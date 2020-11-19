نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موصفات وسعر آبل أيفون 12 برو الجديد بالسعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة آبل أيفون 12 برو ، هو وأحدث إصدارات شركة آبل الأمريكية العالمية، والذي أعلنت عنه في شهر أكتوبر الماضي، وهو الهاتف الأوسط في سلسلة هواتف iPhone 12، والتي تشمل iPhone 12 Pro Max، وجوال iPhone 12 Mini، وهواتف أيفون من أكثر الجوالات مبيعاً في العالم، بسبب متانة وجودة التصنيع المعروفة عن شركة آبل، ويعتبر الهاتف الأكثر شهرة في منطقة دول الخليج، ويعتبره الكثيرين من أهم مظاهر الرقي والتباهي بين الناس ومواكبة التطور التكنولوجي، ويتميز جوال iPhone 12 Pro بأنه يدعم تشغيل أحدث شبكات المحمول وهى شبكة الجيل الخامس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على مواصفات وسعر الجوال في السعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات هاتف آبل أيفون 12 برو

يحتوي هاتف Apple iPhone 12 Pro على العديد من المواصفات والامكانيات وهى كما يلي:-

يأتي الجوال مقاوم للماء والغبار حتى 6 متر تحت الماء لمدة نصف ساعة بشهادة الـ IP68. يأتي الهاتف مصنوع من الزجاج الذي تم تطويره ليصبح أقوى أربع مرات من الإصدارات السابقة، ويحتوي على إطار جانبي مصنوع من الاستانلس ستيل. يدعم الموبايل الاتصال القريب المدى من خلال تقنية الـ NFC. يدعم الجوال الجديد من شركة آبل تركيب شريحتي اتصال النوع الأول Nano SIM والنوع الثاني eSIM. تبلغ أبعاد الجوال 146.7*71.5*7.4 ملم، ويبلغ وزنه 189 جرام. الجهاز يقوم بتشغيل جميع شبكات الاتصال من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس. يأتي الجوال بثلاثة من إصدارات الذاكرة، الأول يأتي بذاكرة سعتها 128 جيجابايت، والثاني يأتي بذاكرة حجمها 256 جيجابايت، والثالث يأتي بذاكرة صلبة سعتها 512 جيجابايت، وجميع هذه الإصدارات تعمل بذاكرة عشوائية (رام) 6 جيجابايت. يأتي هاتف آبل أيفون 12 برو بمعالج قوى وهو أحدث إصدارات شركة آبل من نوع Apple A14 Bionic، يعمل بتكنولوجيا 5 نانو متر بلس. الهاتف يحتوي على معالج رسومي قوي من نوع Apple GPU 4-Core Graphics، وأعلنت شركة آبل أن الهاتف سوف يكون أسرع من أي هاتف آخر موجود بالأسواق بنسبة 50%. يدعم تشغيل الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/ax ويدعم الهوت سبوت. سماعات الجوال الخارجية تدعم صوت ستيريو. يدعم الجوال ميكروفون ثانوي لعزل الضجيج والضوضاء أثناء التحدث أو التصوير. يحتوي الموبايل على تقنية الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية. يأتي بالإصدار الأحدث للبلوتوث 5.0، ويدعم خاصية الـ LE وخاصية الـ A2DP. يأتي الهاتف بوسائل حماية متعددة منها مستشعر الـ Face ID لفتح الهاتف من خلال بصمة الوجه. يدعم العديد من المستشعرات مثل مستشعر البوصلة، ومستشعر التسارع والتقارب، ومستشعر الجيرو سكوب، والضغط الجوي.

مواصفات بطارية Apple iPhone 12 Pro

يأتي الجوال ببطارية قوية تستمر لفترات طويلة أثناء الاستخدام مواصفاتها كالآتي:-

حجم البطارية 2815 مللي أمبير وتصمد لمدة 17 ساعة عند مشاهدة الفيديوهات، وتصمد لمدة 11 ساعة عند مشاهدة الفيديوهات من خلال الأنترنت.

تدعم بطارية جوال آبل أيفون 12 برو الشحن السريع بقوة 20 وات.

الشحن السريع بقوة 20 وات. تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

مواصفات شاشة آبل أيفون 12 برو

تحتوي الشاشة على العديد من الإمكانيات والمواصفات عالية الجودة وهى كما يلي:-

تأتي الشاشة على شكل النوتش وهى من نوع Super Retina XDR OLED. تبلغ مساحة شاشة جوال Apple iPhone 12 Pro حوالي 6.1 بوصة بجودة HD، وهى أكبر من شاشة هاتف iPhone 12. دقة الشاشة تبلغ 1170*2532 بكسل، بكثافة بكسلات 460 بكسل لكل بوصة. شاشة التليفون تدعم أبعاد العرض الجديد 19.5:9. تحتوي الشاشة على طبقة حماية من نوع Oleo Phobic وهو زجاج مضاد للخدوش. تدعم خاصية الـ HDR10 +.

مواصفات كاميرا Apple iPhone 12 Pro

يأتي الجوال بستة كاميرات، كاميرتان أماميتان، وأربعة كاميرات خلفية ومواصفاتهم كالآتي:-

الكاميرا الأمامية لهاتف آبل أيفون 12 برو ثنائية، الكاميرا الأمامية الأولى دقتها 12 ميجا بكسل، والثانية من نوع SL 3D، وهى خاصة بالتعرف على الوجه، وتطلق عليها شركة آبل اسم True Depth.

ثنائية، الكاميرا الأمامية الأولى دقتها 12 ميجا بكسل، والثانية من نوع SL 3D، وهى خاصة بالتعرف على الوجه، وتطلق عليها اسم True Depth. الكاميرا الخلفية للتليفون رباعية، الكاميرا الخلفية الأولى دقتها 12 ميجا بكسل، وهى كاميرا الجوال الأساسية، وتدعم المثبت البصري، والكاميرا الثانية دقتها 12 ميجا بكسل، وخاصة بالزووم 2X، وتدعم خاصية المثبت البصري، والعدسة الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل، وتستخدم في التصوير الواسع، والرابعة من نوع TOF 3D LiDAR، وتستخدم في العزل والبور تريه وخاصة في الليل.

تحتوي على فلاش ليد مزدوج.

تدعم الكاميرات تصوير الفيديوهات التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل، وتدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل، والتصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل، وتدعم التصوير الـ Slow Motion بجودة الـ FHD ودقة 1080 بكسل.

مميزات هاتف آبل أيفون 12 برو

الجوال يحتوي على العديد من المزايا تجعله من أحسن الهواتف الذكية الجديدة الموجودة بالأسواق وهى كما يلي:-

يأتي الهاتف مقاوم للغبار والماء بشهادة IP68. الهاتف يأتي مدعوم بتشغيل شبكات الجيل الخامس. الكاميرات تأتي أقوى من الإصدارات السابقة، وسوف تكون كاميرات هاتف Apple iPhone 12 Pro Max الأقوى. الهاتف يدعم صوت ستريو يعمل بتقنية Dolby Atmos. الهاتف سوف يعطينا أقوى أداء بفضل احتوائه على معالج قوي يطلق عليه اسم Apple A14 Bionic. يحتوي الجوال على شاشة كبيرة تعطينا أداء عالي الدقة.

عيوب جوال Apple iPhone 12 Pro

يحتوي الهاتف على بعض العيوب التي لا تؤثر على جودته وهى كما يلي:-

لا يحتوي تصميم الهاتف على أي جديد إلا في تصميم الإطار الجانبي المصنوع من الاستانلس ستيل.

لا تحتوي علبة الجوال على الشاحن، والذي يتم شرائه منفصلًا عن الهاتف.

لا تحتوي العلبة أيضًا على سماعات الأذن.

الجوال يأتي بشكل النوتش الكبير والمنافسة الحالية على الثقب صغير الحجم.

لا يدعم الجوال منفذ 3.5 بوصة الخاص بسماعات الأذن وهو المعتاد من شركة آبل .

. تأتي الشاشة بتردد 60 هرتز وهو أقل من المتوقع.

البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، وهو أقل من الهواتف الذكية الأخرى.

سعر آبل أيفون 12 برو

سوف نتعرف معكم على سعر Apple iPhone 12 Pro في مصر والسعودية والسعر بالدولار وهى كالآتي:-

سعر الجوال في السعودية النسخة 128جيجابايت 4699 ريال سعودي، وسعر النسخة 256 جيجابايت 5199 ريال سعودي، وسعر النسخة 512 جيجابايت 6199 ريال سعودي. سعر الهاتف في مصر النسخة 128 جيجابايت 23500 جنيه مصري، وسعر النسخة 256 جيجابايت 25500 جنيه مصري. سعر الهاتف بالدولار، سعر النسخة 128 جيجابايت 999 دولار أمريكي، وسعر النسخة 256 جيجابايت 1099 دولار، وسعر النسخة 512 جيجابايت 1299 دولار.

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