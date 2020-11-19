نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات”Iphone 11″ وأهم عيوبه ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيفون برو 11 يعتبر من أحدث وأرخص الهواتف الذكية في الساحة حتى الأن حيث أعلنت شركة آبل من خلال مؤتمر صحفي عن مميزات وصفات iPhone Pro 11 وأكدت أنه من أحدث وأسرع الأجهزة وكما أوضح متحدث باسم الشركة “آبل” من خلال المؤتمر عن بعض المواصفات الخيالية التي يمتلكها الجهاز من بطارية حجمها أكبر من أيفون الجيل السابق،وأيضاً يتميز بكاميرات بجودة عالية،أما بالنسبة لشكل الهاتف حدث تغير في شكله من حيثُ السُمك وموضع علامة آبل فلقد أصبح مكانها لأول مرة في منتصف الجهاز، كما أن شكله الزجاجي وإطاره المعدني مازال كما هو.

أهم مواصفات هاتف IPhone 11

الشاشة تتميز بأنها XDR أوليد نوعها سوبر ريتينا مساحتها 82.1٪

تتميز بأنها XDR أوليد نوعها سوبر ريتينا مساحتها 82.1٪ معدل لمس الشاشة 120HZ

120HZ سعة الرامات 4 جيجابايت

4 جيجابايت معالج الهاتف A13، نانو متر+7

A13، نانو متر+7 الأبعاد الإرتفاع 144 * العرض 71.4 * السمك 8.1 ملي متر

الإرتفاع 144 * العرض 71.4 * السمك 8.1 ملي متر سرعة الأيفون ثماني السرعة

ثماني السرعة حجم الذاكرة 64،256،512 جيجابايت

64،256،512 جيجابايت دقة الكاميرات الخلفية ثلاثية العدسة بدقة 12+12+12 ميجا بكسل

ثلاثية العدسة بدقة 12+12+12 ميجا بكسل دقة الكاميرات الأمامية ثنائية العدسة بدقة 12ميجا بكسل بالإضافة للكاميرا TOF 3D

ثنائية العدسة بدقة 12ميجا بكسل بالإضافة للكاميرا TOF 3D سعة البطارية 3049 ملي أمبير

3049 ملي أمبير نوع البطارية ليثيوم غير قابل للإزالة

ليثيوم غير قابل للإزالة نوع الشرائح شريحتين الأولى SIM نانو والثانية إلكترونية

شريحتين الأولى SIM نانو والثانية إلكترونية الوزن 188 جرام

188 جرام الألوان فضي، ذهبي، زيتوني، أخضر، رمادي.

الجدير ذكره أنه كان موعد نزول الهاتف إلى الأسواق شهر سبتمبر عام 2019، وتعتبر شبكة الهاتف من الجيل الثاني 2G والثالث 3G والرابع 4G،كما يَصف جسم الهاتف بإطار صلبي فلاذ ضد الصدأ ووجهين زجاجين، وتُعد خصائص الأيفون IP68 مقاوم للأتربة والماء لمدة نصف ساعة لعمق 4 أمتار، كما تعتبر طبقة الحماية زجاجية مضادة للكسر أو الخربة، كما تتميز واجهة الجهاز IOS، نظام التشغيل IOS13 الإصدار الثالث عشر، لا تحتوي على كارت ميموري خارجي، موافر GPS+A_GPS لا يحتوي على راديو FM يدعم بوصلة USB2 مدة مشاهدة الفيديو 10 ساعات متواصلة أما مدة تحمل الموسيقى 65 ساعة، مدة تصفح الشبكة العنكبوتية عشرة ساعات متواصلة، لديه سرعة في الشحن بقوة 18 واط وتكون مدة الشحن نصف ساعة وله ميزة الشحن اللاسلكي.

مميزات هاتف IPhone 11

شاشة واضحة الرؤية والإضاءة والتباين تتميز الشاشة بالعديد من التقنيات منها تقنية HDR وتقنية Dolby Vision وأيضاً تقنية True_Tone وأخيراً تقنية Wide Color Gamut، كما تتميز الشاشة بوجود طبقة ضد الخدوش أو الصدمات

يتميز إطار الجوال بالمعدن المقاوم للصدأ أو الكسر

يحتوي الجوال بسعة تبدأ من 128 حتى 512 جيجا بايت

تتميز الكاميرات الخلفية والأمامية بالثبات البصري

يحتوي الجوال على ميكروفون عازل عن الضجيج والضوضاء أثناء استخدام الجوال

يتميز الجوال بتصوير فيديوهات بجودة 4K بدقة 2160، وكذلك يدعم الجوال بنظام التصوير الليلي Night Mode، لديه قدرة على إلتقاط مقاطع الفيديو بجودة جيدة، كما يدعم بخاصية التصوير البطئ

يحتوي على بلوتوث الإصدار الخامس، وأيضاً يدعم بواي فاي “wifi” بتردد a، g، n، ac، ax.

عيوب جوال IPhone 11

إرتفاع تكلفة الجوال

يحتوي على ذاكرة داخلية فقط ولا يوجد منفذ للذاكرة الخارجية

لا يوجد مستشعر لبصمة الأصبع ويعتمد على بصمة الوجة فقط

يعتبر سعة البطارية متوسطة السعة وليست كبيرة

لا يوجد إبتكار في تصميم الكاميرات الخلفية وأتخذ عند البعض أنه تقليد أعمي

يتوقف دعمه لجيل الشبكات الثاني والثالث والرابع ولا يقوم بدعم شبكات الجيل الخامس

يُعيب أيفون برو 11 عدم وجود منافذ السماعات الخارجية.

سعر أيفون برو 11 في مصر والمملكة العربية السعودية

يبلغ سعر أيفون برو 11 نسخة 64 جيجابايت بسعر 29 ألف جنية مصري، بينما وصل سعر نسخة 256 جيجابايت 32 ألف جنية مصري، أما بلغ سعر أيفون برو 11 داخل المملكة العربية السعودية نسخة 64 جيجابايت 4237 ريال سعودي بينما وصل سعر نسخة 256 جيجابايت 4865 ريال سعودي.