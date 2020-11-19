MTI تطرح لاند روفر ديفندر 2021 الجديدة

أزاحت شركة MTI الوكيل الحصري لعلامتي جاجوار ولاندروفر في مصر الستار عن الجيل الجديد من ديفندر الجديدة، برؤية جديدة تلائم القرن الحادي والعشرين، لتشكل بحد ذاتها فئة فريدة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتزامن مع الاعلان الرسمي للسيارة عرض المواصفات والامكانيات الخاصة بديفندر الجديدة وتجربة قيادة قصيرة للتعرف على التكنولوجيا وباقة أنظمة المساعدة على القيادة التي منحت السيارة قدرات عالية بالإضافة إلى احترام التصميم الخاص الملائم لكافة ظروف التشغيل.

التصميم الخارجي يسهّل تمييز سيارة ديفندر فئة 110 ذات الملامح المعروفة مع إعادة تصميم يلائم القرن الواحد والعشرين، مع الإبقاء على الباب الخلفي الذي يفتح جانبياً والعجلة الاحتياطية المعلقة خارج السيارة الذي يجعل تمييز هذه السيارة عن سواها أكثر سهولة.

تم نقل أسلوب التصميم المميز إلى مقصورة القيادة، عبر إظهار عناصر مختلفة تتضمن الأرضية المغلفة بالمطاط للحماية ما يجعلها تلائم العديد من الاستخدامات داخل وخارج المدينة، قدرة سيارة ديفندر فئة 110 على توفير 5 مقاعد +2، مع مساحة تخزين خلف مقاعد الصف الثاني تبلغ سعتها 1,075 لتراً، وتصل إلى 2,380 لتراً عند طي مقاعد الصف الثاني وتتضمن الميزات المبتكرة ناقل سرعة معلقاً يوفر مساحة جلوس للسائق.

وعلى جانب تكنولوجيا الاتصال منحت ديفندر نظام Pivi Pro المعلوماتي الجديد من لاند روڤر، مع شاشة اللمس 10 بوصة أكثر حداثة وأسهل استخداماً وشاشة عرض تفاعلية للسائق عالية الوضوح بمقاس 12.3 بوصة، وتوفر مجال للرؤية مع تقنية ClearSight كجزء من الكاميرا المحيطية الثلاثية الأبعاد المحسَّنة أسفل محرك السيارة.

وعلى مستوى الدفع تطرح ديفندر بخيارين من المحركات الأول ذو أربعة إسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 300 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر أو محرّك أكثر قوة سداسي الأسطوانات بقوة 400 حصان وعزم دوران يصل إلى 550 نيوتن.متر والمزود بتقنية المركبات الهجينة الخفيفة ذات الكفاءة المرتفعة.

وكشفت شركة MTI عن طرح ديفندر P300 بسعر 1,650,000 جنيه والنسخة الأقوى P400 ذات المحرك سداسي الأسطوانات بسعر 2,065,000 جنيه مصري.