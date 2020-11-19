نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف آيفون 12 برو ماكس وسعره في مصر وأهم المميزات والعيوب بعد إصداره رسميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة حظى هاتف آيفون 12 برو ماكس بنسبة بحث عالية وهو من ضمن الهواتف الجديدة التي أعلنت عنها شركة آبل مُؤخرًا لتنضم إلى القائمة العملاقة من هواتف الآيفون المعروفة، والتي يُفضلها العديد من المُستهلكين نظرًا لمميزاتها وإمكانياتها الرائعة التي لا تتواجد في أي هاتف آخر، وذلك بالإضافة إلى التحديثات المستمرة التي تُطلقها شركة آبل لتواكب التطورات وترضي كافة العملاء.

هاتف آيفون 12 برو ماكس

أعلنت شركة آبل مُؤخرًا عن أحدث هواتفها وهو هاتف iPhone 12 Pro Max، وصُنف الهاتف بأنه الأقوى في سلسلة آيفون الأخيرة سواء من ناحية المواصفات أو الاهتمام بالخامات التي لا تتنازل عنها الشركة نهائيًا، مع اهتمام إضافي خاص بالأداء والكاميرات، وتسعى الشركة دائمًا إلى تطوير أنظمة التشغيل الخاصة بها من أجل أن تستمر طويلًا وذلك على خلاف هواتف الآندرويد التي تحتاج إلى تحديث دائم.

مميزات هاتف iPhone 12 Pro Max

يتميز الهاتف بالعديد من المميزات الرائعة المميزة حيث أنه يدعم التصوير الـ 4K مع الثبات الممتاز والرائع من العدسة، ويُدعم تقنية الثبات الـ Sensor Shift، والتي لها دور إيجابي في التحسين بصورة كبيرة من ثبات الفيديوهات خصيصًا، ويتميز الهاتف بدعمه لفيديوهات Dolby Vision HDR، وهذا يعني دعم عدد أكبر من الألوان في الفيديو، وتلك الميزة الرائعة التي تُميز هواتف الآيفون دائمًا.

مواصفات كاميرات آيفون 12 برو ماكس

يدعم هاتف iPhone 12 Pro Max التصوير بصيغة Raw ويُمكن التعديل من خلال الهاتف نفسه، ليضمن الفرد الحصول على صور أكثر احترافية، بالإضافة إلى دعمه ال Night Mode في كافة الكاميرات لتزويد قوة التصوير لعاشقي التقاط الصور والمناظر التذكارية، مع تزويد هاتف آيفون بكاميرا ال LiDAR تلك التي تُقدم أفضل تجربة للمستخدمين.

وفيما يخص المميزات الأساسية الخاصة بهاتف آيفون 12 برو ماكس فهي:

المُعالج، يأتي سُداسي النواة بتكنولوجيا 5 نانو.

التخزين، 512/256/128 جيجا مع 6 جيجا رام.

الكاميرا، يأتي المُوبايل بكاميرا رباعية 12/12/12/ TOF مع كاميرا أمامية 12+SL 3D.

الشاشة، تأتي الشاشة بحجم 6.7 بوصة، بدقة 1284×2778 بها نوتش كبير.

نظام التشغيل، IOS 14.

البطارية، 3687 مللي أمبير.

عيوب موبايل آيفون 12 برو ماكس

وبعد عرض المميزات الخاصة بهاتف الآيفون الجديد، فأن هناك بعض العيوب البسيطة والتي اكتشفها المُستخدمين والخبراء حول الهاتف، والتي من بينها :

ثُقل وزن الهاتف والذي يجعل المستهلك غير قادر على حمله بيد واحدة.

الشريحة المُستخدمة في هاتف الآيفون من نوع eSim، وهو نوع غير مُتداول في مصر نهائيًا.

لا يدعم هاتف آيفون 12 برو ماكس الجديد منفذ ال 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

ليس هناك أي اختلاف في التصميم حيث أنه يُشبه إلى حد هاتف آيفون 11 برو ماكس، بنفس تصميم الكاميرات، مع استثناء إضافة الشركة لفريم ستانلس ستيل وإنحناءات على اليد لراحة أفضل للمُستخدمين.

علبة الهاتف لا تحتوي على الشاحن أو سماعات الأذن، وهذا على عكس الهواتف الآخرى الأقل في السعر.

حجم البطارية الخاصة بالآيفون الجديد أقل بالمُقارنة بالجيل القديم، وذلك من أجل محاولة تخفيف الجهاز وجعله أنحف.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 20 واط فقط، وهذا يجعل هناك العديد من الشركات التي تُنافسه كثيرًا.

لم تتجه الشركة إلى استخدام مُعدلات التردد الأعلى في الشاشة، بل استخدمت الـ 60Hz فقط كالإصدارات السابقة.

سعر هاتف iPhone 12 Pro Max

بعد عرض كافة المميزات والعيوب الخاصة بهاتف آيفون الجديد، يتبادر إلى الأذهان السعر الخاص بالهاتف الذي يحوي بداخله كافة المميزات الهائلة، وهو :