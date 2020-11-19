نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر PS5 في السعودية ومصر وأماكن الشراء ومواصفات الجهاز الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ العديد من محبي جهاز الألعاب Playstationالتي تنتجها شركة سوني العالمية يبحثون عن سعر PS5 في الدول العربية، والذي سيتوافر خلال الأيام القليلة القادمة في الدول العربية، وذلك بعد أن قامت شركو سوني بفتح باب الحجز المسبق لجهاز Playstation 5في العديد من الدول وخاصة الدول العربية.

Playstation 5

ومن المعروف أن أجهزة Playstation هي من إنتاج شركة سوني اليابانية والمتخصصة في إنتاج العديد من الألعاب والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، حيث قامت الشركة خلال السنوات الماضية بإنتاج العديد من أجهزة الألعاب، حتى وصلت إلى جهاز Playstation 5 الجديد والذي سيطرح في الأسواق قبل نهاية عام 2020 في مختلف دول العالم.

سعر جهاز PS5

وقد قامت شركة سوني بتحديد سعر جهاز PS5 الجديد النسخة العادية والتي سيتم بيعها بسعر 499 دولار أمريكي، أما سعر النسخة الرقمية من الجهاز الجديد والتي تحمل اسم PS5 Digital Edition فقد تم تحديد سعرها ليكون 399 دولار أمريكي، وهي نسخة لاتحتوي على محرك أقراص مرنة، وهذه الأسعار قد جعلت جهاز PS5 الجديد يكون في منافسة قوية مع جهاز إكس بوكس XBox.

ويأتي مع جهاز PS5 الجديد جهاز تحكم واحد للألعاب فقط، ويمكن طلب أكثر من جهاز من خلال المتجر الذي يتم الشراء منه، حيث سيتم شراء جهاز التحكم بتكلفة إضافية.

سعر جهاز PS5 في السعودية

وبحسب ما أعلنت عنه شركة سوني المنتجة لجهاز الألعاب PS5 فإنه سيتم توفير جهاز PS5 بداية من تاريخ يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر من العام 2020 حيث سيبلغ سعر جهاز PS5 الجديد حوالي 2.299 ريال سعودي، كما سيكون سعر النسخة الرقمية من جهاز PS5 الجديد بمبلغ 1839 ريال سعودي.

أماكن توافر جهاز PS5 في السعودية

وكانت مكتبة جرير قد أعلنت في وقت سابق عن قيامها بتوفير أجهزة PS5 فور أن تصل إلى المملكة العربية السعودية، وسيتمكن الراغبون في شراء أجهزة PS5 التوجه إلى أقرب فرع لمكتبة جرير من أجل شراء جهاز PS5 الجديد، حيث توفر مكتبة جرير إمكانية الحجز المسبق لشراء PS5 في السعودية.

مواصفات جهاز PS5 الجديد

وقد قامت شركة سوني بالإعلان عن مواصفات جهاز PS5 الجديد والذي سيتوافر في الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة، وإليكم مواصفات الجهاز الجديد:

السرعة: قامت شركة سوني بزويد جهاز وحدة المعالجة المركزية، كما يحتوي جهاز PS5 على وحدة تخزين من نوع SSD والتي تساعد على نقل البيانات بشكل أسرع.

قامت شركة سوني بزويد جهاز وحدة المعالجة المركزية، كما يحتوي جهاز PS5 على وحدة تخزين من نوع SSD والتي تساعد على نقل البيانات بشكل أسرع. الدقة العالية: ستكون أجهزة PS5 الجديدة داعمة للألعاب التي تعمل بدقة 8K بجانب تشغيل الألعاب التي تعمل بدقة 4K.

ستكون أجهزة PS5 الجديدة داعمة للألعاب التي تعمل بدقة 8K بجانب تشغيل الألعاب التي تعمل بدقة 4K. واقعية الألعاب: تم تطوير ألعاب PS5 لتكون واقعية، حيث تم العديد من الخصائص التي جعلت اللعبة تحتوي على الكثير من الواقعية.

تم تطوير ألعاب PS5 لتكون واقعية، حيث تم العديد من الخصائص التي جعلت اللعبة تحتوي على الكثير من الواقعية. السرعة: تحتوي أجهزة PS5 الجديدة على مائة وعشرين إطاراً في بسرعة مائة وعشرين هيرتز في الثانية الواحدة.

تحتوي أجهزة PS5 الجديدة على مائة وعشرين إطاراً في بسرعة مائة وعشرين هيرتز في الثانية الواحدة. النظام الصوتي: يحتوي جهاز PS5 على نظام صوتي يعمل بتقنية ثلاثية الأبعاء، وهو مايجعل اللاعب يستمتع باللعب.

موعد طرح جهاز PS5

وبالنسبة لموعد طرح جهاز PS5 الجديد فإنه من المقرر أن يتم توافره في كافة الأسواق قبل نهاية عام 2020، فيما لم تكشف شركة سوني المنتجة للجهاز بعد عن موعد الطرح الفعلي لجهاز PS5.

سعر جهاز PS5 الجديد في مصر

وبالنسبة لسعر جهاز PS5 الجديد في جمهورية مصر العربية فمن المقرر أن يكون سعر الجهاز للراغبين في شراء PS5 حوالي 20000 جنيهاً مصرياً، وقد قامت بعض المتاجر الكبرى في مصر بالإعلان عن إمكانية الراغبين في شراء PS5 القيام بالحجز المسبق للجهاز، على أن يتم وصول الجهاز للمشتري فور وصوله للمتجر.