نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Nokia 8.3 في السعودية والدول العربية وعيوبه ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات Nokia 8.3 في السعودية ،شركة نوكيا من الشركات الرائدة في صناعة أجهزة المحمول والهواتف الذكية منذ عشرات السنين وتعتبر من أوائل الشركات في صناعة الهواتف، حيث تعتبر Nokia من الشركات الذي لها تاريخ قديم في صناعة الهواتف قبل ظهور الشركات الجديدة في سوق الهواتف كهواتف الهواوي والأوبو، ونحن هنا بصدد مناقشة سعر ومواصفات Nokia 8.3 في السعودية والدول العربية ومعرفة نقاط قوة وضعف الهاتف تابعوا المقالة.

مواصفات هاتف نوكيا 8.3

وزن الهاتف 220 جرام وأبعاده 90×78.56×8.99 ملم. الهاتف يدعم NFC قريب المدى. الهاتف مصنوع من المعدن والزجاج. يدعم الهاتف شريحتي إتصال من نوع Nano Sim. الهاتف يدهم حتى شبكات الجيل الخامس. شاشة الهاتف 6.81 بوصة بدقة 1080×2400 بكسل وتأتي بـ PureDisplay وهو ثقب أسود أعلى الشاشة من المنتصف. ذاكرة الهاتف الداخلية تأتي بـ 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، مع إمكانية زيادة المساحة التخزينية لـ 512 جيجا بايت. معالج الهاتف من نوع Snapdragon 765G من شركة كوالكم، أما المعالج الرسومي Adreno 620. كاميرا الهاتف الخلفية بارزة رباعية 64+12+2+2 مع إضافة فلاش من نوع ليد فلاش. كاميرا الهاتف الأمامية دقتها 24 ميجا بكسل. يدعم هاتف نوكيا 8.3 تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل، كما يدعم تصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل. الهاتف يدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بالسماعات. يدعم الهاتف مستشعر بصمة الأصبع. بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير مُدعم بخاصية الشحن السريع بقوة 18 وات. نظام تشغيل الهاتف أندرويد 10 . الهاتف متوافر بالأسواق بلون واحد فقط وهو لون الليل القطبي كما تسميه شركة نوكيا.

سعر Nokia 8.3

سعر هاتف نوكيا 8.3 عالمياً 715 دولار.

أما سعر الهاتف في السعودية 2450 ريال.

2450 ريال. أما سعر الهاتف في الإمارات 2099 درهم.

سعر الهاتف في مصر 9700 جنيه.

مميزات هاتف Nokia 8.3

الهاتف يأتي مدعم لشبكات الجيل الخامس.

يدعم شريحتي إتصال.

بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير مما يعني القيام بأداء قوي.

معالج الهاتف ممتاز من حيث الألعاب الثقيله والقيام بالمهام اليومية.

يمكن مراجعة أحدث الهواتف الذكية من خلال موقع ثقفني Galaxy Z Fold 2 وNote 20 Ultra.

عيوب هاتف Nokia 8.3

كاميرا الهاتف لا تدعم التقريب.

وزن الهاتف يعتبر ثقيلاً مما يعني صعوبه حمله بيد واحدة.

شاحن الهاتف يعتبر ضعيف 18 وات.

لا يأتي مع الهاتف شاحن لاسلكي ولا يدعمه.

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