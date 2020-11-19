نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Huawei P40 Pro اخر إصدار هواوي تعرف علي سعره وموصفاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei P40 Pro اخر إصدار هواوي، حيث تم إصدار هاتف هواوي بي 40 برو بلس في الأسواق العالمية منذ شهر أبريل الماضي لعام 2020، وقد تم الإعلان عنه من شهر مارس 2020، وهو أحدث نسخة من هواتف شركة هواوى المعروفة عالمياً والتي أصدرت مجموعة متكاملة من الهواتف الذكية المتميزة والمختلفة بشكل كبير عن الهواتف التي تنتجها شركات الهواتف الأخري، حيث أصدرت شركة هواوي هاتف huawei p40 والذي شهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين علي مستوى العالم العربي والغربي، لذا فقد اكتسبت شركة هواوي ثقة كبيرة من عملائها لما أصدرته في الفترة الأخيرة من هواتف مميزة وتتمتع بالعديد من المزايا والاختلاف عن أي إصدارات أخري وتتناسب مع مستوي الحياة العصرية.

يتمتع هاتف Huawei P40 Pro بالكثير من المزايا والمواصفات التي تجعله يدخل بمنافسة كبيرة مع أحدث الهواتف الذكية التي تم إصدارها مؤخراً من قبل شركات الهواتف العالمية والمعروفة، فقد يأتي هاتف هواوي بي 40 برو بلس بوصفات تجمع ما بين موصفات هاتف huawei p40 وأيضاً هاتف P40 Pro Plus، كما يجمه الهاتف ما بين قدرات جميع إصدارات شركة هواوي السابقة كهاتف Mate 30 Pro وأيضاً هاتف Huawei P30 Pro ولكن باختلاف التصميم وجودة الكاميرات التي يمتلكها هاتف Huawei P40 Pro، فقد حرصت الشركة لجعله الهاتف الأفضل بين الهواتف الذكية المنافسة له في الأسواق العالمية.

يشبه هاتف Huawei P40 Pro اخر إصدار هواوي هاتف Samsung Galaxy S20 Plus أخر إصدار لشركة سامسونج العالمية والمعروفة بهواتفها الذكية المميزة، لذا فقد يواجه الهاتفان منافسة شرسة في الأسواق العالمية بالنسبة لإقبال المستهلكين إليهم، ولكن يختلف هاتف هواوي بي 40 برو بلس عن هاتف Samsung Galaxy S20 Plus عدة اختلافات أبرزهم في سعر بيعه للمستهلك.

Huawei P40 Pro اخر إصدار هواوي في الأسواق العالمية

تعتبر شركة هواوى من أفضل وأقوي شركات الهواتف الموجودة علي مستوى العالم، فمنذ إطلاقها عام 1987 م وهي تحرص دائماً أن تكون الأفضل عالمياً، وقد اكتسبت ثقة كبيرة من عملائها في جميع أنحاء العالم، حيث شهدت هواتفها الذكية إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة من قبل المستهلكين، حيث تسعي الشركة لجعل هواتفها في قمة المثالية وملئه بالإمكانيات العصرية المتطورة التي تلفت نظر المستهلك إليها وبأسعار في متناول يد الجميع لأن تكون الأفضل عالمياً، فقد أعلنت شركة هواوي عن أخر إصدار لها وهو هاتف Huawei P40 Pro، فقد نقدم لكم من خلال موقعنا موصفات هاتف Huawei P40 Pro والمزايا التي يتمتع بها وسعره في الأسواق العربية، كما نستدرج معكم عيوب الهاتف حتي يضعها المستهلك في عين الاعتبار قبل التفكير في شراء الهاتف.

موصفات هاتف Huawei P40 Pro

أبعاد الهاتف 158.2×72.6×8.95 ملم، ووزن الهاتف ما يقارب 210 جرام.

يدعم الهاتف الاتصال NFC وIR بالمدي القريب، كما يدعم شبكات اتصال الجيل الثاني 2G، الثالث 3G، الرابع4G ، وأيضاً الجيل الخامس 5G .

للهاتف شريحتين اتصال Nano SIM.

صُنع الهاتف من الزجاج مع تغطيته بطبقة من الألومنيوم.

يتضمن الهاتف شهادة IP68 لمقاومته للغبار والماء لمدة 30 دقيقة حتي متر ونصف.

سعة الهاتف 256 جيجا بايت، ورامات 8 جيجا بايت للإصدار الأول، ويأتي الإصدار الثاني بسعة 512 جيجا بايت وسعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت.

سعة المساحة التخزينية 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف كارت ميموري Nano Memory بوضعة مكان الشريحة الثانية في الهاتف.

يدعم الهاتف معالج Hisilicon Kirin 990 5G بتكنولوجيا ال 7 نانو، ومعالج رسومي من نوع Mali-G76 MP16.

شاشة الهاتف OLED، مساحة الشاشة 6.58 إنش، دقة الهاتف 1200×2640 بكسل، ونسبة أبعاد الهاتف 20.9.

الكاميرا الأولي بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.9/F، ودقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4/F، ودقة الكاميرا الرابعة 40 ميجا بكسل وفتحة

عدسة 1.8/F، والكاميرا الخامسة من النوع TOF 3D.

يدعم الهاتف بطارية لاصقة به لا يمكن إزالتها 4200 ملي أمبير.

التصوير بالكاميرا الأمامية بجودة 1080 بكسل، والكاميرا الخلفية بجودة 2160 بكسل.

الشحن السريع للهاتف 40 وات، وأيضاً الشحن اللاسلكي بجودة 40 وات.

يدعم الهاتف مستشعر لمنع الاهتزاز.

التصوير بجودة 4k.

مزايا هاتف Huawei P40 Pro

يحتوي الهاتف علي معالج Kirin 990 5G الرائد يجعله من أقوي الهواتف الذكية. يقدم الهاتف أداء مميزة للمهامات المُستخدمة بشكل يومي والبرامج والألعاب الثقيلة.

الهاتف مُقاوم جيد للغبار والماء. يعمل مستشعر البصمة بشكل سريع جداً. كاميرا سلفي بجودة عالية. بطارية تبقي لفترة طويلة من الاستخدام، بالإضافة للشحن السريع. انحناء الشاشة وبدون حواف. يتوفر الهاتف بألوان مميزة كالأسود، أبيض، أزرق، ذهبي، فضي، كما تتوفر تلك الألوان لامعة وغير لامعة.

عيوب هاتف Huawei P40 Pro

لا يدعم الهاتف خدمات جوجل بلاي. سماعات الأذن الخاصة بالهاتف لا تضمن منفذ الـ 3.5 ملم، كما لا تتضمن السماعات الخارجية بصوت ستيريو. لا يدعم الهاتف تصوير الكاميرا الأمامية 8k. تأخذ الكاميرا الأمامية مساحة كبيرة من حجم الهاتف. يدعم الهاتف كارت ميموري من النوع Nano Memory وهو نوع نادر ولا يتوفر في المحلات بشكل كبير، بالإضافة لغلو ثمنه عن الأنواع الأخري.

سعر هاتف Huawei P40 Pro في بعض الدول العربية