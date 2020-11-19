نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاي ستيشن 5.. كل ما يجب أن تعرفه عن جهاز سوني الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت شركة سوني اليابانية جهازها الجديد بلاي ستيشن 5 خلال الأيام القليلة الماضية، وتم إتاحة الحجز المسبق لطلبات شراء الجهاز منذ بداية شهر فبراير الحالي، وقد رصدت وكالة رويترز العالمية للأنباء في تقرير لها الطلب الكبير على شراء الجهاز، ووصفت رويترز طلبات الشراء بأنها كبيرة جدا جدا، حيث حققت رغبات الشراء المسبق رقم قياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ففي خلال 12 ساعة فقط تم حجز أجهزة تساوي تقريباً طلبات شراء الجهاز السابق PlayStation 4 خلال 12 أسبوع كامل.

مواصفات ومميزات بلاي ستيشن 5

بداية هناك نسختين من الجهاز الجديد وهما جهاز PS5 العادي وجهاز PS5 Digital Edition، وقد كشفت شركة سوني عن بعض المواصفات التقنية في جهازها الجديد PS5، والذي حمل المزيد من التطوير على مستوى الإمكانيات والأداء لتحسين تجربة المستخدم في الألعاب الإلكترونية وليكون الخليفة المنتظر لجهازها السابق بلايستيشن 4، ومن أبرز التحسينات الجديدة في النسختين ما يلي:

معالج الجهاز: ثماني النواة يصل إلى تردد 3.5 جيجاهرتز من نوع AMD Zen 2. معالج رسومي: جاء بقوة 10.3 تيرافلوس لتشغيل ألعاب 4K من نوع AMD Radeon RDNA 2. ذاكرة الوصول العشوائي: حجم رام في الجهاز الجديد 16 جيجا بايت من نوع GDDR6 قادر على نقل البيانات بسرعة تصل إلى 448 جيجابت في الثانية. المساحة التخزينية: جهاز بلايستيشن 5 يحمل Hard Disk بحجم 825 جيجا بايت للنسخة العادية من الجهاز. جودة الفيديو: يتم توصيل الجهاز بشاشات العرض لتعمل ألعاب بلاي ستيشن 5 بجودة فيديو تصل إلى 4K، كما يدعم تشغيل الفيديو بجودة 8K ثلاثي الأبعاد المتقدم على الشاشات القابلة لذلك.

عيوب جهاز بلايستيشن 5

رغم أنه لم تمر سوى أيام قليلة على طرح الجهاز في الأسواق إلا أن بعض المشتريين قد قاموا بالتبليغ عن بعض العيوب الطفيفة التي ظهرت بعد الاستخدام في أجهزة PlayStation 5 الجديدة ومن أبرزها:

1- مشاكل في إعداد وضع الراحة

اشتكى بعض اللاعبين من ظهور بعض المشاكل التقنية في العودة إلى اللعب مرة آخرى بعد وضع الراحة Rest Mode، حيث قال البعض أن هذا الأمر يحدث عن تفعيل وضع Rest Mode من داخل اللعبة مباشرة، فيما يقول آخرون أن المشاكل تظهر عند تشغيل هذا الوضع بصورة عامة، حيث تتسبب هذه المشكلة في تعطل أو تهنيج الجهاز أو ظهور رسالة بأن هناك خطأ في محرك الأقراص.

2- مشاكل في نقل البيانات

اشتكى بعض مالكي جهاز PlayStaion 5 من ظهور مشاكل أثناء محاولتهم من نقل بعض البيانات بين منصتي بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5، ولحل هذه المشكلة يجب عليك أن تقوم بإجراء اتصال بين المنصتين عبر كابلات USB أو LAN ولكن قم بالاتصال عبر شبكات الواي فاي.

3- مشاكل في تحديث الألعاب

اشتكى بعض الأشخاص من ظهور خطأ بعد توصيل منصة الألعاب بلاي ستيشن 5 بالأنترنت وتسجيل الدخول بحسابك الشخصي، حيث تظهر رسالة مباشرة بأن المنصة تحتاج إلى تحميل تحديثات جديدة، وبعض الموافقة على هذا الأمر تظهر رسالة بأنه جاري تنزيل التحديثات إلى أجل غير مسمى.

4- عيوب في تناسق المظهر العام

يحتوي جهاز PS5 على محرك أقراص لتشغيل الألعاب، أدى هذا الأمر إلى ظهور بروز واضح في جانبي الجهاز، مما أدى إلى تعليق بعض المستخدمين بطريقة ساخرة على هذا الأمر بأن الجهاز سوف يقوم بعملية ولادة خلال أشهر قليلة.

سعر جهاز PlayStation 5

وفق الأسعار المعلنة من قبل شركة Sony فإن الجهاز سوف يباع بمستوى أسعار تبدأ 499.99 دولار أمريكي لنسخة PS5، وهو ما يعادل 1875 ريال سعودي أو 7815 جنيه مصري، أما النسخة الآخرى من الجهاز فتاتي بسعر أقل نحو 100 دولار أمريكي، فيأتي جهاز PS5 Digital Edition بسعر 399.99 دولار أمريكي وهو ما يعادل نحو 1500 ريال سعودي أو 6250 جنيه مصري.

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