنها توفر ميزة عزل الضوضاء الخارجية لتأمين صوت أفضل أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.
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