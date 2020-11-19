نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح طريقة فتح جوال سامسونج مقفل برقم سري بدون فورمات بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح جوال سامسونج مقفل برقم سري ، من أهم سبل الحماية والأمان التي يتم وضعها على هاتفك الجوال هو وضع كلمة مرور أو رقم سري لحماية معلوماتك الخاصة من المتطفلين أو من الأطفال وحماية بعض الملفات الهامة مثل الصور أو بعض الفيديوهات، وكذلك التأكد من حماية بياناتك الخاصة عند السرقة حتي لا يتمكن السارق من الوصول إلى البيانات الهامة عند السرقة، وتكمن مشكلة حماية الجوال في نسيان الرقم السري الخاص بمرور الهاتف ، لذلك نقدم لكم من خلال السطور القادمة شرح طريقة فتح جوال سامسونج مقفل برقم سري بدون فورمات بكل سهولة .

كيفية فتح جوال سامسونج مقفل بكلمة مرور

مشكلة فتح جوال سامسونج المقفل بكلمة مرور من أسهل الطرق التي يمكن بواسطتها فتح الهاتف بدون أي فورمات أو إعادة ضبط مصنع للهاتف، وذلك عن طريق الدخول علي البريد الإلكتروني المتواصل بالهاتف والضغط علي إعادة مرور الهاتف أو نسيان كلمة المرور ، ليقيم فريق دعم جوجل بالتواصل مع صاحب البريد الإلكتروني وإرسال كلمة جديدة للدخول مرة ثانية ، فهي من أبسط الطرق والتي تفيد لتعيين كلمة السر مرة أخرى بشرط معرفة بريد جوجل الموجود علي الهاتف.

استخدام ميزة البحث عن هاتفي المحمول

من أهم وأسهل الطرق التي أثبتت نجاحها لفتح جوال سامسونج مقفل برقم سري أو كلمة مرور أو نمط شكلي أو بصمة بدون فورمات أو محو أي بيانات أو محتوى موجود علي الجهاز.

وتكمن تلك الطريقة في استخدام الميزة الخاص بإيجاد الهاتف الخاصة بك والموجودة تحت مسمي find my mobile وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

في البداية يجب الدخول إلي موقع سامسونج الرسمي وتسجيل الدخول علي الموقع باستخدام البريد الإلكتروني المرتبط بالجوال على موقع سامسونج. بعدها ستفتح علامة تبويب جديدة يوجد بها جميع الهواتف المتصلة بالبريد الإلكتروني، تقوم بعدها بالضغط على Lock my screen ، يطلب بعدها الموقع بإدخال كلمة مرور جديدة أو رقم pin تكبس بعدها على كلمة Lock. كل ما عليك فعله بعد ذلك هو الانتظار لفترة لا تتعدي الخمس دقائق، وخلالها يتم فتح الهاتف وتعيين كلمة المرور الجديدة.

طريقة فتح هاتف سامسونج مقفل برقم سري عن طريق تطبيق Dr. Fone

وذلك بخاصية إزالة الرقم السري من شاشة الهاتف ، والتي تم دمجها مع التطبيق.

فهذه الطريقة من أفضل الطرق التي بواسطتها يتم فتح الهاتف يدون أي فورمات أو تطبيقات مزعجة وفواصل إعلانية ، كل ما عليك القيام بفعله هو تحميل التطبيق بطريقة مباشرة من سوق جوجل أو من إحدى الروابط الآمنة لتنزيل التطبيق، فلا داعي للقلق تماما فلن تحتاج إلي حساب جوجل أو حذف أي بيانات موجودة علي الجهاز، فقط قم بعمل الخطوات التالية:

قم بتحميل التطبيق علي هاتفك والتنصيب الجيد للتطبيق بعدها تقوم بالضغط علي كلمة Unlock Android screen . قم بالضغط على كلمة start وتوصيل الهاتف بالجهاز ، بعدها يظهر الهاتف على قوائم الجهاز ، اضغط على ثم يقوم بعدها الجهاز بالدخول على إعدادات الآمان الخاصة بالهاتف. بعد الدخول على إعدادات الآمان الخاص بالهاتف، قم باختيار Download Mood يقوم بعدها الجهاز بإزالة الرقم السري للدخول على الهاتف، كل ما يجب القيام هو الانتظار بضع ثواني حتي تظهر رسالة الاكتمال بنجاح العملية. تعتبر تلك الطريقة من أسهل الطرق المضمونة لجميع الهواتف والتي من أبرزها موبايل شاومي وموبايلات هواوي جميع الفئات واوبو وهواتف نوكيا وكذلك أيفون فهي طريقة مجانية مضمونة.