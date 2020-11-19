نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إبلاغ الفيس بوك عن شخص يهددك بصور شخصية أو رسائل وقفل صفحته فوراً 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تقديم بلاغ للفيس بوك: تختلف البلاغات التي يتم إرسالها إلى دعم الفيس بوك، فهناك أشخاص يريدون إبلاغ الفيس بوك عن سبب قفل صفحتهم الشخصية أو عن سبب تعطيلها، ومنهم من يقوم بإبلاغ الفيس بوك عن شخص ينتحل شخصيتهم، أو انتهاك احترازي، أو لنشر صور مسيئة على صفحته، ولكن الجميع كان يسأل عن طريقة الإبلاغ عن شخص يهدد بصورة شخصية لصاحب أكونت آخر، وهذا الشخص أيضاً يطلب أموال مقابل ذلك، وغير ذلك من الأشياء الابتزازية التي تسئ لأشخاص كثيرين بدون داعي، ومنهم أيضاً من يريد إبلاغ الفيس بوك عن أنه تم النصب عليه من قبل إعلانات البيع والشراء التي على متجر الفيس بوك أو انستجرام، وسنشرح اليوم الطريقتين، طريقة الإبلاغ عن شخص يهدد بصور أو أشياء مسيئة ويتم قفل صفحته فور المراجعة من الفيس بوك، وطريقة الإبلاغ عن إعلانات سيئة وغير حقيقية على متجر الفيس بوك من خلال واقع تجربتك والتعامل مع أصحاب هذه الإعلانات.

كيفية إبلاغ الفيس بوك عن شخص يهددك بصور شخصية أو نشر صور مسيئة غير حقيقية لك 2021

كثيراً منا يتعرض للإساءة من قبل أشخاص على الفيس بوك، مثل نشر صور شخصية له، أو صور قام بسرقتها من هاتف الآخرين، أو بعض الأشخاص الذين يقومون بتهكير بعض الهواتف لسرقة صور أو فيديوهات خاصة، ثم بعد ذلك يساوم عليها صاحبها، أو يريد التشويش على سمعته من هذه الصور، ويقدم الفيس بوك رابطين للإبلاغ عن هذا التهديد بالصور، ويتم الإبلاغ عن هذا الشخص في خطوات، وهي:

الرابط الأول: قم بالدخول على رابط إبلاغ فيس بوك عن ابتزاز أو صور حميمية أو تهديدات بمشاركة صور، ثم قم بكتابة اسمك في أول خانة، واكتب في ثاني خانة بريدك الإلكتروني، بعد ذلك في نفس الصفحة سيطلب منك الٱجابة على إذا كنت تمتلك حساب فيس بوك أم لا، وستجد خيار (نعم)، وخيار (لا). فإذا كنت تملك حساب فيس بوك اضغط نعم، وستظهر خانة أخرى بمجرد الضغط على (نعم)، يطلب منك فيها كتابة اسم الشخص الذي تريد الإبلاغ عنه كما هو مكتوب على صفحته الشخصية:

أما إذا كنت لا تملك حساب فيس بوك، ستضغط على كلمة (لا)، وستظهر خانة أخرى يطلب منك فيها كتابة الرابط للملف الشخص لهذا الشخص الذي يزعجك أو يهددك بصور أو رسائل أو فيديوهات، فتذهب إلى صفحته وتقوم بنسخ رابط صفحته وتقوم بوضعه في هذه الخانة:

ثم في باقي الصفحة التي أمامك، سيطلب منك هل الصور التي تريد الإبلاغ عنها خاصة بك أم لشخص تعرفه، وستقوم بالتعليم أمام الاختيار الذي تريده، بعد ذلك سيطلب منك شرح المشكلة بشكل مستفيض، ويعطيك اختيارات تختار منها سبب البلاغ عن هذا الشخص، أو سبب تهديده لك بهذه الصور والفيديوهات، وستقوم بالتعليم أمام الشرح الصحيح للبلاغ، بعد ذلك سيطلب منك اختيار لسؤال، هل تحاول الإبلاغ عن شئ آخر مثل صورة أو تعليق، فإذا كنت تريد بلاغ عن هذا اضغط نعم، وإذا لم يكن عندك بلاغ آخر عن تعليق أو رسائل اضغط لا، وإذا أردت إضافة معلومات إضافية عن البلاغ قم بكتابتها في الخانة المخصصة لذلك في الصفحة كما موضح بالصورة:

بعد كتابة كل هذه البيانات قم بالضغط على إرسال، وسيتابع معك الفيس بوك من خلال الرسائل أو البريد موقف الشخص الذي قد أبلغت عنه، وينطبق عمل البلاغ على الرجال والنساء معاً، يستطيع الرجل عمل هذا البلاغ، وعندما يتأكد دعم الفيس بوك من مصداقية بلاغك سيقوم بقفل صفحة الشخص الذي قمت بالتبليغ عنه فوراً.

كيفية تقديم بلاغ لدعم الفيس بوك عن شخص أخذ صورة منك بدون إذنك وقام بنشرها وقام بعمل حظر لك

بعض الأشخاص يقوم بسرقة بعض الصور من أشخاص محددين ليقوم بنشرها على صفحة الفيس بوك الخاصة به، أو يقوم بنشرها في أماكن أخرى، ثم يقوم هذا الشخص بعمل حظر لصاحب الصورة لكي لا يراها، وفي هذه الحالة توجد صعوبة بالنسبة للبلاغ عن هذا الشخص، ولكن دعم مساعدة فيس بوك للبلاغات يقدم الرابط الثاني للبلاغ عن هذه المشكلة مع هذه الشخصيات، وسنشرح في خطوات بسيطة كيفية البلاغ عن مثل هذه المشكلة على الفيس بوك، وهي:

ستظهر ثلاث خانات تحتها، ستنسخ في الخانة الأولى رابط الصورة الذي وضعها لك هذا الشخص، وفي الخانة الثانية ستقوم بكتابة اسمك الأول، وفي الخانة الثانية تكتب اسمك الثاني (اللقب)، كما موجود على صفحتك الشخصية في الفيس بوك، ثم تضغط على إقرار أن المعلومات التي قمت بإدخالها صحيحة، ثم تضغط إرسال، وسيتم غلق صفحة الشخص في خلال 24 ساعة فور المراجعة والتأكد من ذلك.

طريقة إبلاغ فيس بوك عن معلني البيع والشراء على متجر الفيس بسبب سوء السلعة أو عملية نصب 2021

الكثير يتابع متجر الفيس بوك او انستجرام لشراء بعض السلع التي يحتاجها، وهناك كثير من المعلنين على الفيس بوك يقدمون سلع بأسعار، أو يجعلون السعر مبهم، وفي بعض الأحيان تتم عمليات سيئة مثل السلعة غير صحيحة، أو سلعة غير صالحة، كأن تكون الصورة مخالفة للحقيقة مثل الصور المنشورة على المتجر، وغيرها من الأشياء التي تجعل المشتري ليس عنده مصداقية بعد ذلك في متاجر الشراء الأون لاين، ولكن الفيس دائما يستطيع أن يجد حل لجميع هذه المشاكل، ولذلك تم تقديم رابط من الفيس بوك في هذه المشاكل لحلها وتقديم بلاغ خاص بهذه المشكلة، والبلاغ يكون في خطوات بسيطة، وهي:

قم بالدخول على رابط الإبلاغ عن مشكلات مع معلني فيس بوك أو انستجرام.

ستظهر بعض الخانات أمامك كما موضح بالصورة التالية، ستقوم بكتابة أو نسخ رابط موقع الويب الذي قمت بالشراء منه.

ستجد سؤال آخر تحت هذه الخانة يسألك عن سبب هذه التجربة في الشراء ستضغط على السهم يسارك لإظهار باقي الاختيارات.

بعد الضغط على السهم سيظهر أمامك أربع اختيارات، قم بالضغط على سبب البلاغ عن عملية البيع هذه، أو هذه التجربة السيئة: