نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات أيفون 11 برو ماكس وتقرير شامل عن iphone 11 pro max في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيفون 11 برو ماكس واحد من أكثر منتجات شركة أبل تميزاً، فمن بين الإصدارات المتعددة التي أعلنت عنها أبل بزغ التصميم الفريد لهاتف iphone 11 pro max، فهو النسخة الأفضل والأعلى سعراً من بين فئات أيفون 11 التي أطلقتها أبل، وعبر الموقع الرسمي للشركة أوضحت الشركة أهم مميزات المنتج مشيرة إلى تمتع منتجها بشاشة pro رائعة، كما أشارت إلى نظام كاميرا A13 bionic المذهل والمتطور.

مواصفات أيفون 11 برو ماكس:

من المعروف أن أبل تعمل جاهدة لإرضاء عملائها وإشباع رغباتهم في الحصول على أقوى الهواتف وأفضلها على الإطلاق، لذلك لا تألو جهداً في توفير أحدث أنواع التكنولوجيا في هواتفها الجديدة، يمنحك هاتف أيفون 11 برو ماكس فرصة عظيمة للمزج بين الاحترافية والذوق الرفيع في التصميم، بالإضافة إلى الجودة العالية للمنتج الذي تقدمه وإليك أهم المواصفات التي يتمتع بها iphone 11 pro max:

الهاتف مزود بشاشة عرض احترافية جديدة من نوع super retina XDR التي توفر سطوع أكبر وتجربة أكثر تميزاً مع أيفون، كما أنها تتميز بالكفاءة العالية في استخدام الطاقة، الأمر الذي يساعد على عمل البطارية عدد أطول من الساعات.

يتمتع الهاتف ببطارية أطول عمراً من التصاميم السابقة، بالإضافة إلى تزويد الهاتف بشريحة A13 Bionic التي توفراً أداءً استثنائياً.

يحتوي الهاتف على نظام الكاميرا الثلاثية الذي يوفر تجربة أكثر احترافية للكاميرا، حيث يحوي نظام كاميرا فائقة الاتساع وكاميرا واسعة وكاميرا Telephoto، الأمر الذي يساعد على الحصول على أعلى جودة للصور في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى تقديم أعلى جودة ممكنة للفيديو في الهواتف الذكية، يفيد هذا الأمر في تصوير مقاطع فيديو الحركة بجودة عالية، وتصل دقة الفيديو 4k مع نطاق ديناميكي ممتد وتثبيت سينمائي للفيديو.

هاتف أيفون 11 برو ماكس متوفر في الأسواق بأربعة ألوان عصرية رائعة وتوضح الصورة بالأسفل الشكل الفريد للهاتف والألوان الجذابة الرائعة:

ظهر الهاتف زجاجي غير لامع ويحيط به شريط مصقول من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما يتمتع بدرجة عالية من المتانة، فقد تم تزويده بأقوى زجاج يمكن إضافته إلى الهواتف الذكية على الإطلاق، وهو مصنف IP68 لمقاومة الماء حتى أربعة أمتار ولمدة تصل إلى ثلاثين دقيقة، بالإضافة إلى الحماية من الانسكابات اليومية للقهوة والصودا، إنه حقاً أمر رائع أن لا يصيبك الذعر حين ينسكب الماء فوق هاتفك المحمول.

من خلال التقنية الحديثة لشاشة Super Retina XDR يمكنك مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو المختلفة بدرجة دقة عالية HDR بالإضافة إلى درجة سطوع تصل إلى 1200 شمعة.

يوفر الهاتف ميزة سرعة الدخول إلى التطبيقات بفضل وجود Haptic Touch المدمج بعمق عبر iOS 13 والذي يوفر اختصارات للتطبيقات اليومية المهمة على الشاشة الرئيسية.

تتميز شريحة A13 Bionic بأنها أسرع شريحة موجودة في أي هاتف ذكي على الإطلاق فهي تتمتع بوحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومات أسرع بنسبة تصل إلى 20% من A12، وقد صممت من أجل التعلم الآلي مع محرك أسرع لتحليل الفيديوهات والصور في الوقت الحقيقي.

يصل عمر البطارية في أيفون 11 برو ماكس خمس ساعات أكثر من iphone XS Max.

وزن الهاتف حوالي 226 جرام، ويأتي بأبعاد 158×77.8×8.1 ملم.

يدعم أيفون 11 شريحتي اتصال الشريحة الأولى من نوع Nano sim , والشريحة الثانية من نوع esim.

يدعم شبكات الاتصال للجيل الثاني والثالث والرابع (2G,3G,4G).

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار للذاكرة الصلبة بسعة مختلفة:

الإصدار الأول بسعة ذاكرة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت. الإصدار الثاني بسعة 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت. الإصدار الثالث بسعة 512 جيجا بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت.

الهاتف مدعوم بميكروفون إضافي مختص بعزل الضوضاء خلال استخدام الهاتف بصورة عامة.

يتم فتح الهاتف باستخدام خاصية التعرف على الوجه المميزة لهواتف أبل.

يدعم مستشعر القرب والتسارع والبوصلة والضغط الجوي.

يدعم تقنية تحديد المواقع Gps.

سعر أيفون 11 برو ماكس في مصر والدول العربية iphone 11 pro max prices:

سعر أيفون 11 برو ماكس في مصر: يتم عرض الهاتف عبر موقع سوق دوت كوم اليوم مع خصم 20% بمناسبة الجمعة البيضاء بمبلغ 22799 بدلاً من 28500 جنيه مصري، بسعة تخزين 256 جيجا.

سعر أيفون 11 برو ماكس في السعودية: يعرض الآن في المملكة ضمن عروض مكتبة جرير للجمعة البيضاء بأكثر من سعة للذاكرة فجاءت العروض كالتالي:

سعة 256 جيجا بسعر 5249 ريال بدلاً من 5919 ريال. سعة 64 جيجا بايت بسعر 4599 ريال بدلاً من 5259 ريال.