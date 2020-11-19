نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات OnePlus 7 Pro – مميزات وعبوب الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة ون بلس منذ فترة قصيرة عن هاتفها الجديد OnePlus 7 Pro الهاتف الذي أطلق من أجل أن يصبح منافس قوي لجميع الهواتف الأخرى مثل هواتف هواوي وسامسونج حيث أطلقت الشركة الهاتف بإمكانيات رائعة وتسعى الشركة إلى إطلاق تجربة جديدة ومختلفة تماما عن الهواتف الأخرى، وأبرز أهدافها هي إطلاق هاتف بشكل مميز مع أداء سريع ويعمل مع المستخدمين بكفاءة عالية وأيضا أن يكون هذا الهاتف سعره متوسط يناسب الفئات المتوسطة.

مواصفات هاتف OnePlus 7 Pro

يمتلك هاتف OnePlus 7 Pro إمكانيات رائعة وأصبح مستعد بشكل قوي لأن يكون منافس مميز للشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة الأخرى وهو ما تهدف إلية شركة ون بلس وفي الخطوات الآتية نعرض لكم أهم مواصفات الهاتف:

يمتلك OnePlus 7 Pro ثلاث كاميرات خلفية الأساسية تعمل بدقة 48 ميجا بكسل، والثانية تعمل بدقة 16 ميجا بكسل، والثالثة تعمل بدقة 8 ميجا بكسل.

صنعت الشركة الهاتف من الزجاج مع وجود إطارات ذات استايل جذاب مصنوعة من معدن الألمونيوم.

يدعم هاتف OnePlus 7 Pro العمل بالجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع.

يمتلك الهاتف معالج رائع يعمل بكفاءة عالية جداً وهو من نوع سناب دراجون 855 ثماني النواة.

يتوفر الهاتف بعدة رامات مختلفة يمكنك الحصول عليه برام 2 أو 8 أو 12 جيجا بايت.

يمتلك كاميرا رائعة أمامية تعمل بدقة مميزة وهي 16 ميجا بكسل.

بطارية الهاتف بسعة مقبولة جداً حيث تتوفر البطارية بسعة 4000 أمبير.

مميزات هاتف وان بلس 7 برو

أصبحت المنافسة قوية للغاية بين العديد من الشركات الرائدة أبرزها شركة هواوي وسامسونج وشركة ون بلس وأيضا شركة أبل خاصة بعد إطلاق الشركة هاتف iPhone 12 Pro Max الجديد، ولذلك تعمل شركة ون بلس علي توفير هاتف يمتلك إمكانيات منافسة بشكل قوي لجميع الهواتف الأخرى ويتوفر بسعر مميز في متناول الجميع، ويمتلك هاتف وان بلس 7 برو الكثير من المميزات الرائعة أبرزها هي:

يتوفر الهاتف بمعالج قوي للغاية يجعل الهاتف يعمل بكفاءة عالية وأداء قوي في تشغيل الألعاب ذات الإمكانيات المختلفة. حجم شاشة الهاتف كبيرة وتعمل بدقة ووضح عالي جداً FHD+. الطبقة الزجاجية الخاصة بشاشة الهاتف مقاومة للخدوش والصدمات القوية. من أبرز المميزات الرائعة في الهاتف انه يدعم خاصية الشحن السريع. يمكنك الحصول على الهاتف بسعة تخزينية 128 أو 256 جيجا بايت يدعم الهاتف إمكانية التصوير بجودة عالية تصل حتى 4K. يتوفر الهاتف بثلاث كاميرات خلفية ذات جودات مختلفة، وكاميرا واحدة أمامية.

عيوب هاتف OnePlus 7 Pro

على الرغم من أن هاتف OnePlus 7 Pro يمتلك مجموعة كبيرة من المميزات الرائعة ولكن يأتي الهاتف بالعديد من العيوب والتي في الغالب لن تسبب مشكلة كبيرة لدي المستخدمين ولكن يجب ذكرها حتى يعلم المستخدم أن هذه الخصائص لا تتوفر في الهاتف وأبرز العيوب المتواجدة بالهاتف هي:

لا يدعم الهاتف خاصية الجيل الخامس التي أطلقت في معظم الهواتف الجديدة.

لا يمكنك استخدام كارت ميموري في الهاتف ويرجع ذلك إلي أنه يمتلك سعة تخزينية كبيرة.

لا يوفر الهاتف إمكانية شحن الهاتف عن طريق اللاسلكي.

هاتف وان بلس 7 برو مقاوم للخدوش ولكنة غير مقاوم للمياه أو الأتربة.

إذا كنت من مستخدمي راديو FM فلن يمكنك العثور عليه فهو لا يحتوي علي الراديو.

فتح علبة هاتف OnePlus 7 Pro

عند شراء الهاتف وفتح العلبة ستجد المكونات والمرفقات الأساسية التي توفرها الشركة مع الهاتف وهي:

توفر الشركة اسكرين للشاشة يمكنك استخدامها لحماية شاشة هاتفك من الصدمات.

دبوس معدني لكي تستطيع استخدامه في وضع شريحة في الهاتف.

توفر الشركة مع الهاتف رأس شاحن أصلية تعمل بقوة 30 واط.

سلك رأس الشاحن USB وهو من النوع Type C.

بالنسبة إلى سعر هاتف OnePlus 7 Pro فإن الهاتف متوفر علي الأسواق الإلكترونية والمتاجر المختلفة على شبكة الإنترنت في مصر بسعر 13300 جنيه مصري للنسخة التي تعمل بإمكانيات 8 رام ومساحة تخزينية 256 جيجا بايت، وسعر الهاتف في المملكة العربية السعودية لنفس هذه النسخة وبهذه الإمكانيات يتوفر بسعر 299 ريال سعودي.