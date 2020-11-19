نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Samsung Galaxy S20 Ultra وسعر في السعودية وعالمياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هاتف Samsung Galaxy S 20 Ultra هو أقوى هاتف في أول عام 2020م، حيث يمتلك الهاتف مواصفات عالية الجودة وممتازة، ويعتبر هو أحد سلسلة هواتف سامسونج والتي منها هاتف Samsung Galaxy S 20، وهاتف Samsung Galaxy Note 20، حيث تم طرحها بالأسواق هذا العام 2020، ومن أهم مواصفات الهاتف التي تجعل الهاتف الأفضل على الهواتف الذكية، بطارية الهاتف عملاقة حيث تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير، كما يمتلك هاتف سامسونج جلاكسي اس 20 الترا Google Duo الذي يجعل المكالمات الجماعية أفضل من الهواتف الأخرى، وسوف نتعرف متابعينا علي مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S 20 Ultra في السعودية ومصر وعالمياً

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S 20 Ultra

يحتوي الهاتف بمواصفات رائعة وغير متوفرة في بعض الهواتف الذكية التي في الأسواق وهي كالتالي:-

تأتي أبعاد هاتف سامسونج جلاكسي اس 20 الترا 166.9*76*8.8 ملم، ووزن الهاتف 222 جرام. الهاتف مصنوع من الزجاج من نوع Gorilla Glass الجيل السادس، مع وجود إطار من المعدن. الهاتف يدعم تركيب شريحتي اتصال من نوع Nano Sim. الهاتف يدعم تشغيل جميع الشبكات من الجيل الثاني وحتى الجيل الرابع. يكون الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 حتى متر ونصف تحت الماء لمدة 30 دقيقة. يأتي الهاتف بذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية (رام) 12 ميجابايت. يمكن زيادة مساحة الهاتف من خلال تركيب ذاكرة خارجية حتى 1 تيرا بايت، ويتم وضعها مكان الشريحة الثانية. تكون ذاكرة الهاتف الصلبة من نوع UFS 3.0 والذاكرة العشوائية من نوع LPDDR5. يكون معالج الهاتف من نوع Exynos 990 بتكنولوجيا 7 نانو، ومعالج رسومي من نوع Mali-G77 MP11. الهاتف يدعم ميكروفون خاص بعزل الضوضاء. يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية من نوع Ultrasonic المدمج مع الشاشة. يدعم الهاتف جميع المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب، والجيرو سكوب، والبوصلة، والضغط الجوي. الهاتف يدعم الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac/ax بالإضافة لدعم الجوال لـ hotspot، Wi-Fi Direct، والـ Dual-band. الهاتف يدعم البلوتوث بالإصدار الجديد 5.0، ويدعم الـ aptx، LE، A2DP. الهاتف يدعم تحديد المناطق الجغرافية، ويدعم أيضاً جميع أنظمة الملاحة المختلفة. يحتوي الهاتف على منفذ USB من نوع الـ Type C. يأتي الهاتف بنظام تشغيل أند رويد 10.0، وواجهة سامسونج الـ One UI 2. يتوفر من الهاتف اللون الرمادي والأسود. تأتي شاشة الهاتف بشكل الثقب الـ Infinity O. تأتي الشاشة من النوع الـ Dynamic AMOLED 2X وهو النوع الثاني من الشاشات الديناميك، التي كانت موجود في هواتف Samsung Galaxy S10. تكون دقة شاشة الهاتف 1440*3200 بكسل، ومعدل كثافة بكسلات 511 بكسل لكل بوصة. تدعم شاشة الهاتف أبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9. الهاتف يحتوي على طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل السادس. الهاتف يحتوي على كاميرا أمامية دقتها 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2/f. تدعم الكاميرا الأمامية للهاتف التصوير الـ 4K بدقة 2160 بكسل. تأتي الكاميرا الخلفية رباعية بارزة عن ظهر الجوال، وتأتي دقة الكاميرا الأولى 108 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.8/f، وهى الكاميرا الأساسية للهاتف، وتدعم المثبت البصري، وتأتي دقة الكاميرا الثانية 48 ميجا بكسل وفتحة عدسة 3.6/f وخاصة بالتقريب، وتدعم المثبت البصري الـ OIS، وتأتي دقة الكاميرا الثالثة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2/f وهى خاصة بالتصوير العريض، وتصوير الفيديوهات بأعلى تثبيت، وتأتي دقة الكاميرا الرابعة 0.3 ميجا بكسل وهى خاصة بالتصوير ثلاثي الأبعاد، وعمل العزل. تحتوي الكاميرات الهاتف الخلفية على فلاش أحادي من نوع ليد. سعة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير. يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 45 وات وأيضاً الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 9 وات.

سعر هاتف Samsung Galaxy S 20 Ultra

سعر الهاتف في مصر لنسخة 128 جيجابايت و 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية 21 ألف جنيه مصري.

سعر الجوال في السعودية 4600 ريال سعودي.

سعر الهاتف في دولة الإمارات 4600 درهم إماراتي.

سعر الهاتف في دولة الكويت 375 دينار كويتي.

سعر الهاتف عالمياً بالدولار الأمريكي 1195 دولار.

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